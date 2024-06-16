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Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

16.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки для формирования правительства национального единства поспособствует сплоченности народа страны.

«У ЮАР есть надежный друг по Движению неприсоединения из Восточной Европы – Беларусь. Мы также принимаем активное участие в процессе расширения интеграционного объединения БРИКС», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, лидер Беларуси заявил, что взаимодополняемость экономик Беларуси и ЮАР – важный фактор для реализации потенциально успешных проектов в различных сферах. Среди них, по словам Лукашенко, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, трансфер технологий и создание в Южной Африке новых промпроизводств.

«Уверен в важности обсуждения конкретных тем белорусско-южноафриканской повестки дня во время нашей личной встречи в Минске», – добавил глава государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил с переизбранием президента ЮАР. Он высоко оценил вклад коллеги в развитие отношений между Москвой и Преторией.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси отметил, что решение объединить силы крупнейших политических партий Южной Африки поспособствует сплоченности народа страны.
 
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