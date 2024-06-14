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Погода в СНГ: дожди вернулись в Беларусь, пирс в виде комуза построили на Иссык-Куле
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дожди с грозами и даже град прогнозируют синоптики в пятницу на востоке и в центре Казахстана. В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Гродненском зоопарке новый житель – детеныш косули. Малышку в лесу вспугнули собаки и загнали в ближайшую деревню. Поскольку найти маму животного невозможно, сотрудники природоохранной организации отправили олененка в зоопарк. Там ей дали кличку Молли, поят козьим молоком и выгуливают два раза в день, чтобы она привыкла к городским звукам. Ведь вернуться в дикую природу она уже никогда не сможет.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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