Рота почетного караула Беларуси приступила к репетиции парада ко Дню независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рота почетного караула приступила к репетиции выступления на параде, который пройдет в Минске 3 июля, в День независимости Беларуси . Также страна отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает «МИР 24».

У роты почетного караула – первые прогоны в городе. В строю – 112 человек. Это пограничники, представители внутренних войск и вооруженных сил. До этого они несколько месяцев тренировались на плацу. Участники парада маршируют по шесть часов в день. Главная задача – довести движения до автоматизма.

«Это большая честь участвовать в параде, посвященном 80-летию освобождения. Местами сложновато, но потом к этому привыкаешь ко всем счетам, все это у тебя откладывается в голове и уже добивается до автоматизма», – признался командир третьего стрелкового отделения первого взвода первой роты почетного караула Андрей Щербаков.

«Ребятам нужно привыкнуть к этой местности, чтобы они могли найти себе на этой местности какие-либо ориентиры, чтобы в ходе выполнения плац-концерта они не сбивались и уверенно себя чувствовали. Отбираем личностным общением, с каждым общаемся военнослужащим, которого берем себе на службу. То есть это рост не ниже 185 сантиметров, хороший опрятный внешний вид, здоровье крепкое и физическая натренированность хорошая», – рассказал командир первой роты почетного караула Кирилл Корчинский.

Теперь рота почетного караула будет отрабатывать программу в городе дважды в неделю. Последние репетиции пройдут за несколько дней до праздника. Уже сейчас посмотреть на идеальную армейскую выправку собираются десятки минчан.