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Больше тысячи цветов нарисуют белорусы на 44-метровом ковре к юбилею Витебска
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маляванку длиной 44 метра создают
Цветы, сказочные животные или изображения церквей – мотивы могут быть разные, но все имеют свой смысл. Маляванка, или рисованные ковры, – одно из традиционных ремесел Беларуси. Разукрашенные полотна дарили на большие праздники – свадьбу или новоселье. Самым известным художником был Язеп Дроздович.
«У нас были разные цвета. У меня был красный. Когда жители и мои родители это увидят, они будут рады», – рассказал ученик школы №40 Витебска.
«Не очень обычно на ткани красками специальными рисовать. Но это, во-первых, прикольно, а во-вторых – нужно постараться и аккуратно сделать так, чтобы ничего не зашло за черный», – поделилась ученица колы №40 Витебска Ольга Смолякова.
За два месяца раскрасили уже 40 метров маляванок. Масштабное полотно завершат ко Дню города. На праздничных мероприятиях оно украсит сквер за городской ратушей.
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Маляванка, или рисованные полотна-ковры, – одно из традиционных ремесел Беларуси, раньше их дарили на большие праздники.
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