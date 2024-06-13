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Итоги Minsk Expert Day: Новые возможности для стартапов
13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На прошедших выходных состоялось событие в мире предпринимателей - Minsk Expert Day. Мероприятие, организованное Экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon», стало площадкой для презентации бизнес-идей, получения поддержки и конструктивной критики от экспертов, а также для знакомства с представителями белорусской бизнес-среды.
О мероприятии
В конференц-зале "Берлин" собрались около 100 человек, среди которых было представлено 10 стартапов, а 7 экспертов помогали оценивать проекты и предоставляли обратную связь.
Событие началось с сессии нетворкинга, где гости и эксперты смогли познакомиться и обменяться информацией. Это оживило атмосферу и создало благоприятные условия для дальнейшей работы.
Выступления и мастер-классы
Дмитрий Смирнов выступил с темой «Как эффективно презентовать свой продукт», что позволило участникам значительно улучшить навыки публичных выступлений и подготовки презентаций. В результате одной из команд пришлось срочно переделать свою презентацию. Основные моменты выступления, которые помогли участникам и зрителям лучше разбираться в теме включали:
Василий Ануфриев рассказал о масштабировании и цифровизации процессов в бизнесе, что помогло участникам понять, как:
Презентации проектов
На сцене выступили 10 проектов, каждый из которых был уникален и интересен. По результатам выступлений в акселератор были отобраны 4 проекта, которые пройдут 3-месячную бесплатную программу обучения с участием экспертов:
Еще 3 проекта попали в шорт-лист и будут дополнительно рассмотрены.
Эксперты жюри
В состав жюри вошли ведущие белорусские предприниматели:
Завершение мероприятия
Мероприятие длилось весь день с перерывами на кофе и завершилось в 17 часов.
Благодарность: Probusiness.io, 024.by, PonPushka
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На прошедших выходных состоялось событие в мире предпринимателей - Minsk Expert Day. Мероприятие, организованное Экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon», стало...
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