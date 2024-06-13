Реализацию госпрограмм обсудили в Совете министров Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 60% государственных программ в Беларуси назвали высокоэффективными. Это следует из отчета межведомственной комиссии Минэкономики. Данные озвучил глава белорусского правительства Роман Головченко на заседании Совета министров, передает телеканал «МИР 24».

В стране работают 29 госпрограмм , которые охватывают все сферы: от молодежной политики и транспорта, до цифровизации, аграрного бизнеса и здоровья белорусов. Программы рассчитаны на пять лет – с 2021 по 2025 годы. 12 июня в правительстве подвели промежуточный итог.

«В рамках программы за три года 46 населенных пунктов улучшили качество питьевой воды. Мы построили более 500 станций обезжелезивания, более 30 очистных сооружений. Оказали поддержку более 550 субъектам хозяйствования. Создали дополнительно 700 рабочих мест», – рассказал министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

В рамках госпрограмм Беларусь за три года получила 33 миллиарда долларов экспортной выручки.