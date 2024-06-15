«Мы первые в Беларуси, поэтому на рекламу не пришлось выделять большие бюджеты». Молодые предприниматели — о бизнесе, который сейчас на пике во всем мире

Источник материала: ProBusiness





В мире набирает обороты гимнастика со щенками и котятами. В Минске первыми этим начали заниматься Дмитрий Новицкий и Полина Михунова, которые организовали Puppy Place , где можно заняться партерной гимнастикой (высокоинтенсивные тренировки в положении сидя, лежа, на боку, что уменьшает нагрузку на позвоночник). «Про бизнес» поговорил с молодыми предпринимателями и узнал, как организовать такие занятия, в чем специфика работы со щенками и почему эта идея не у всех вызывает восторг.

«Решили с Димой: раз такого у нас нет — стоит делать»

Дмитрий:

— Puppy Place — наш первый опыт предпринимательской деятельности. Во времена студенчества были попытки, но их можно даже не брать в расчет. Из серьезных проектов, которые получились, — это первый.

Полина:

— У меня тоже не было опыта, я до сих пор учусь в университете и пока ни разу не работала. И вот сразу со своего проекта начала.





Дмитрий:

— С 2020 по 2023 годы я работал артистом балета в Государственном академическом ансамбле танца Республики Беларусь. Заканчивал Минский государственный колледж искусств по специальности «Мастерство хореографии» (народный танец / хореограф-преподаватель). Преподавал в школе для детей 4 месяца, а потом ребята ушли на каникулы, я тоже ушел и не вернулся (смеется, — прим.авт.). Сейчас, как и Полина, учусь в БГУ на экономическом факультете, специализация — менеджемент.

После увольнения с основной работы в Государственном ансамбле я пытался найти себя. Где я только ни работал: и в такси, и на складе Wildberries, и на заводе. Честно говоря, руки начали опускаться. Было желание начать что-то свое, как-то себя реализовать, но никак не мог нащупать, куда двигаться. Появилась возможность немного выдохнуть и перестроиться, потому что попался контракт в Катар на церемонию открытия чемпионата Азии по футболу 2023 года. Мы с большой командой снимали промо-ролики в пустыне к этому событию, готовились к масштабному шоу.





И когда я вернулся из Катара, где много общался с иностранцами (а они ребята в основном раскрепощенные, заряженные), приехал сюда и понял, что на завод идти больше не хочу. И вот как-то вечером сидели дома с Полиной, и она поделилась идеей про гимнастику и йогу со щенками.

Полина:

— Я с самого детства мечтаю о собаке, это моя большая любовь, но до сих пор не могу завести. Увидела еще прошлой осенью занятия со щенками в TikTok, стала искать у нас что-то подобное и не нашла. Поняла, что в Беларуси этого до сих пор нет, но хочется же сходить. Решили с Димой: раз такого у нас нет — стоит делать. Как — мы не понимали, главное, что надо. Дима танцует, я собак люблю — надо объединять увлечения.





Дмитрий:

— У нас путь от идеи до реализации занял чуть меньше месяца. Мы поняли, что надо все делать быстро: если не мы, то кто-то другой это реализует, или мы перегорим, а пока есть порыв, надо действовать. Полина — идейный вдохновитель. Я занялся юридическими, административными вопросами. Это было не очень просто, так как опыта предпринимательства не было, пришлось во всем разбираться с нуля.

Первое занятие мы провели для друзей, родители Полины еще подключились. Организовали больше для того, чтобы наполнить наш Instagram и таким образом привлечь людей.





Полина:

— Нам надо было понять, на что обращать внимание при работе с клиентами, какие могут возникнуть трудности, как мы сможем их оперативно исправить. Как и когда надо собак выпустить, как потом убрать, если потребуется, как вообще проходит взаимодействие собак с людьми. Когда запустились, к сожалению, были некоторые проблемы: мы и адрес забывали сообщить, и что-то не указали в объявлении о занятии. В общем, первое время пришлось понервничать.

«Вместе с популярностью к нам пришел и хейт»

Дмитрий:

— Мы решили организовать партерную гимнастику — это именно хореографическая дисциплина. Я хореограф, Светлана, которая ведет занятия, тоже дипломированный хореограф, работала со мной в Государственном ансамбле и по сей день работает. Нам это направление ближе и мы имеем право преподавать хореографию.





Партерная гимнастика — специальный комплекс упражнений для проработки мышц ног, пресса и спины, предполагающий положение сидя или лежа на полу. Эта гимнастика включает и силовые элементы, и элементы растяжки. В хореографии этот комплекс упражнений выступает в качестве базы для последующих тренировок. Подобные упражнения имеют высокую эффективность и интенсивность, при этом в положении сидя и лежа уменьшается нагрузка на позвоночник и ноги. Бывают забавные ситуации, когда многие люди не могут прочитать правильно название этого направления. Иногда спрашивают, обязательно приходить с партнером?

Нам очень сильно сыграло на руку то, что мы первые в Беларуси, поэтому на рекламу не пришлось выделять большие бюджеты, чтобы о нас хоть кто-то узнал. Здесь свою роль сыграл TikTok, Instagram и сарафанное радио. Однако вместе с популярностью к нам пришел и хейт за то, что мы привлекаем на занятия щенков.

Полина:

— Мы стараемся создавать максимально комфортные условия для собак. Они бегают, едят, пьют, ходят в туалет, отдыхают, если устали.





Дмитрий:

— На занятиях мы не совмещаем собак, в один день у нас только один заводчик. Мы так поступаем, чтобы предотвратить конфликты между собаками, потому что разные собаки от разных заводчиков между собой могут повздорить, а это травмы для собак и дискомфорт для посетителей.

Полина:

— У нас разрешено посещение только с 16 лет, потому что с детьми сложно. И тем более делать замечания чужим детям — потенциально конфликтная ситуация с непредсказуемым финалом. Хоть многие родители говорят, что их ребенок очень хороший, умеет обращаться с животными и просят пустить их, но мы принципиально не разрешаем никому, потому что, если сделать исключение для одного, начнется хаос.





Дмитрий:

— В России, например, достаточно много таких студий, и посещение у них начинается с 5 лет. Я считаю, что это неправильно, потому что, например, невозможно распределить равномерно нагрузку на 5-летнего ребенка и на 20-летнего человека. Это абсолютно разный уровень подготовки: что взрослому человеку можно делать, возможно, ребенку не стоит.

Полина:

— В нашей работе есть один фактор, который сильно усложняет жизнь. Было проблематично найти хореографическую студию. Многие переживают, что собака испортит пол, переживают из-за запахов, боятся, что в этих же студиях занимаются дети, а после щенков может оставаться шерсть где-то и вызывать аллергию. Мы получали много отказов, особенно от крупных студий. Для нас было принципиальным официальное сотрудничество, поэтому вариантов было немного.

Дмитрий:

— Вот ребята согласились, хотя у них тоже большая студия. У владельца есть собака и он сказал, что не видит проблем в присутствии щенков: мы с ними уже два месяца. То есть нашему проекту только два месяца.



































«Мы с Полиной больше как обслуживающий персонал щенков»

Полина:

— Уже хотелось бы как-то набирать обороты и расширяться, но пока такой возможности нет. В России я видела, что организаторы сами особо не участвуют в рабочих процессах: нанимают людей, которые все делают. А мы же убираем, снимаем сами. Это сложно, с учетом того, что я учусь на очном, у меня там 5−6 дней в неделю учеба во вторую смену, еще сессия началась, и работа в проекте по выходным. Хочется отдохнуть уже.

Дмитрий:

— В принципе всю работу, связанную с занятиями, выполняем сами: начиная от записи, заканчивая уборкой помещений. Хотелось бы привлечь в дальнейшем команду людей, которые немножко нас разгрузят. Согласен, развиваться хочется, задумываемся иногда уже о своем помещении, потому что, чем больше мы существуем, тем больше появляется желающих к нам прийти. И график — суббота/воскресенье — не всем удобен, а мы можем пока только по выходным проводить занятия. И из-за этого теряем людей.





На занятии у нас обычно 12 человек, можно и больше, но мы не хотим, потому что за каждым нужно смотреть, как они ведут себя со щенками. Некоторые породы щенков в возрасте 4 месяцев уже очень большие. К нам приезжали ретриверы, булли, так они в этом возрасте уже 10 кг весят, и вот пять 10-киллограмовых щенков заполняют собой все помещение и их вполне достаточно. Но если говорить о маленьких породах, то на 12 человек желательно, чтобы было хотя бы 6 щенков.





Полина:

— У нас есть правило, которое мы сами себе установили: заводчики только одной породы. Всегда берем щенков после вакцинации и карантина, т.е. когда они уже могут взаимодействовать с людьми.

Дмитрий:

— Стоимость одного посещения — 65 рублей.

Полина:

— В TikTok спрашивали, почему так дорого, а девушка из России написала, что там одно занятие 3800 ₽ (около 136 BYN).

Дмитрий:

— При этом желающих там много: на месяц вперед запись.

Полина:

— Для большинства заводчиков сотрудничество с нами — это возможность познакомить своих малышей с обществом людей, с новыми запахами, с новой средой. Также это хороший способ рассказать о своей породе, своем питомнике, найти щенкам новую семью. Периодически люди спрашивают контакты заводчиков. Однажды, к нам привезли акита-ину, так наш тренер не смогла удержаться и купила себе щенка.

Дмитрий:

— Кстати, нам писали такое, что даже не знаю, как комментировать. Якобы после занятий собаки уже испорчены и их надо усыплять, потому что щенок уже не пригоден для жизни в социуме.

Полина:

— Но вот у Светланы замечательная собака после наших занятий.

Дмитрий:

— Мы обратили внимание: если щенки у нас побывали на занятии, а потом еще раз приезжают, они намного комфортнее себя чувствуют.





Дмитрий:

— В перерывах между занятиями щенки отдыхают в огороженном манеже, без людей: пьют, лежат, у них есть игрушки. Заводчик у нас все время находится в зале, чтобы щенкам было комфортно и они не переживали: есть знакомый человек, знакомые запахи.

Полина:

— В поиске клиентов нам очень помогает TikTok, видео набирают много просмотров, кто-то делиться роликами, так люди и приходят. Некоторые уже приходят регулярно. Рилсы в Instagram тоже хорошо помогают. Правда, пришлось заводить второй аккаунт, потому что первый заблокировали за «продажу оружия и частей животных».

Дмитрий:

— Занятия ведет профессиональный хореограф, мы с Полиной больше как обслуживающий персонал щенков (смеется, — прим. авт.).





Серьезных, непреодолимых трудностей у нас нет. Иногда возникают вопросы с записью людей на занятия. Бывает так, что слишком много желающих. Многие думают, что первыми написали, а на самом деле списки участников уже давно сформированы. Именно поэтому сейчас работаем над сайтом, где будет онлайн-запись и возможность оплаты сразу.

Бывает, что люди записываются, оплачивают занятие, а потом в последний момент отказываются, просят либо вернуть деньги, либо перенести занятие. Мы с такими переносами теряем людей, потому что на этом месте мог быть другой человек. То же самое с возвратом денег. На данный момент люди у нас производят оплату через сервис E-POS, а он не подразумевает возврата денег, но людям сложно объяснить такие нюансы. Деньги поступили мне на счет, и я налог на прибыль должен оплатить с этих денег, плюс комиссия сервиса. Когда я оказался по другую сторону, т.е. не клиента, я стал смотреть на просьбу возврата денег с другой стороны. И по этой причине нужен свой сайт: все условия записи и оплаты будем прописывать в договоре публичной оферты.





Мы планируем переезд в свое помещение, оно нужно в первую очередь для того, чтобы меньше зависеть от посторонних людей. Продумывая расписание на месяц вперед, упираемся в то, что не знаем, какой заводчик к нам приедет, договориться за месяц тяжело, потому что это все-таки щенки, никто не знает, где они будет через месяц. Если заводчик может приехать в среду, значит, в среду проводим занятие. А сейчас получается так, что в среду мы организовать занятие не можем, потому что нам не позволяет помещение.

В дальнейшем хотелось бы расширить рынок, чтобы у нас студия была не только в Минске, но и в областных центрах. На это лето в планах — занятия в других городах. Вот соберемся и устроим небольшой тур по Беларуси.