Благотворительная акция по сдаче крови прошла в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит благотворительная акция по сдаче крови. Она приурочена ко Всемирному дню донора . В стране открылись мобильные пункты. На одном из них побывала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Елена – донор со стажем. Сдает кровь не первый раз. Но сегодня она не одна, привлекла к волонтерству мужа.

«Сдавая кровь бескорыстно, мы спасаем чьи-то жизни. А сдавая кровь на позитиве, в хорошем настроении, мы добавляем в компоненты крови добро, нежность и любовь. В этом году мы точно не могли пройти мимо и не поучаствовать в таком благом деле. Мы надеемся, что это станет семейной традицией. Я даже в этом уверен», –рассказали доноры Елена и Максим Бобко.

Присоединились к благотворительной акции члены парламента и руководители министерств. Сдать кровь пришли более ста почетных гостей.

«Это такой незначительный поступок, который, в принципе, может спасти какую-то жизнь. Поэтому мы с удовольствием всегда принимаем участие в такого рода мероприятиях», – подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков.