ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко назначил нового министра информации

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил нового министра информации
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Грамотное распределение финансов на проекты в СМИ – такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым министром информации. Им стал Марат Марков. Он 13 лет возглавлял второй национальный телеканал, передает телеканал «МИР 24».

Благодаря господдержке каналы получают субсидии на производство национального контента. Так в эфире появились новые многочисленные ток-шоу, документальные и музыкальные проекты. Но при этом президент требует и эффективного контроля использования дотаций в телепроизводстве.

«Благодаря тем решениям, которые вы приняли, на сегодняшний день возможности у телеканалов есть. Но эти возможности надо наращивать и расширять», – отметил Марат Марков.

Как заверил Марат Марков, революции в медийном пространстве не будет. Он продолжит последовательную работу своего предшественника Владимира Перцова, который сейчас на должности заместителя главы администрации курирует работу СМИ. Стратегические задачи для ведомства определены.

«Мы должны обеспечить дальнейшее полное доминирование на собственном информационном поле. Мы достигли этого в определенной степени благодаря традиционным СМИ в первую очередь и новым медиа. Вторая задача – максимальное донесение правдивой информации о Беларуси вовне», – подчеркнул Марков.

13 июня Александр Лукашенко также назначил министра труда и социальной защиты, помощника президента, председателя второго национального телеканала, посла в Кыргызстане и представителей местной вертикали власти.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марат Марков пообещал продолжить последовательную работу своего предшественника Владимира Перцова.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В моем личном управлении больше $10 миллионов». Как парень из Питера зарабатывает по 100-200% годовых трейдингом на Мосбирже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2024
Mir24.TV Belarus
14.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика