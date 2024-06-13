Кто последний в очереди? Как изменилось законодательство о неплатежеспособности и что это значит для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Над законом «Об урегулировании неплатежеспособности» белорусские законодатели и госорганы работали около 8 лет. Вступил в силу он 1 октября 2023 года. То есть по новым правилам все работают уже 8 месяцев, а значит есть некая практика и можно обсуждать, какие спорные вопросы в процедурах санации и банкротства удалось решить изменениями законодательства, а какие — нет. Ассоциация по антикризисному управлению и банкротству при поддержке Минэкономики провела конференцию «Антикризисное управление. Новый взгляд», где все заинтересованные смогли обменяться мнениями. «Про бизнес» побывал на форуме и записал самые важные тезисы.

Главное в банкротстве и санации — сохранить бизнес

Конференция началась с пленарного заседания, где обсуждались общие вопросы об урегулировании неплатежеспособности. Участники беседы акцентировали внимание на том, что нынешний закон готовился целых 8 лет, но все равно не смог решить все спорные моменты. Не раз прозвучала фраза о том, что «пора готовить новый пакет изменений», поэтому организаторы конференции собрали все предложения по итогам конференции для передачи законодателям.





Несмотря на то, что по новым условиям санации и банкротства пока слишком мало кейсов, уже становится понятно, что сама процедура в обоих случаях стала труднее. С одной стороны, это хорошо: сложности ухода в санацию или банкротство дают дополнительную защиту от мошеннических схем и намеренного ухода от обязательств перед партнерами. С другой — дополнительный контроль со стороны государства и усложнение процедур (либо их изменение) могут приводить к дополнительным проблемам, как у должника, так и у его кредиторов. Например, один из острых вопросов — продажа залогового имущества.





И главный вопрос, который волнует как разработчиков закона, так и тех, кто контролирет его исполнение и работает по его букве: ликвидация или оздоровление компаний должны быть управляемыми, помогать вывести бизнес из кризиса и сохранить его даже при смене юрлица (чтобы и люди не пострадали, и репутация сохранилась). То есть цель — максимально сохранять сам бизнес, даже если для этого придется передать его новому собственнику.

Санация: для чего нужна процедура и какие с ней есть проблемы

Антикризисный управлящий Андрей Мацюк рассказал о практической стороне процедуры санации. По его мнению, именно вовремя проведенная санация позволяет максимально снизить риски банкроства, а значит работает на сохранение компании.

Итак, зачем проводят санацию? Это процедура, применяемая к должнику для: обеспечения его эффективной хозяйственной (экономической) деятельности; восстановления платежеспособности; осуществления расчетов с его кредиторами в соответствии с установленной очередностью.



Андрей Мацюк.

— Так или иначе, проблемы с платежеспособностью могут возникать у любой организации. И перед руководителем предприятия как раз стоит задача обеспечить выполнение всех обязательств. Зачем же ему обращаться за судебной защитой? — рассуждает Андрей Мацюк. — Дело в том, что в законе предусмотрены меры по защите интересов должника (ст. 103 закона об урегулировании неплатежеспособности):

приостанавливается начисление процентов и неустойки (штрафов, пеней) по всем обязательствам должника, возникшим до открытия конкурсного производства;

отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, возникших до дня открытия конкурсного производства;

снимаются иные ограничения по распоряжению имуществом должника;

ограничения, примененные в отношении должника и его имущества органами принудительного исполнения, отменяются, а исполнительные документы подлежат возвращению взыскателям;

вводится приостановление удовлетворения требований кредиторов по возникшим до дня открытия конкурсного производства денежным обязательствам, обязательствам по уплате обязательных платежей должника на срок до завершения производства по делу о несостоятельности или банкротстве (в санации первоначально до трёх лет, в дальнейшем возможно продление до пяти лет).

Остается лишь вопрос: когда наступает необходимость и возможность проведения санации? Во-первых, должник должен быть неспособен за счет имеющихся в его распоряжении денежных средств исполнить денежные обязательства, имеющихся на дату подачи заявления. Во-вторых, по состоянию на 1 января текущего года стоимость имущества должна быть достаточна для расчета в полном объеме по всем денежным обязательствам и при этом отсутствовать факт неисполнения любого из таких обязательств в течение не менее шести месяцев со дня наступления установленного срока его исполнения.





Чтобы исключить злоупотребление правом на санацию, чтобы руководители и владельцы бизнеса не бежали с заявлением на конкурсное производство при любой просрочке платежей, закон предусматривает трехмесячный период для самостоятельных действий по восстановлению неплатежеспособности.

Меры по обеспечению эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановлению платежеспособности должника: сокращение или ликвидация дебиторской задолженности;

исполнение обязательств должника собственником имущества должника — унитарного предприятия, государственного объединения, учредителями (участниками) должника или иными лицами;

получение должником предусмотренной законодательными актами государственной поддержки, в том числе финансовой;

перепрофилирование производства;

продажа имущества должника;

уступка требований должника;

изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

размещение в установленном порядке дополнительного выпуска акций должника;

предоставление отступного;

иные меры.

Кроме того, есть ряд мер, которые руководитель обязан препринимать, чтобы не допустить неплатежеспособности:

изменять структуру и состав органов управления юридических лиц;

принимать меры по сокращению или ликвидации дебиторской задолженности;

привлекать инвестиции;

использовать процедуры, установленные законодательством о медиации;

проводить переговоры с кредиторами о заключении соглашений об изменении порядка и условий исполнения обязательств, а также о прекращении обязательств новацией, предоставлением взамен исполнения отступного или иными способами, установленными гражданским законодательством;

реорганизовывать юридические лица;

принимать меры по: получению предусмотренной законодательными актами государственной поддержки, государственной финансовой поддержки; заключению договоров займа, кредитных договоров в порядке, установленном законодательством, погашению кредиторской задолженности за счет иных источников; уступке требования;

осуществлению эмиссии акций дополнительного выпуска за счет средств акционеров акционерного общества; прекращению залога, изменению условий договоров залога, в том числе в части содержания и обеспечения сохранности заложенного имущества, пользования и распоряжения предметом залога, замены предмета залога, перевода долга по обязательству, обеспеченному залогом;

принимать иные меры, не противоречащие законодательству.

В итоге до открытия конкурсного может пройти от 4 месяцев, а до решения о проведения санации — от 8 месяцев. «Это довольно большие сроки, которые для некоторых компаний могут быть критичными», — уточняет Андрей Мацюк.

Перед подачей заявления необходимо составить план санации, и к его содержанию есть жесткие требования. В плане должны быть:

анализ хозяйственной (экономической) деятельности должника;

конкретные мероприятия по обеспечению эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановлению платежеспособности должника;

сроки их реализации;

расчет (описание) планируемого экономического эффекта от реализации такого плана;

планируемый срок восстановления платежеспособности должника;

график удовлетворения требований кредиторов.

Но самое интересное начинается дальше. Этот план необходимо согласовать с местными исполнительными и распорядительными органами. И там бизнесу могут отказать в согласовании плана. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно. Также госорганы при согласовании плана санации имеют право предоставить кандидатуту антикризсного управляющего.





В целом, в новом законе об урегулировании неплатежеспособности, по мнению Андрея Мацюка, есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов — увеличение первоначального срока санации. А вот минусов больше — вхождение в процедуру санации существенно усложнилось; большие сроки вхождения в процедуру санации снижают ее эффективность; есть коррупционные риски при согласовании планов санации и предоставлении кандидатуры управляющего.

Поэтому опытный антикризисный управляющий предлагает: сократить сроки согласования планов санации; установить правила выбора кандидатуры управляющего на основании объективных критериев; согласовывать предварительный план санации параллельно с принятием мер по предупреждению экономической несостоятельности; предварительно согласовывать план санации с основными кредиторами.

Кредиторы: как себя вести, чтобы вернуть деньги

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов и доцент юридического факультета БГУ Тимур Сысуев рассказал о том, что изменилось в новом законе для кредиторов и как им теперь лучше отстаивать свои интересы.

— На мой взгляд, есть несколько значимых изменений. Озвучу три ключевые из них. Во-первых, это изменение очередности и новые основания деления на очереди. Теперь их стало четыре. Кого-то из очередей вообще выкинули, а кого-то просто понизили в очередности.



Тимур Сысуев.

Во-вторых, произошло действительно существенное расширение полномочий кредиторов: согласование плана санации или плана ликвидации, продления срока ликвидации, принятие обязательного для управляющего решения о привлечении к субсидиарной ответственности и т.д.

И в-третьих, появилась детализация и дифференциация сложившихся стандартных процедур: предъявление требования кредитора, детализация порядка обжалования действий управляющего и решение собрания (комитета) кредиторов и т.д. Тут хочется поблагодарить разработчиков закона, потому что этого раньше не хватало.





При этом есть моменты, которые остались неизвенными. Например, как и прежде, стоит оценивать свои цели, намерения, возможности, ресурсы, опыт, имеющуюся информацию о перспективах удовлетворения требований и т.д. Кроме того, планируйте свою стратегию и тактику, активное или пассивное ведение дела о банкротстве. Это тоже будет сказываться на результатах в зависимости от ситуации. И конечно же, важно быть готовыми к трудностям: могут затягиваться сроки, расти расходы, может потребоваться отвлечение ресурсов, а в то же время будет маячить полная непрогнозируемость движения дела и так далее. А самое главное — не стоит идти на конфликты и без конца жаловаться на действия управляющего: лучше договариваться. Большинство проблем решаются просто переговорами. Многие даже ни разу не встречались с управляющим, но строчат на него жалобы.

Мало того, кредиторы могут быть друзьями и помощниками антикризисного управляющего: делиться информацией, ресурсами и так далее. Они ведь сами заинтересованы, чтобы дело шло быстрее.

Что изменилось для залоговых кредиторов?

В делах о банкротстве почти всегда есть залоговые кредиторы. Как правило, это банки. В новом законе об урегулировании неплатежеспособности эта категория кредиторов выделена отдельно. Начальник управления по работе с проблемной задолженностью Беларусбанка Екатерина Голубничая объяснила, какие есть плюсы в такой ситуации и какие минусы.



Екатерина Голубничая.

В качестве положительных специалист выделила четыре момента:

удовлетворение требований залоговых кредиторов в части, обеспеченной залогом имущества должника, в пределах денежных средств, полученных должником от реализации залогового имущества в приоритетном порядке (третья очередь);

при больших долгах перед бюджетом появляется шанс на получение денежных средств от реализации залогового имущества;

ускоренная продажа имущества с итоговым снижением цены на более, чем 60 процентов;

возможность быстрого возврата средств и размещения в новые проекты

Минусов оказалось тоже четыре:

независимая оценка стоимости залогового имущества должника проводится за счет

денежных средств залогового кредитора;

требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, не удовлетворенные за счет денежных средств, полученных от реализации залогового имущества, подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов четвертой очереди за счет имущества должника, не являющегося залоговым (утрата приоритетной третьей очереди);

от реализации залога, после удовлетворения первой и второй очередей, 80% пропорционально направляются на удовлетворение требований залоговых кредиторов и требований по возмещению платежей по исполненным гарантиям;

запрет на реализацию залогового имущества.





Кроме того, есть нюансы с дорогостоящей независимой оценкой: несмотря на то, что ее оплачивает кредитор, он не является организатором ее проведения.

Возникают вопросы и к недостоточному регулированию некоторых ситуаций. Например, не решен вопрос продажи производственно-имущественного комплекса (лота) с одновременным включением в их состав залогового имущества разных залоговых кредиторов/незалогового имущества. Также введена оценочная категория «реализация залогового имущества оказалась невозможной». Установлено рамочное регулирование (минус 60% от начальной стоимости, а дебиторская задолженность — по начальной цене, сниженной более чем на 20%, после чего предлагается залоговым кредиторам и прекращается его реализация). И заголовые кредиторы тогда теряют приоритетную очередь. Более того, даже при наличии покупателя по более высокой цене залоговый кредитор не сможет забрать имущество в счет долга.

Из практики мы знаем, что зачастую имущество продается в итоге по цене, сниженной на 80%.

Есть еще одна проблемная ситуация — когда фактически отсутствует залоговое имущество (товары в обороте распроданы и не восстановлены). Залоговый кредитор тут тоже теряет приоритет.





Екатерина Голубничая также поделилась несколькими советами для залоговых кредиторов: