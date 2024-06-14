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Лукашенко раскритиковал работу заводов по переработке древесины

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко раскритиковал работу заводов по переработке древесины
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Созданы мощности, вложены немалые средства, а полной отдачи нет. Александр Лукашенко раскритиковал работу пеллетных заводов. В Беларуси более 60 производственных предприятий по переработке древесины. Повысить их эффективность потребовал президент от правительства республики, передает телеканал «МИР 24».

«Растут запасы низкосортной деловой древесины. Все гниет в лесу. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Обращаю ваше внимание: раз производства созданы, то они должны работать. Само собой, не в убыток. Возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно», – заявил Александр Лукашенко.

Из низкосортной древесины предприятия могут выпускать порядка миллиона тонн экотоплива в год. Раньше пеллеты в основном поставляли в ЕС, но западные санкции перекрыли экспортный маршрут. Лукашенко предупреждал правительство диверсифицировать поставки. Сейчас приходится активно искать новые рынки, например, в Турции и Китае. Недавно первую партию пеллет закупил Узбекистан.

Президент потребовал от правительства предложить населению выгодные условия для покупки пеллет.



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Повысить эффективность предприятий президент потребовал от правительства республики.
 
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