«Свой бизнес я открыла без вложений, за 7 лет ни разу не уходила в минус». Борисовчанка руководит школами с модельным уклоном для детей

Источник материала: ProBusiness





Однажды борисовчанка Юлия Комар решила ради своих дочерей открыть модельную школу. Она ни на что не рассчитывала, это был проект для себя. В результате ее дело вызвало интерес, Юлия стала открывать филиалы, маленькое модельное агентство переросло в большую Школу эстетического развития с модельным уклоном FS-models . Она рассказала «Про бизнес» о том, как удалось построить свое дело без вложений и почему один из филиалов пришлось закрыть.

«Это история о том, как я создавала бизнес „на коленке“»

— Мы с семьей живем в Борисове. Когда моя старшая дочь подрастала, я поняла, что в городе нет детского центра, куда бы я хотела водить свою дочь: где учили бы красивой походке, позированию, где была бы работа с психологом. Поэтому решила, что создам такой центр сама. Я позвонила своим знакомым в Борисове — одна визажист, другая модель и преподаватель дефиле, третья психолог — и сказала им: «Девочки, давайте сделаем проект для моих дочерей. Им надоест — проект закроем». Все сказали «окей». Это история о том, как я создавала бизнес «на коленке». Я сделала афишу, опубликовала ее в VK — написала, что у нас будет открытие школы моделей. На презентацию пришло столько людей, что со старта мы запустили сразу две группы вместо одной. Прошло уже семь с половиной лет, моя дочь выросла и давно не ходит на занятия, а дело продолжает жить. Школу я открыла без вложений. За все эти годы никогда не уходили в минус.





Преподавателям я предложила почасовую оплату: «заначки» для этого не было. Мы получали оплату за занятия детей — эти деньги уходили на зарплаты. Хотя я знаю, что некоторые агентства предлагают преподавателям первое время поработать бесплатно.

В Борисове у нас с мужем есть ресторан, был свободный зал — так решился вопрос с помещением для занятий. Через 1,5 года я решила открывать филиал в Жодино, это ближайший город к Борисову. Затем открылись в Крупках, потому что это второй по близости город. Уже два года работаем в Минске. Мы все еще всей семьей живем в Борисове, я минимум 5 дней в неделю провожу в столице, поэтому планируем переезжать.





У меня есть модельный опыт, но я не знала, как строить бизнес, поэтому многое делала «на ощупь». Сначала в нашей модельной школе преподавали дефиле, актерское мастерство, были занятия с психологом. Потом поняла: хочу, чтобы моя дочь изучала этикет — мы добавили уроки этикета. Когда стала появляться конкуренция, мы решили, что надо чем-то отличаться. Решили сделать эстетический уклон, в школе появилось больше творческих занятий. Практически всех преподавателей для работы в Борисове я нашла в этом же городе.

«Я не могла развернуть ребенка из-за того, что за него не заплатили»

Команде, которая работала в Борисове, я предложила работать также в Жодино и в Крупках. От Жодино от Борисова всего 15 километров. Увы, с Крупками оказалось сложнее: там большие проблемы с общественным транспортом, маршрутки не ходят, есть только электричка два раза в день. Если преподаватель приезжал бы на электричке, то ему пришлось бы несколько часов проводить в Крупках, поэтому педагогов на своем автомобиле возила я.





В Крупках мы в итоге закрылись. Там было удачное красивое помещение в Доме культуры, мы сразу набрали две группы. Но сначала возник вопрос с транспортом для преподавателей. Потом мы столкнулись с проблемой, что нашу школу воспринимали там несерьезно. Родители постоянно задерживали оплату, каждый раз говорили: «Ой, мы забыли, заплатим в следующий раз», — и все равно не платили. Занятия стоили вдвое дешевле, чем в Минске. А когда приходил их ребенок, я не могла его развернуть из-за того, что за него не заплатили. Это был сложный психологический момент. Потом добавились сложности с набором групп, и я приняла решение о закрытии филиала.





В соцсетях нам часто задавали вопрос: есть ли мы в Минске. Плюс мне хотелось масштабности: в Минске больше красивых площадок для наших выпускных концертов. Поэтому было решено открываться здесь. Я не боялась. Не вижу препятствий для новых горизонтов. Ну, не получится — так не получится. Я достигатор, мне хочется больше филиалов, больше детей. Если нет чего-то нового, то выдыхаюсь.

Помещение, где сейчас проходят занятия, мы нашли не сразу. Я хотела открываться именно в «Маяке Минска», потому что здесь много семей с детьми и достаточно состоятельных людей. Редко ищу помещения по объявлениям, обычно самостоятельно нахожу интересное здание и иду договариваться — предпочитаю личные контакты. Не все помещения заняты 24/7, где-то занятия проводятся в понедельник-среду-пятницу, где-то — только по выходным. Я рассчитывала, что будут «окна» в расписании, на которые я смогу претендовать.





Сначала мы снимали помещение вместе со студией йоги в «Маяке», но там с первого дня возникли сложности. Если занятия начинались в 12:00, то ключ мне разрешали брать не раньше чем за 15 минут до начала. Если уроки заканчивались в 14:00, то уже в 14:02 я получала претензию, что в помещении еще остались люди. Я сразу стала искать другое место и нашла подходящий вариант, даже не забирала аванс у предыдущего арендодателя.





Мы «переехали» в ЖК «Променад», делили зал вместе со школой балета. Затем вместе с этой школой переехали в район «Dana Mall». Потом ребята не смогли делить с нами зал, так как у них появилось больше загрузки. Так мы оказались в офисной части «Dana Mall». Мне здесь очень нравится. Во-первых, нам могут давать сразу два зала, а значит, могут заниматься две группы одновременно. Это очень хорошо для преподавателей, ведь появляется возможность избавляться от «форточек» между занятиями. Во-вторых, здесь хорошее транспортное сообщение, есть парковка, да и студия хорошо выглядит.





У нас очень сильный состав преподавателей. Если к нам приходят на пробное бесплатное занятие, то в 99% случаев остаются. Главная задача, чтобы о нас узнало как можно больше людей, и они пришли на первый урок. То есть ключевой вопрос — как привлечь людей хотя бы для знакомства с нашим продуктом.





Раньше мы запускали таргетированную рекламу, но таргет, по моим наблюдениям, перестал работать и мы от этого отказались. Мы пробовали работать с блогерами, где-то выступаем и нас замечают. Недавно выступали в музее — к нам подходили люди и спрашивали, кто мы, как к нам попасть. Мы сейчас пробуем офлайн-продвижение.

«Ни одна детская модельная школа не может гарантировать, что ребенок станет профессиональной моделью»

Чтобы группа была безубыточной, в ней должно быть как минимум 7−8 детей. В Минске у нас сейчас три группы. Стоимость занятий составляет от 95 до 130 BYN в месяц, занятия проходят по воскресеньям. Родителям нужно понимать, что они платят именно за обучение. Стоимость абонемента в группе на 7−8 человек позволяет нам закрыть аренду, выплатить зарплату преподавателям и администраторам. Обучение, на мой взгляд, у нас недорогое. Кастинги не устраиваем — я считаю, что это травматично для ребенка. Одно дело оценивать, как он танцует, какая у него растяжка. А сказать, что он недостаточно красивый для моделинга, значит, причинить вред его психике. Ведь научиться танцам можно, а исправить детскую внешность — нет.





Самые классные кейсы для меня — это когда к нам приходит закомплексованный ребенок, который в школе стеснятся выйти к доске. А благодаря обучению у нас он начинает проявляться, становится открытым. Или, бывало, приходит пухленький ребенок. Мы ни в коем случае не говорим, что ему нужно похудеть, зато подсвечиваем его хорошие стороны — и он сам хочет стать еще лучше. Мы можем провести лекцию о правильном питании. Там не будет слов, что фастфуд ни в коем случае нельзя есть, зато мы скажем, что полезно съесть огурчик. Это все действует на детей. Я удивлена, что даже трехлетки, четырехлетки понимают, что мы хотим донести, когда речь заходит о полезном питании. Но самое главное, почему к нам приводят детей, — чтобы они научились красиво ходить, красиво позировать, держать осанку.





В школе я стараюсь предложить бонусы для мотивации детей, даже родителей, но мы на них ничего не зарабатываем. Например, с разрешения родителей я ищу кастинги, чтобы дети получали шанс сняться в рекламе, в фильмах (фотосессия, кстати, включена в стоимость обучения). К нам приезжают партнеры из Китая, с согласия родителей отсматривают перспективных детей — и кто-то получал контракты и снимался у крупных китайских брендов. Пройдет ребенок кастинг или не пройдет — во многом это рулетка. Бывают очень красивые дети, но они получают отказы. А бывает, кто-то с обычной внешностью — и их берут. Нужна удача, харизма и чтобы пазл сложился.





Наши дети снимались в рекламе брендов «Bell Bimbo», «Megatop», «Sister's». Съемки не дают гарантий, что ваш ребенок станет профессиональной востребованной моделью, хотя я вижу, что некоторые школы это обещают. Да, он гарантированно выйдет на подиум за ваши деньги, поучаствует в фотосессии, может, даже снимется в рекламе. Но нет никаких гарантий, что он станет моделью с множеством приглашений для сотрудничества.





Далеко не всегда ребенку-модели предлагают гонорар. Бывает, родители должны заплатить организаторам, чтобы их ребенок вышел на подиум. Я раньше думала, кстати, что родители приводят к нам детей именно за продвижением, а потом поняла: все идут к нам за атмосферой. Возможность стать моделью для многих вторичная. К нам приводят детей, чтобы они стали более уверенными в себе.





Еще один бонус для наших детей — это отчетные концерты для выпускных групп. Они всегда у нас очень красивые. Недавно мы делали концерт в Художественной галерее Михаила Савицкого, когда была ночь музеев. Мы устроили перформанс, своими силами изготовили костюмы, необычные головные уборы, сделали моделям макияж. Мы делали выпускной и в «Dipservice Hall». У меня высокие запросы к выступлениям. Я получаю удовольствие от всего этого. Мой мотиватор — это именно удовольствие от работы, а не деньги. Хотя, конечно, за 1000 BYN я бы работать не стала. Меня мотивирует, когда читаю отзывы родителей о том, как все было классно. Хотя, конечно, на квартиру, машину с помощью такого бизнеса не заработаешь.





«Работаю над созданием центра для детей с расстройством аутистического спектра, аналогов которому в Беларуси нет»

Сейчас я занимаюсь организацией нового проекта, который, надеюсь, откроется 1 сентября. Это центр помощи деткам с особенностями развития. У меня младшая дочь имеет расстройство аутистического спектра, эта тема мне близка.





Сейчас изучаю, нужна ли сертификация. Если у деток есть инвалидность, нужны ли пандусы. Нужно разобраться, как работать преподавателям, какой должна быть программа работы, эту программу также нужно согласовать с отделом образования Мингорисполкома. Это все большой кусок работы.

Среди родителей детей с расстройством аутистического спектра популярен центр «Otisium» в Турции, там дают деткам навыки комфортной жизни, занимаются коррекцией с помощью физических упражнений. Результаты, я слышала, очень хорошие, но реабилитация в Турции дорогая, в Беларуси ничего подобного нет. У нас есть профессиональные логопеды, физиотерапевты, но нет подобного единого центра. Я подумала: а почему бы мне не стать первой и не создать такой центр? Мы вели переговоры с «Otisium», они прошли успешно. Турецкие специалисты готовы нам дать свое имя, передать опыт, курировать нашу работу.





У нас уже был опыт работы с детьми, которые нуждаются в особых условиях. Была девочка с диабетом, постоянно нужно было следить за уровнем сахара в ее крови, за питанием по часам, иногда требовалось сделать укол. Мы хотели, чтобы все дети участвовали в шоу, очень волновались, но все получилось, дети внимательно отнеслись к девочке. Сейчас она вместе с группой отправляется на показ в Италию.

Реабилитация в турецком центре дает ощутимые результаты. Мне очень хочется привезти этот опыт в Беларусь, чтобы белорусские родители могли все это позволить для своего ребенка. Сейчас, кстати, находимся в поиске спонсоров для этого проекта.