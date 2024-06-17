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Конкурс ручной косьбы в Беларуси собрал умельцев со всей страны
17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Лидском районе Беларуси собрались мастера сенокошения из разных регионов страны. Среди зрителей праздничного конкурса была и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
«Мы выросли в деревне. Косим с детства»; «Три коровы, хозяйство большое. Мне батька в пять часов утра сказал: «Поехали на болото косить». Вот так было»; «Это уже старое ремесло. Мы от этого не отходим. Нам нравится», – поделились Александр и Виталий Кель.
Среди любителей сенокошения и Светлана Коробач, единственная женщина-участница. Приехала на конкурс уже в третий раз. Сначала поддерживала мужа, в этом году решила попробовать свои силы.
Сенокос всегда был и тяжелой работой, и настоящим праздником. Мужчины и женщины надевали свои лучшие наряды, пели песни, проводили обряды. Всем косцам делали обереги и благословляли их на хорошую работу.
«В старину говорили, что, если косца повязать поясом, сплетенным из трав, то у него не будет болеть спина. Также этот пояс сбережет его от разных бед, порезов. И второй у нас обряд – благословение косцов на работу. Так делали наши бабушки, дедушки, когда провожали своих косцов на сенокосы», – рассказала организатор конкурса Анна Булай.
В старину труженики приступали к работе после посвящения. Жители деревни оценивали скорость, качество покоса и высоту оставшихся стеблей. Такие же критерии стали ключевыми и для конкурса.
Каждый участник шел по своей полосе. За 15 минут они скосили десятки метров разнотравья. Но, как и в прошлые годы, конкурс прошел не ради призовых мест, а для обмена опытом и удовольствия.
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Каждый участник шел по своей полосе. За 15 минут они скосили десятки метров разнотравья.
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