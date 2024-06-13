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Спрос на вакцинацию от клещевого энцефалита вырос в Беларуси
13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет спрос на вакцину против клещевого энцефалита. Все чаще ее делают туристы и спортсмены, которые много времени проводят на природе. Для работников лесного хозяйства прививка обязательна, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В этом году в Беларуси планируют привить около 7 тысяч пациентов. Для вакцинации в стране используют три препарата: российские и импортный. Медики советуют не ждать весны или лета, а делать прививки в течение всего года. Для поддержания иммунитета ревакцинацинироваться. Курс состоит из двух уколов с разницей в месяц. Этот период сокращают в экстренных случаях.
Чтобы сократить риски, медики советуют выбирать правильную одежду, обрабатывать ее и поверхности кожи репеллентами. На даче убирать сухие упавшие деревья, вырубать ненужные кустарники и скашивать траву. В этом году к врачам уже обратились более шести тысяч человек. Почти половина из них дети.
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Все чаще прививку делают туристы и спортсмены, которые много времени проводят на природе.
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