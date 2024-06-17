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Конкурс ручной косьбы в Беларуси собрал умельцев со всей страны

17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конкурс ручной косьбы в Беларуси собрал умельцев со всей страны
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лидском районе Беларуси собрались мастера сенокошения из разных регионов страны. Среди зрителей праздничного конкурса была и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Братья Александр и Виталий ждут начала конкурса в хорошем настроении. На них вышиванки – традиционные белорусские костюмы, а в руках – коса.

«Мы выросли в деревне. Косим с детства»; «Три коровы, хозяйство большое. Мне батька в пять часов утра сказал: «Поехали на болото косить». Вот так было»; «Это уже старое ремесло. Мы от этого не отходим. Нам нравится», – поделились Александр и Виталий Кель.

Среди любителей сенокошения и Светлана Коробач, единственная женщина-участница. Приехала на конкурс уже в третий раз. Сначала поддерживала мужа, в этом году решила попробовать свои силы.

«Косить очень сложно. Когда меня поддерживают, я на фоне азарта начинаю лучше косить. В первый раз волновалась. Но в следующий раз уже буду знать, что да как», – поделилась Светлана Коробач.

Сенокос всегда был и тяжелой работой, и настоящим праздником. Мужчины и женщины надевали свои лучшие наряды, пели песни, проводили обряды. Всем косцам делали обереги и благословляли их на хорошую работу.

«В старину говорили, что, если косца повязать поясом, сплетенным из трав, то у него не будет болеть спина. Также этот пояс сбережет его от разных бед, порезов. И второй у нас обряд – благословение косцов на работу. Так делали наши бабушки, дедушки, когда провожали своих косцов на сенокосы», – рассказала организатор конкурса Анна Булай.

В старину труженики приступали к работе после посвящения. Жители деревни оценивали скорость, качество покоса и высоту оставшихся стеблей. Такие же критерии стали ключевыми и для конкурса.

«Остались люди, которые воспитывались на данном инструменте. Их научили косить, готовить косу. И, конечно, хотелось бы развивать это дальше. Чтобы наши дети, внуки, правнуки видели, как это делалось, чтобы они понимали, что это был действительно тяжелый труд», – подчеркнул член жюри конкурса, директор сельскохозяйственного предприятия Виктор Синкевич.

Каждый участник шел по своей полосе. За 15 минут они скосили десятки метров разнотравья. Но, как и в прошлые годы, конкурс прошел не ради призовых мест, а для обмена опытом и удовольствия.



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Каждый участник шел по своей полосе. За 15 минут они скосили десятки метров разнотравья.
 
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