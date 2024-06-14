Больше объёма трафика и новые опции: А1 обновляет наполнение бизнес-линейки «Своё решение»

Источник материала: ProBusiness

Компания А1 расширяет наполнение наборов услуг, доступных в рамках предложения-конструктора для бизнеса «Своё решение». Теперь его пользователям будет доступно ещё больше возможностей – включая SMS, международные звонки и интернет-трафик в роуминге.

Как и ранее, главная особенность линейки – возможность самостоятельно выбирать наполнение в рамках одной стоимости – остаётся прежней. Однако теперь новые пользователи предложений «Своё решение.Лидер», «Своё решение.Эксперт», «Своё решение.Мастер» и «Своё решение.Новатор» получат большее количество минут разговоров и больший объём мобильного интернет-трафика.

Вторым нововведением станет расширение списка услуг, включенных в предложения «Своё решение.Лидер» и «Своё решение.Эксперт». Теперь, помимо запаса голосового и интернет-трафика, они будут включать определенное количество SMS-сообщений в сети белорусских операторов, минуты для звонков за пределы Беларуси (в страны СНГ и Европы), а также тот или иной объём мобильного интернет-трафика в роуминге для стран из списка по ссылке . С учётом обновлений адаптировать конфигурацию тарифа в зависимости от задач каждого конкретного пользователя будет ещё проще, а размеры трат на корпоративную мобильную связь при этом останутся прозрачными.

Ознакомиться с линейкой «Своё решение», а также подобрать наилучшее решение для своего дела можно на интерактивной странице, доступной по ссылке .