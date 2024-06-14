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Больше объёма трафика и новые опции: А1 обновляет наполнение бизнес-линейки «Своё решение»
14.06.2024 16:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания А1 расширяет наполнение наборов услуг, доступных в рамках предложения-конструктора для бизнеса «Своё решение». Теперь его пользователям будет доступно ещё больше возможностей – включая SMS, международные звонки и интернет-трафик в роуминге.
Как и ранее, главная особенность линейки – возможность самостоятельно выбирать наполнение в рамках одной стоимости – остаётся прежней. Однако теперь новые пользователи предложений «Своё решение.Лидер», «Своё решение.Эксперт», «Своё решение.Мастер» и «Своё решение.Новатор» получат большее количество минут разговоров и больший объём мобильного интернет-трафика.
Вторым нововведением станет расширение списка услуг, включенных в предложения «Своё решение.Лидер» и «Своё решение.Эксперт». Теперь, помимо запаса голосового и интернет-трафика, они будут включать определенное количество SMS-сообщений в сети белорусских операторов, минуты для звонков за пределы Беларуси (в страны СНГ и Европы), а также тот или иной объём мобильного интернет-трафика в роуминге для стран из списка
Ознакомиться с линейкой «Своё решение», а также подобрать наилучшее решение для своего дела можно на интерактивной странице, доступной по
Подключиться на линейку «Своё решение» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте
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Компания А1 расширяет наполнение наборов услуг, доступных в рамках предложения-конструктора для бизнеса «Своё решение». Теперь его пользователям будет доступно...
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