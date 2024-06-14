Лукашенко назначил нового министра информации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грамотное распределение финансов на проекты в СМИ – такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым министром информации. Им стал Марат Марков. Он 13 лет возглавлял второй национальный телеканал, передает телеканал «МИР 24».

Благодаря господдержке каналы получают субсидии на производство национального контента. Так в эфире появились новые многочисленные ток-шоу, документальные и музыкальные проекты. Но при этом президент требует и эффективного контроля использования дотаций в телепроизводстве.

«Благодаря тем решениям, которые вы приняли, на сегодняшний день возможности у телеканалов есть. Но эти возможности надо наращивать и расширять», – отметил Марат Марков.

Как заверил Марат Марков, революции в медийном пространстве не будет. Он продолжит последовательную работу своего предшественника Владимира Перцова, который сейчас на должности заместителя главы администрации курирует работу СМИ. Стратегические задачи для ведомства определены.

«Мы должны обеспечить дальнейшее полное доминирование на собственном информационном поле. Мы достигли этого в определенной степени благодаря традиционным СМИ в первую очередь и новым медиа. Вторая задача – максимальное донесение правдивой информации о Беларуси вовне», – подчеркнул Марков.

13 июня Александр Лукашенко также назначил министра труда и социальной защиты, помощника президента, председателя второго национального телеканала, посла в Кыргызстане и представителей местной вертикали власти.