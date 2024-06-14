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Больше тысячи цветов нарисуют белорусы на 44-метровом ковре к юбилею Витебска

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше тысячи цветов нарисуют белорусы на 44-метровом ковре к юбилею Витебска
 Фото: МТРК «Мир»

Маляванку длиной 44 метра создают к юбилею Витебска. Расписные ковры украсят 1050 цветов – именно столько лет исполнится городу в этом году, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Цветы, сказочные животные или изображения церквей – мотивы могут быть разные, но все имеют свой смысл. Маляванка, или рисованные ковры, – одно из традиционных ремесел Беларуси. Разукрашенные полотна дарили на большие праздники – свадьбу или новоселье. Самым известным художником был Язеп Дроздович.

«Развита была маляванка в 1920-1960-х годах. Художники-ремесленники, которые занимались маляванкой, были выходцами из цехов, а свои работы реализовывали на рынках. Запрос покупателей влиял на то, что изображали мастера», – рассказала начальник отдела Витебского методического центра народной культуры Татьяна Лапкова.

В этом году школьники и другие жители белорусского Витебска решили самостоятельно сделать в подарок городу яркую маляванку. И хотя витебчане лишь разукрашивают своеобразные трафареты, которые подготовили организаторы, многие захотели принять участие в таком большом проекте.

«У нас были разные цвета. У меня был красный. Когда жители и мои родители это увидят, они будут рады», – рассказал ученик школы №40 Витебска.

«Не очень обычно на ткани красками специальными рисовать. Но это, во-первых, прикольно, а во-вторых – нужно постараться и аккуратно сделать так, чтобы ничего не зашло за черный», – поделилась ученица колы №40 Витебска Ольга Смолякова.

За два месяца раскрасили уже 40 метров маляванок. Масштабное полотно завершат ко Дню города. На праздничных мероприятиях оно украсит сквер за городской ратушей.
Витебск отпразднует юбилей 29 июня. Дата Дня города уникальная для каждого года.



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Теги: Витебск
 
 
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Маляванка, или рисованные полотна-ковры, – одно из традиционных ремесел Беларуси, раньше их дарили на большие праздники.
 
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