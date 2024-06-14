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Погода в СНГ: дожди вернулись в Беларусь, пирс в виде комуза построили на Иссык-Куле

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дожди с грозами и даже град прогнозируют синоптики в пятницу на востоке и в центре Казахстана. В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня плюс 29. Осадков не ожидается. Немного прохладнее в Иссык-Кульской области. Там синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В такую погоду кыргызстанцы и туристы с удовольствием прогуливаются по побережью озера. И сейчас местом притяжения стал пирс в Чолпон-Ате, который построили к новому сезону. Пирс с детальной точностью выполнен в форме национального музыкального инструмента комуза. Ночью здесь работает подсветка, поэтому пристань хорошо видна издалека.

Беларусь

В Беларусь вернулись дожди. Они пройдут днем на большей территории страны. Синоптики также прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 24 градусов.

В Гродненском зоопарке новый житель – детеныш косули. Малышку в лесу вспугнули собаки и загнали в ближайшую деревню. Поскольку найти маму животного невозможно, сотрудники природоохранной организации отправили олененка в зоопарк. Там ей дали кличку Молли, поят козьим молоком и выгуливают два раза в день, чтобы она привыкла к городским звукам. Ведь вернуться в дикую природу она уже никогда не сможет.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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