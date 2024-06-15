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Благотворительная акция по сдаче крови прошла в Беларуси

15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительная акция по сдаче крови прошла в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит благотворительная акция по сдаче крови. Она приурочена ко Всемирному дню донора. В стране открылись мобильные пункты. На одном из них побывала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Елена – донор со стажем. Сдает кровь не первый раз. Но сегодня она не одна, привлекла к волонтерству мужа.

«Сдавая кровь бескорыстно, мы спасаем чьи-то жизни. А сдавая кровь на позитиве, в хорошем настроении, мы добавляем в компоненты крови добро, нежность и любовь. В этом году мы точно не могли пройти мимо и не поучаствовать в таком благом деле. Мы надеемся, что это станет семейной традицией. Я даже в этом уверен», –рассказали доноры Елена и Максим Бобко.

Присоединились к благотворительной акции члены парламента и руководители министерств. Сдать кровь пришли более ста почетных гостей.

«Это такой незначительный поступок, который, в принципе, может спасти какую-то жизнь. Поэтому мы с удовольствием всегда принимаем участие в такого рода мероприятиях», – подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Басков.

После сбора кровь подготовят к транспортировке и карантину. Только потом ее можно будет использовать. Она необходима для восполнения кровопотери после проведения операций, протезирования и родов. Ежегодно в стране заготавливают почти 300 тысяч тонн компонентов.

«Больше всего первой положительной группы крови. Ее разделяют на компоненты крови, а затем отправляют на переливание. Некоторая кровь идет, это уже обследуется она в центре, и некоторая кровь может идти на препараты, некоторая кровь может идти на сыворотки, – старшая медицинская сестра отделения заготовки крови в выездных условиях Ирина Захарова.

Модернизация процесса переливания крови позволяет заготовить больше лекарственных средств из плазмы. Ее компоненты экспортируют и в другие страны

«Мы производим лекарственные препараты, такие как альбумин, это основной белок из плазмы крови. Препараты иммуноглабулина, специфических и внутривенных, то есть препарат, который для пациентов с нарушенным иммунным состоянием, препараты для гемостаза, остановки кровотечений», – перечислил директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Каждый день в переливании крови нуждаются до тысячи пациентов, среди них 70% – с онкологическими заболеваниями. Всего в регистре доноров Беларуси сейчас около 100 тысяч человек.



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К ней присоединились члены парламента и руководители министерств. В мероприятии приняли участие свыше ста почетных гостей.
 
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