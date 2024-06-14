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Интернет для бизнеса, маркетинга и аналитики: digital-конференция прошла в Минске

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная конференция по цифровой среде и работе в ней прошла в Минске, передает телеканал «МИР 24».

В ней приняли участие сотрудники IT-компаний, представители соцсетей России и Беларуси, блогеры, специалисты по рекламе и маркетингу. Сейчас Интернет стал основным способом продвижения контента и услуг для бизнеса любой сферы. Отказ иностранных компаний от сотрудничества дал толчок для разработки собственных уникальных технологий.

«Данные собирать очень сложно, платформ много. Средний пользователь проводит свое время не на одном ресурсе, как 20 лет назад, а на пяти или шести, но мы с коллегами здесь собираемся с большими данными именно для того, чтобы эти все вопросы освещать», – отметил организатор международной конференции Digital Belarus Сергей Кузьменко.

«Эти процессы наряду со сложностями дали новый толчок самовосприятия нашего. Я считаю, что в Беларуси и России, видна такая синергия совместная. Это, я думаю, тренд позитивный», – сообщил председатель республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

В этом году белорусский сегмент Интернета отмечает юбилей. Домену .by – 30 лет.



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Теги: Минск
 
 
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Отказ иностранных компаний от сотрудничества дал толчок для разработки собственных уникальных технологий.
 
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