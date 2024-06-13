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Реализацию госпрограмм обсудили в Совете министров Беларуси
13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 60% государственных программ в Беларуси назвали высокоэффективными. Это следует из отчета межведомственной комиссии Минэкономики. Данные озвучил глава белорусского правительства Роман Головченко на заседании Совета министров, передает телеканал «МИР 24».
В стране
В рамках госпрограмм Беларусь за три года получила 33 миллиарда долларов экспортной выручки.
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В стране работают 29 госпрограмм, которые охватывают сферы от молодежной политики до аграрного бизнеса и здоровья.
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