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Лукашенко раскритиковал работу заводов по переработке древесины
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Созданы мощности, вложены немалые средства, а полной отдачи нет. Александр Лукашенко раскритиковал работу пеллетных заводов. В Беларуси более 60 производственных
Из низкосортной древесины предприятия могут выпускать порядка миллиона тонн экотоплива в год. Раньше пеллеты в основном поставляли в ЕС, но западные санкции перекрыли экспортный маршрут. Лукашенко предупреждал правительство диверсифицировать поставки. Сейчас приходится активно искать новые рынки, например, в Турции и Китае. Недавно первую партию пеллет закупил Узбекистан.
Президент потребовал от правительства предложить населению выгодные условия для покупки пеллет.
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Повысить эффективность предприятий президент потребовал от правительства республики.
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