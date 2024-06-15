Постпреды стран СНГ посетили завод карьерных самосвалов в Беларуси

В странах СНГ сохраняется спрос на белорусские карьерные самосвалы. Гигантов поставляют почти в каждую из них. Постпреды государств Содружества посетили предприятие и увидели сборочные цеха, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
В стране Эрбола Султанбаева белорусских самосвалов пока мало. Кыргызстан присматривается к покупке. Там добывают щебень, песок, золото и другие металлы. Акцент делают на зеленую экономику. Партнеров интересует карьерный гигант на электрической тяге с приставкой «эко».
«У нас страна высокогорная, 94% территории составляют горы. Нужно смотреть адаптивность данных машин в условиях высокогорья. Если все эти условия с учетом ценовой политики сойдутся, то перспективы сотрудничества очень хорошие», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызcтана в Беларуси Эрбол Султанбаев.
Сейчас завод работает над локализацией производства. Большую часть деталей изготавливают в Беларуси, но часть закупают у партнеров. Например, у России. После сборки машины отправляются в карьеры богатых на месторождения регионов.
«Это и в Якутии, и в Кемерово. Конечно же, продукция востребована, известна и пользуется спросом в России. Я говорю, что достаточно сказать, что больше половины произведенной продукции поставляется в Россию», – пояснил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
Покупают белорусские карьерные самосвалы и в других странах СНГ. Ставка в Содружестве – на промышленную кооперацию. Об этом уже не раз говорили и президенты. У такого сотрудничества высокий потенциал.
«Налаживание этих кооперационных связей позволило закрыть вакуум, который образовался в связи с объявлением Республике Беларусь экономических санкций со стороны недружественных стран. Быстро переориентировались на поставщиков из других республик, прежде всего республик бывшего Советского Союза, стран СНГ и закрыли этот вакуум», – пояснил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Сейчас на заводе по максимуму автоматизируют производство. Роботы уже сваривают 90% рам самосвалов. В год здесь выпускают около 900 карьерных гигантов.