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Завершается подготовка к фестивалю «Славянский базар – 2024»: какие сюрпризы ждут гостей?
16.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Витебск готовится к
Яркие клумбы, обновленные фасады зданий, даже новые дороги. Так белорусский Витебск готовится встречать гостей «Славянского базара».
«Мы рады всегда всему, что делается в нашем городе, благоустройство, конечно, мы радуемся. Чистый наш прекрасный город», – отметила жительница Витебска Наталья Турко.
В арт-кафе при концертном зале «Витебск» стены специально для гостей фестиваля украсили изображения белорусских городов.
Хрустальные люстры, паркет и стеклянные панели на стенах тоже заменили на новые. А в большом зале освежили стены и пол, установили дополнительные кондиционеры и подсветку.
«У меня было 3950 лампочек накаливания, а сейчас везде стоят энергосберегающие. То есть естественное освещение стало совсем другое. Мы поменяли витражи полностью по всему периметру», – отметил директор концертного зала «Витебск» Владимир Воронецкий.
Программа у фестиваля насыщенная. На афишах имена звезд белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили мероприятия на любой вкус: от джаза на органе до выступления блогеров.
«Ну и, как мы называем, 33-й, если две тройки наложить друг на друга, это получается восемь. Восемь – это такой знак бесконечности. Поэтому наш 33-й фестиваль – это фестиваль бесконечного творчества», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.
В кассах – ажиотаж. На гала-концерт и конкурс исполнителей билетов почти не осталось. Самый дорогой – 215 белорусских или шесть тысяч российских рублей. На музыкальное событие приезжают и иностранцы. Для них виза не нужна. Вместо нее – билет на концерт.
К фестивалю в этом году подготовилась и железная дорога – ввели несколько дополнительных рейсов из Москвы и из Минска. Из белорусской столицы в Витебск можно будет доехать всего за 3,5 часа.
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Программа у фестиваля насыщенная. На афишах имена звезд белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили мероприятия на любой вкус. Билетов в кассах...
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