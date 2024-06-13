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Кто последний в очереди? Как изменилось законодательство о неплатежеспособности и что это значит для бизнеса
13.06.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Над законом
Главное в банкротстве и санации — сохранить бизнес
Конференция началась с пленарного заседания, где обсуждались общие вопросы об урегулировании неплатежеспособности. Участники беседы акцентировали внимание на том, что нынешний закон готовился целых 8 лет, но все равно не смог решить все спорные моменты. Не раз прозвучала фраза о том, что «пора готовить новый пакет изменений», поэтому организаторы конференции собрали все предложения по итогам конференции для передачи законодателям.
Несмотря на то, что по новым условиям санации и банкротства пока слишком мало кейсов, уже становится понятно, что сама процедура в обоих случаях стала труднее. С одной стороны, это хорошо: сложности ухода в санацию или банкротство дают дополнительную защиту от мошеннических схем и намеренного ухода от обязательств перед партнерами. С другой — дополнительный контроль со стороны государства и усложнение процедур (либо их изменение) могут приводить к дополнительным проблемам, как у должника, так и у его кредиторов. Например, один из острых вопросов — продажа залогового имущества.
И главный вопрос, который волнует как разработчиков закона, так и тех, кто контролирет его исполнение и работает по его букве: ликвидация или оздоровление компаний должны быть управляемыми, помогать вывести бизнес из кризиса и сохранить его даже при смене юрлица (чтобы и люди не пострадали, и репутация сохранилась). То есть цель — максимально сохранять сам бизнес, даже если для этого придется передать его новому собственнику.
Санация: для чего нужна процедура и какие с ней есть проблемы
Антикризисный управлящий Андрей Мацюк рассказал о практической стороне процедуры санации. По его мнению, именно вовремя проведенная санация позволяет максимально снизить риски банкроства, а значит работает на сохранение компании.
Итак, зачем проводят санацию? Это процедура, применяемая к должнику для: обеспечения его эффективной хозяйственной (экономической) деятельности; восстановления платежеспособности; осуществления расчетов с его кредиторами в соответствии с установленной очередностью.
— Так или иначе, проблемы с платежеспособностью могут возникать у любой организации. И перед руководителем предприятия как раз стоит задача обеспечить выполнение всех обязательств. Зачем же ему обращаться за судебной защитой? — рассуждает Андрей Мацюк. — Дело в том, что в законе предусмотрены меры по защите интересов должника (ст. 103 закона об урегулировании неплатежеспособности):
Остается лишь вопрос: когда наступает необходимость и возможность проведения санации? Во-первых, должник должен быть неспособен за счет имеющихся в его распоряжении денежных средств исполнить денежные обязательства, имеющихся на дату подачи заявления. Во-вторых, по состоянию на 1 января текущего года стоимость имущества должна быть достаточна для расчета в полном объеме по всем денежным обязательствам и при этом отсутствовать факт неисполнения любого из таких обязательств в течение не менее шести месяцев со дня наступления установленного срока его исполнения.
Чтобы исключить злоупотребление правом на санацию, чтобы руководители и владельцы бизнеса не бежали с заявлением на конкурсное производство при любой просрочке платежей, закон предусматривает трехмесячный период для самостоятельных действий по восстановлению неплатежеспособности.
Кроме того, есть ряд мер, которые руководитель обязан препринимать, чтобы не допустить неплатежеспособности:
В итоге до открытия конкурсного может пройти от 4 месяцев, а до решения о проведения санации — от 8 месяцев. «Это довольно большие сроки, которые для некоторых компаний могут быть критичными», — уточняет Андрей Мацюк.
Перед подачей заявления необходимо составить план санации, и к его содержанию есть жесткие требования. В плане должны быть:
Но самое интересное начинается дальше. Этот план необходимо согласовать с местными исполнительными и распорядительными органами. И там бизнесу могут отказать в согласовании плана. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись очень серьезно. Также госорганы при согласовании плана санации имеют право предоставить кандидатуту антикризсного управляющего.
В целом, в новом законе об урегулировании неплатежеспособности, по мнению Андрея Мацюка, есть как плюсы, так и минусы. Среди плюсов — увеличение первоначального срока санации. А вот минусов больше — вхождение в процедуру санации существенно усложнилось; большие сроки вхождения в процедуру санации снижают ее эффективность; есть коррупционные риски при согласовании планов санации и предоставлении кандидатуры управляющего.
Поэтому опытный антикризисный управляющий предлагает: сократить сроки согласования планов санации; установить правила выбора кандидатуры управляющего на основании объективных критериев; согласовывать предварительный план санации параллельно с принятием мер по предупреждению экономической несостоятельности; предварительно согласовывать план санации с основными кредиторами.
Кредиторы: как себя вести, чтобы вернуть деньги
Адвокат Минской областной коллегии адвокатов и доцент юридического факультета БГУ Тимур Сысуев рассказал о том, что изменилось в новом законе для кредиторов и как им теперь лучше отстаивать свои интересы.
— На мой взгляд, есть несколько значимых изменений. Озвучу три ключевые из них. Во-первых, это изменение очередности и новые основания деления на очереди. Теперь их стало четыре. Кого-то из очередей вообще выкинули, а кого-то просто понизили в очередности.
Во-вторых, произошло действительно существенное расширение полномочий кредиторов: согласование плана санации или плана ликвидации, продления срока ликвидации, принятие обязательного для управляющего решения о привлечении к субсидиарной ответственности и т.д.
И в-третьих, появилась детализация и дифференциация сложившихся стандартных процедур: предъявление требования кредитора, детализация порядка обжалования действий управляющего и решение собрания (комитета) кредиторов и т.д. Тут хочется поблагодарить разработчиков закона, потому что этого раньше не хватало.
При этом есть моменты, которые остались неизвенными. Например, как и прежде, стоит оценивать свои цели, намерения, возможности, ресурсы, опыт, имеющуюся информацию о перспективах удовлетворения требований и т.д. Кроме того, планируйте свою стратегию и тактику, активное или пассивное ведение дела о банкротстве. Это тоже будет сказываться на результатах в зависимости от ситуации. И конечно же, важно быть готовыми к трудностям: могут затягиваться сроки, расти расходы, может потребоваться отвлечение ресурсов, а в то же время будет маячить полная непрогнозируемость движения дела и так далее. А самое главное — не стоит идти на конфликты и без конца жаловаться на действия управляющего: лучше договариваться. Большинство проблем решаются просто переговорами. Многие даже ни разу не встречались с управляющим, но строчат на него жалобы.
Мало того, кредиторы могут быть друзьями и помощниками антикризисного управляющего: делиться информацией, ресурсами и так далее. Они ведь сами заинтересованы, чтобы дело шло быстрее.
Что изменилось для залоговых кредиторов?
В делах о банкротстве почти всегда есть залоговые кредиторы. Как правило, это банки. В новом законе об урегулировании неплатежеспособности эта категория кредиторов выделена отдельно. Начальник управления по работе с проблемной задолженностью Беларусбанка Екатерина Голубничая объяснила, какие есть плюсы в такой ситуации и какие минусы.
В качестве положительных специалист выделила четыре момента:
Минусов оказалось тоже четыре:
Кроме того, есть нюансы с дорогостоящей независимой оценкой: несмотря на то, что ее оплачивает кредитор, он не является организатором ее проведения.
Возникают вопросы и к недостоточному регулированию некоторых ситуаций. Например, не решен вопрос продажи производственно-имущественного комплекса (лота) с одновременным включением в их состав залогового имущества разных залоговых кредиторов/незалогового имущества. Также введена оценочная категория «реализация залогового имущества оказалась невозможной». Установлено рамочное регулирование (минус 60% от начальной стоимости, а дебиторская задолженность — по начальной цене, сниженной более чем на 20%, после чего предлагается залоговым кредиторам и прекращается его реализация). И заголовые кредиторы тогда теряют приоритетную очередь. Более того, даже при наличии покупателя по более высокой цене залоговый кредитор не сможет забрать имущество в счет долга.
Есть еще одна проблемная ситуация — когда фактически отсутствует залоговое имущество (товары в обороте распроданы и не восстановлены). Залоговый кредитор тут тоже теряет приоритет.
Екатерина Голубничая также поделилась несколькими советами для залоговых кредиторов:
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Кто последний в очереди? Как изменилось законодательство о неплатежеспособности и что это значит для бизнеса
Над законом «Об урегулировании неплатежеспособности» белорусские законодатели и госорганы работали около 8 лет. Вступил в силу он 1 октября 2023 года. То есть по...
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