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Итоги Minsk Expert Day: Новые возможности для стартапов

13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


На прошедших выходных состоялось событие в мире предпринимателей - Minsk Expert Day. Мероприятие, организованное Экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon», стало площадкой для презентации бизнес-идей, получения поддержки и конструктивной критики от экспертов, а также для знакомства с представителями белорусской бизнес-среды.

О мероприятии

В конференц-зале "Берлин" собрались около 100 человек, среди которых было представлено 10 стартапов, а 7 экспертов помогали оценивать проекты и предоставляли обратную связь.

Событие началось с сессии нетворкинга, где гости и эксперты смогли познакомиться и обменяться информацией. Это оживило атмосферу и создало благоприятные условия для дальнейшей работы.

Выступления и мастер-классы


Дмитрий Смирнов выступил с темой «Как эффективно презентовать свой продукт», что позволило участникам значительно улучшить навыки публичных выступлений и подготовки презентаций. В результате одной из команд пришлось срочно переделать свою презентацию. Основные моменты выступления, которые помогли участникам и зрителям лучше разбираться в теме включали:

  • Создание впечатляющих презентаций
  • Четкое донесение ключевых сообщений
  • Увлечение и удержание интереса аудитории
  • Адаптация к разным типам аудиторий

Василий Ануфриев рассказал о масштабировании и цифровизации процессов в бизнесе, что помогло участникам понять, как:

  • Оптимизировать операции и автоматизировать рутинные задачи
  • Повысить конкурентоспособность
  • Улучшить клиентский опыт
  • Управлять изменениями в рамках масштабирования и цифровизации

Презентации проектов


На сцене выступили 10 проектов, каждый из которых был уникален и интересен. По результатам выступлений в акселератор были отобраны 4 проекта, которые пройдут 3-месячную бесплатную программу обучения с участием экспертов:

  • cussell.net - Оффлайн кэшбек-сервис
  • EduCo - Адаптивная образовательная онлайн платформа
  • CartON - Шеринг удобных тележек для продуктов для похода в магазин пешком
  • LilaRent - Маркетплейс, специализированный под аренду и прокат объектов

Еще 3 проекта попали в шорт-лист и будут дополнительно рассмотрены.

Эксперты жюри

В состав жюри вошли ведущие белорусские предприниматели:

  • Артур Барабанов, CEO Panda School
  • Александр Патутин, учредитель ООО «Деловые Медиа». Совладелец Mediagroup ART Prestige.
  • Василий Ануфриев, предприниматель, наставник и ментор, селлер
  • Алексей Шпадарук, основатель сети пончиковых "PON-PUSHKA" и бренда PON'S
  • Алексей Корягин, основатель «7 КАРАТ»
  • Геннадий Гогения, основатель международной логистической компании RTL Alliance
  • Дарья Шамигова, Founder&CEO Apostrofsoft

Завершение мероприятия

Мероприятие длилось весь день с перерывами на кофе и завершилось в 17 часов.

Благодарность: Probusiness.io, 024.by, PonPushka

 
Теги: знакомства
 
 
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На прошедших выходных состоялось событие в мире предпринимателей - Minsk Expert Day. Мероприятие, организованное Экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon», стало...
 
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