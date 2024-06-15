Постпреды стран СНГ посетили завод карьерных самосвалов в Беларуси

«Это и в Якутии, и в Кемерово. Конечно же, продукция востребована, известна и пользуется спросом в России. Я говорю, что достаточно сказать, что больше половины произведенной продукции поставляется в Россию», – пояснил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Покупают белорусские карьерные самосвалы и в других странах СНГ. Ставка в Содружестве – на промышленную кооперацию. Об этом уже не раз говорили и президенты. У такого сотрудничества высокий потенциал.

«Налаживание этих кооперационных связей позволило закрыть вакуум, который образовался в связи с объявлением Республике Беларусь экономических санкций со стороны недружественных стран. Быстро переориентировались на поставщиков из других республик, прежде всего республик бывшего Советского Союза, стран СНГ и закрыли этот вакуум», – пояснил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Сейчас на заводе по максимуму автоматизируют производство. Роботы уже сваривают 90% рам самосвалов. В год здесь выпускают около 900 карьерных гигантов.