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Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
16.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки для формирования правительства национального единства поспособствует сплоченности народа страны.
Кроме того, лидер Беларуси заявил, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР – важный фактор для реализации потенциально успешных проектов в различных сферах. Среди них, по словам Лукашенко, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, трансфер технологий и создание в Южной Африке новых промпроизводств.
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Президент Беларуси отметил, что решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки поспособствует сплоченности народа страны.
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