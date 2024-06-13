Итоги Minsk Expert Day: Новые возможности для стартапов

Источник материала: ProBusiness

На прошедших выходных состоялось событие в мире предпринимателей - Minsk Expert Day. Мероприятие, организованное Экосистемой поддержки бизнеса и стартапов «Malimon», стало площадкой для презентации бизнес-идей, получения поддержки и конструктивной критики от экспертов, а также для знакомства с представителями белорусской бизнес-среды.

О мероприятии

В конференц-зале "Берлин" собрались около 100 человек, среди которых было представлено 10 стартапов, а 7 экспертов помогали оценивать проекты и предоставляли обратную связь.

Событие началось с сессии нетворкинга, где гости и эксперты смогли познакомиться и обменяться информацией. Это оживило атмосферу и создало благоприятные условия для дальнейшей работы.

Выступления и мастер-классы





Дмитрий Смирнов выступил с темой «Как эффективно презентовать свой продукт», что позволило участникам значительно улучшить навыки публичных выступлений и подготовки презентаций. В результате одной из команд пришлось срочно переделать свою презентацию. Основные моменты выступления, которые помогли участникам и зрителям лучше разбираться в теме включали:

Создание впечатляющих презентаций

Четкое донесение ключевых сообщений

Увлечение и удержание интереса аудитории

Адаптация к разным типам аудиторий

Василий Ануфриев рассказал о масштабировании и цифровизации процессов в бизнесе, что помогло участникам понять, как:

Оптимизировать операции и автоматизировать рутинные задачи

Повысить конкурентоспособность

Улучшить клиентский опыт

Управлять изменениями в рамках масштабирования и цифровизации

Презентации проектов





На сцене выступили 10 проектов, каждый из которых был уникален и интересен. По результатам выступлений в акселератор были отобраны 4 проекта, которые пройдут 3-месячную бесплатную программу обучения с участием экспертов:

cussell.net - Оффлайн кэшбек-сервис

- Оффлайн кэшбек-сервис EduCo - Адаптивная образовательная онлайн платформа

- Адаптивная образовательная онлайн платформа CartON - Шеринг удобных тележек для продуктов для похода в магазин пешком

- Шеринг удобных тележек для продуктов для похода в магазин пешком LilaRent - Маркетплейс, специализированный под аренду и прокат объектов

Еще 3 проекта попали в шорт-лист и будут дополнительно рассмотрены.

Эксперты жюри

В состав жюри вошли ведущие белорусские предприниматели:

Артур Барабанов, CEO Panda School

Александр Патутин, учредитель ООО «Деловые Медиа». Совладелец Mediagroup ART Prestige.

Василий Ануфриев, предприниматель, наставник и ментор, селлер

Алексей Шпадарук, основатель сети пончиковых "PON-PUSHKA" и бренда PON'S

Алексей Корягин, основатель «7 КАРАТ»

Геннадий Гогения, основатель международной логистической компании RTL Alliance

Дарья Шамигова, Founder&CEO Apostrofsoft

Завершение мероприятия

Мероприятие длилось весь день с перерывами на кофе и завершилось в 17 часов.

Благодарность: Probusiness.io, 024.by, PonPushka