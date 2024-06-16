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Завершается подготовка к фестивалю «Славянский базар – 2024»: какие сюрпризы ждут гостей?

16.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завершается подготовка к фестивалю «Славянский базар – 2024»: какие сюрпризы ждут гостей?
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский Витебск готовится к «Славянскому базару – 2024». На большинстве объектов Международного фестиваля искусств работы уже завершены. До главного события лета остается меньше месяца. Какие сюрпризы ждут гостей, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Яркие клумбы, обновленные фасады зданий, даже новые дороги. Так белорусский Витебск готовится встречать гостей «Славянского базара».

«На центральной площади фонтаны делают, на Пушкинской тоже. Весь город у нас готовится к фестивалю. Я тут рядом работаю, центр вижу. Мне очень радостно, что это все делают для города. Я так думаю, для жителей города это замечательно», – рассказала жительница Витебска Раиса Янушкевич.

«Мы рады всегда всему, что делается в нашем городе, благоустройство, конечно, мы радуемся. Чистый наш прекрасный город», – отметила жительница Витебска Наталья Турко.

В арт-кафе при концертном зале «Витебск» стены специально для гостей фестиваля украсили изображения белорусских городов.

Хрустальные люстры, паркет и стеклянные панели на стенах тоже заменили на новые. А в большом зале освежили стены и пол, установили дополнительные кондиционеры и подсветку.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА

«У меня было 3950 лампочек накаливания, а сейчас везде стоят энергосберегающие. То есть естественное освещение стало совсем другое. Мы поменяли витражи полностью по всему периметру», – отметил директор концертного зала «Витебск» Владимир Воронецкий.

Программа у фестиваля насыщенная. На афишах имена звезд белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили мероприятия на любой вкус: от джаза на органе до выступления блогеров.

«Ну и, как мы называем, 33-й, если две тройки наложить друг на друга, это получается восемь. Восемь – это такой знак бесконечности. Поэтому наш 33-й фестиваль – это фестиваль бесконечного творчества», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

В кассах – ажиотаж. На гала-концерт и конкурс исполнителей билетов почти не осталось. Самый дорогой – 215 белорусских или шесть тысяч российских рублей. На музыкальное событие приезжают и иностранцы. Для них виза не нужна. Вместо нее – билет на концерт.

«Основные наши покупатели – это, конечно, белорусы, наши сограждане. Но также ведутся активные приобретения билетов из ближнего зарубежья. Это Литва, Латвия, Эстония, естественно, Россия. Приезжают довольно большие группы. Также есть небольшие заявки из Германии, Франции», – рассказала заведующая билетными кассами Александра Сидоренкова.

К фестивалю в этом году подготовилась и железная дорога – ввели несколько дополнительных рейсов из Москвы и из Минска. Из белорусской столицы в Витебск можно будет доехать всего за 3,5 часа.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Программа у фестиваля насыщенная. На афишах имена звезд белорусской и российской эстрады. Организаторы подготовили мероприятия на любой вкус. Билетов в кассах...
 
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