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Интернет для бизнеса, маркетинга и аналитики: digital-конференция прошла в Минске
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международная конференция по цифровой среде и работе в ней прошла в Минске, передает телеканал «МИР 24».
В ней приняли участие сотрудники IT-компаний, представители соцсетей России и Беларуси, блогеры, специалисты по рекламе и маркетингу. Сейчас Интернет стал основным способом продвижения контента и услуг для бизнеса любой сферы. Отказ иностранных компаний от сотрудничества дал толчок для разработки собственных уникальных технологий.
«Эти процессы наряду со сложностями дали новый толчок самовосприятия нашего. Я считаю, что в Беларуси и России, видна такая синергия совместная. Это, я думаю, тренд позитивный», – сообщил председатель республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.
В этом году белорусский сегмент Интернета отмечает юбилей. Домену .by – 30 лет.
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Отказ иностранных компаний от сотрудничества дал толчок для разработки собственных уникальных технологий.
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