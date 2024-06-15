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Фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно

15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Молодечно стартовал национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Мастер-классы, концерты, презентации книг и спектакли – это только часть литературной программы, сообщает «МИР 24».

В программе более 60 мероприятий. Все объединены двумя темами: Годом качества и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей. В этом году в нем участвует больше 20 певцов со всей страны. Они соревнуются за Гран-при и специальный приз имени народного артиста СССР Владимира Мулявина «Хрустальную гитару».

«Мне очень нравятся наши белорусские конкурсы, они дают какой-то опыт конкретно в белорусской эстраде, то есть, исполняя конкретно белорусские песни, мы как-то развиваемся в своей культуре», – рассказала участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024» Ульяна Захаркевич.

«Буду представлять Минск, университет культуры и искусств. Я буду исполнять «Сядзела дзеванька» Благовой, а под «минус» буду петь «Човен» Ирины Аркадьевны Дорофеевой. Я выступаю почти в конце, 16-я, как и хотела», – отметила участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024» Ангелина Самолетова.

Участникам и гостям праздника приветственное слово направил и президент Александр Лукашенко. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в 23-й раз.



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Теги: Минск
 
 
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В программе более 60 мероприятий. Все объединены двумя темами: Годом качества и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
 
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