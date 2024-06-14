Больше тысячи цветов нарисуют белорусы на 44-метровом ковре к юбилею Витебска

«У нас были разные цвета. У меня был красный. Когда жители и мои родители это увидят, они будут рады», – рассказал ученик школы №40 Витебска.

«Не очень обычно на ткани красками специальными рисовать. Но это, во-первых, прикольно, а во-вторых – нужно постараться и аккуратно сделать так, чтобы ничего не зашло за черный», – поделилась ученица колы №40 Витебска Ольга Смолякова.

За два месяца раскрасили уже 40 метров маляванок. Масштабное полотно завершат ко Дню города. На праздничных мероприятиях оно украсит сквер за городской ратушей.

Витебск отпразднует юбилей 29 июня. Дата Дня города уникальная для каждого года.