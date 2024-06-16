Что будет с курсом рубля, как использовать ИИ в маркетинге и зачем в гимнастике щенки: новости бизнеса за 10-16 июня 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Антикризисное управление, нюансы клиентского сервиса и возможности инвестиций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Над законом «Об урегулировании неплатежеспособности» белорусские законодатели и госорганы работали около 8 лет. Вступил в силу он 1 октября 2023 года. То есть по новым правилам все работают уже 8 месяцев, а значит есть некая практика и можно обсуждать, какие спорные вопросы в процедурах санации и банкротства удалось решить изменениями законодательства, а какие — нет. Мы все записали .

Экономика для бизнеса

Группа компаний «Московская биржа» попала в список санкционных ограничений США. После этого биржа сообщила, что с 13 июня 2024 года не будет проводить торги по доллару США и евро. Как это может повлиять на рынок и курсы валют в России и Беларуси? «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута.

Полезное для бизнеса

Качественный контент нужен всем. Кажется, что это банальное обобщение, но это только на первый взгляд. Даже для личных соцсетей нужно создавать полезные, интересные, вовлекающие тексты, если пользователь хочет привлечь и удержать внимание к своей персоне и проектам. В этом быстро могут помочь сервисы ИИ, но нужно помнить и про юридические нюансы. Сергей Курманов, таргетолог с 7-летним стажем, который один из первых в Беларуси внедрил AI в свою работу, рассказал , как можно быстро и качественно создавать контент с помощью ИИ.

Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать товар или услугу. Клиент все чаще делает выбор в пользу сервиса и внимательного отношения к себе. Поэтому выигрывают конкуренцию те компании, где позаботились не только о качественном продукте, но и о дополнительной ценности. Но как этого добиться? Читайте тут .

Истории бизнеса

«У каждого заведения есть свой срок жизни. Это время, когда его можно назвать бизнесом, который приносит прибыль». Ресторатор, владелец заведений «Let it be», «BakeZavod» и соучредитель заведений «Лаўка» и «ДЭПО» на Октябрьской Александр Горбачев рассказал «Про бизнес» о концепции нового ресторана Iskra и о том, почему с вкусной кухней, но без достойного сервиса, люди все равно не придут.

Для многих людей управление самолетом кажется чем-то нереальным, но есть примеры, доказывающие, что возможно все. Роман Медведев с детства мечтал о небе, но по состоянию здоровья к полетам его не допустили. Спустя много лет Роман прошел обучение в школе пилотов в США, вернулся в Беларусь и решил открыть подобное обучение в Минске. Историей создания и развития школы пилотов «VRPAVIA», особенностями летного бизнеса, опытом жизни в США и планами на будущее с «Про бизнес» поделились владелец школы Роман Медведев и ее директор Илья Моисеенко.

Однажды борисовчанка Юлия Комар решила ради своих дочерей открыть модельную школу. Она ни на что не рассчитывала, это был проект для себя. В результате ее дело вызвало интерес, Юлия стала открывать филиалы, маленькое модельное агентство переросло в большую Школу эстетического развития с модельным уклоном FS-models.

Многие предприниматели, построив хороший бизнес и заработав немалые деньги, не всегда знают, как дальше распоряжаться ими, куда инвестировать. Именно этим занимаются трейдеры — профессионалы, которые ежедневно анализируют рынки, принимают взвешенные решения и управляют крупными капиталами, чтобы увеличить доходы и минимизировать риски. Чтобы побольше узнать об этой работе, поговорили с Иваном Поповым , профессиональным трейдером на Мосбирже.