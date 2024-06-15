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Фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно
15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Молодечно стартовал национальный
В программе более 60 мероприятий. Все объединены двумя темами: Годом качества и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей. В этом году в нем участвует больше 20 певцов со всей страны. Они соревнуются за Гран-при и специальный приз имени народного артиста СССР Владимира Мулявина «Хрустальную гитару».
«Буду представлять Минск, университет культуры и искусств. Я буду исполнять «Сядзела дзеванька» Благовой, а под «минус» буду петь «Човен» Ирины Аркадьевны Дорофеевой. Я выступаю почти в конце, 16-я, как и хотела», – отметила участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024» Ангелина Самолетова.
Участникам и гостям праздника приветственное слово направил и президент Александр Лукашенко. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в 23-й раз.
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В программе более 60 мероприятий. Все объединены двумя темами: Годом качества и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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