Спрос на вакцинацию от клещевого энцефалита вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет спрос на вакцину против клещевого энцефалита. Все чаще ее делают туристы и спортсмены, которые много времени проводят на природе. Для работников лесного хозяйства прививка обязательна, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына. Сезон клещей в разгаре: как обезопасить себя от кровососов? Открытые ноги и руки – в такой одежде я лучшая приманка для клещей. Своих жертв они поджидают в траве или на земле, реагируют на температуру и запах. Именно после прогулок на природе люди и находят паукообразных на себе. Поэтому для профилактики все чаще обращаются за прививкой.

В этом году в Беларуси планируют привить около 7 тысяч пациентов. Для вакцинации в стране используют три препарата: российские и импортный. Медики советуют не ждать весны или лета, а делать прививки в течение всего года. Для поддержания иммунитета ревакцинацинироваться. Курс состоит из двух уколов с разницей в месяц. Этот период сокращают в экстренных случаях.

«Регистрируется два вида заболевания – лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. И за пять месяцев этого года намечается рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года этих заболеваний. Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости лайм-боррелизом отмечается у нас в этом году по году Минску и Могилевской области, а высокие показатели заболеваемости клещевым энцефалитом – в Гродненской и Брестской областях», – отметила энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова.

Чтобы сократить риски, медики советуют выбирать правильную одежду, обрабатывать ее и поверхности кожи репеллентами. На даче убирать сухие упавшие деревья, вырубать ненужные кустарники и скашивать траву. В этом году к врачам уже обратились более шести тысяч человек. Почти половина из них дети.



Удалить клеща можно самостоятельно. Важно достать насекомое целиком. А после обратиться в поликлинику, амбулаторию или фельдшерско-акушерский пункт и наблюдать за здоровьем. Исследовать можно и самого клеща. Делают это платно в центре гигиены и эпидемиологии.