Лучших медиков наградили в Беларуси в преддверии профессионального праздника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили лучших медиков страны . За это звание боролись врачи разных специальностей: от терапевтов и педиатров до реаниматологов и гинекологов. Награждение приурочили ко Дню медицинского работника. В будни тех, кто спасает жизни окунулась корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Павел Вершинин знает все о человеческих почках. Среди его пациентов те, кто пережил трансплантацию органа. В медицину пришел 24 года назад, за это время – тысячи вылеченных.

«Каждый день – он другой и задачи у нас очень разноплановые. За год у нас лечится порядка 600 человек, из них 45-50 человек, как мы говорим «свежих», то есть те, которые приходят сразу после операции. Удовлетворение от того, что ты сделал, наверное, максимальное. Вот это, наверное, самая большая награда, которая есть», – признался заведующий отделением трансплантационной нефрологии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Павел Вершинин.

Анна Жорова в профессии тоже не новичок. В одной больнице работает уже 47 лет. Ее пациенты – женщины после родов. Медик помогает восстанавливаться, учит кормить ребенка, знает все о послеродовых проблемах. Секрет успеха в работе ни от кого не скрывает.

«Мы считаем, что роды – это физиологическое явление природы, но роды – это хорошая стрессовая ситуация. И поэтому найти контакт с женщиной, чтобы женщина открылась, поверила и все-все рассказала, что с ней не так – это такое приличное искусство. Женщин нужно любить, ласкать, прижимать к своей груди и тогда с ней будет все хорошо», – отметила врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения Клинического родильного дома Минской области Анна Жорова.

12 июня им пришлось оставить рабочие места . Для тех, кто привык спасать человеческие жизни, это редкость. Награды и благодарности вручили нескольким десяткам медиков. Присвоили и звание «Врач года» в пяти номинациях.

«Специфика – это выполнение вмешательств на сердце и сосудах, а если мы говорим о детях, то это при врожденных пороках сердца и сосудов без нанесения большой хирургической травмы , то есть мы проводим вмешательства через проколы в периферических сосудах. Признание всегда приятно, потому что отдано много лет, отдано много усилий, эмоций, нервов, здоровья», – сказал победитель конкурса «Врач года» в номинации «Врач-хирург» Павел Черноглаз.

В конкурсе «Врач года» учувствовали около тысячи медиков со всех регионов страны – из крупных и малых городов, сел и деревень. После награждения состоялся масштабный концерт. День медика в Беларуси традиционно отмечают в третье воскресенье июня. В этом году он выпадает на 16 число.