Женский выбор: почему жительницы Беларуси открывают пункты выдачи Ozon

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси растет популярность маркетплейсов. Запуск Ozon.by в республике открыл широкие возможности не только для местных продавцов, но и для владельцев пунктов выдачи заказов. Второй вариант все чаще выбирают для себя именно женщины, которые давно хотели начать свой бизнес и предпочитают пассивный доход и финансовую независимость. Поговорим о том, что важно знать при этом.

Бизнес на открытии пунктов выдачи заказов – тренд последних лет в СНГ

Статистика Ozon показывает, что 8 из 10 клиентов предпочитают забирать товары именно в пунктах выдачи. При этом все больше жителей Беларуси предпочитают заказывать все нужно на маркетплейсах — здесь можно найти и продукты, и стройматериалы, и одежду, и многое другое.

За 2023 год число покупателей из Беларуси на Ozon выросло на 74%, а число заказов — в 2,6 раза (в целом по площадке — в 2,1 раза). Открытие пункта выдачи — это простой и понятный бизнес с относительно небольшими вложениями по сравнению с запуском производства или открытием, например, магазина. Несмотря на то, что жительницы Беларуси после создания такой точки часто сами в ней работают, такой бизнес легко может стать пассивным доходом и не требовать большого вовлечения владелицы. Многие со временем предпочитают сосредоточиться на подборе сотрудников и даже создании целой сети ПВЗ.

Почему именно Ozon?

Площадка поддерживает предпринимателей в каждой области республики. Рассчитано, что средний срок выхода пункта выдачи на окупаемость составляет до полугода. Поэтому Ozon в первые шесть месяцев после запуска точки выплачивает материальную помощь — его владелец может получить до 5 900 BYN. Эти деньги можно пустить на развитие, рекламу, либо оплату аренды. И не имеет значения, находится ли объект в мегаполисе или небольшом городе с численностью населения до 10 тыс. человек.

Поддержка от маркетплейса начинается еще на этапе заполнения заявки на сайте. Будущий франчайзи получает доступ к тепловой карте, где показаны наиболее перспективные места для открытия пункта выдачи с расчетным уровнем будущего дохода.

Когда место размещения одобрено, подписываются агентский договор и договор аренды, после чего можно делать косметический ремонт. Нюансы указаны в брендбуке , а если остаются вопросы, их всегда можно задать территориальному менеджеру.





Ozon выдает бесплатный пакет материалов и вывеску, обучает сотрудников. Со стороны площадки гарантируется живое общение — помощь менеджера, общая группа в Telegram, закрытый чат с другими владельцами пунктов выдачи, поддержка, если возникнет желание открыть следующую точку. После открытия нового пункта выдачи Ozon сам рассылает уведомление об этом своим клиентам в приложении, а новый адрес сразу попадает на все карты.

На что обратить внимание

Есть несколько важных моментов. Партнером Ozon может стать лишь индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Если такого статуса нет, его нужно будет зарегистрировать.

Успешность (и конечная прибыль) владельца пункта выдачи зависит от выбора локации. Помещение должно быть от 25 кв. метров и располагаться поблизости от формирующих трафик объектов. Например, рядом с торгово-офисным центром. Людям должно быть удобно заходить сюда по пути на работу, учебу или домой.

Покупатели привыкают к пунктам выдачи и во многом это заслуга персонала: приветливость сотрудников очень важна. Над этим нужно работать, особенно если точка семейным бизнесом — когда ремонтом и размещением товаров на складе занимается муж, а функции администратора выполняет жена, старшие дети или даже родители.

Первые вложения и доходы





Основные траты в начале пути — это оплата аренды помещения и косметического ремонта в нем. Внутри нужно будет предусмотреть склад, хотя бы пару примерочных, стол и стул для администратора. Из техники понадобятся компьютер или ноутбук, сканер штрих-кодов и принтер. Мебель и оргтехника не обязательно должны быть новыми, главное – хорошее состояние. Кассовый аппарат не нужен. Все расчеты проводятся через площадку, а итоги и отчеты для налоговой формируются ежемесячно в приложении.

Основной заработок — вознаграждение за выданные заказы. Это 5% от стоимости товара при его цене до 177,85 BYN (по курсу на момент написания статьи) и 8,89 BYN при цене свыше. Плюс не стоит забывать о гарантированной поддержке до 5 900 BYN в первые полгода. Также есть возможность получить дополнительный доход на приеме товаров у продавцов и заказов других логистических компаний.