Завершается подготовка к фестивалю «Славянский базар – 2024»: какие сюрпризы ждут гостей?

«У меня было 3950 лампочек накаливания, а сейчас везде стоят энергосберегающие. То есть естественное освещение стало совсем другое. Мы поменяли витражи полностью по всему периметру», – отметил директор концертного зала «Витебск» Владимир Воронецкий.

Программа у фестиваля насыщенная. На афишах имена звезд белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили мероприятия на любой вкус: от джаза на органе до выступления блогеров.

«Ну и, как мы называем, 33-й, если две тройки наложить друг на друга, это получается восемь. Восемь – это такой знак бесконечности. Поэтому наш 33-й фестиваль – это фестиваль бесконечного творчества», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

В кассах – ажиотаж. На гала-концерт и конкурс исполнителей билетов почти не осталось. Самый дорогой – 215 белорусских или шесть тысяч российских рублей. На музыкальное событие приезжают и иностранцы. Для них виза не нужна. Вместо нее – билет на концерт.

«Основные наши покупатели – это, конечно, белорусы, наши сограждане. Но также ведутся активные приобретения билетов из ближнего зарубежья. Это Литва, Латвия, Эстония, естественно, Россия. Приезжают довольно большие группы. Также есть небольшие заявки из Германии, Франции», – рассказала заведующая билетными кассами Александра Сидоренкова.

К фестивалю в этом году подготовилась и железная дорога – ввели несколько дополнительных рейсов из Москвы и из Минска. Из белорусской столицы в Витебск можно будет доехать всего за 3,5 часа.