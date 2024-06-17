Конкурс ручной косьбы в Беларуси собрал умельцев со всей страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Лидском районе Беларуси собрались мастера сенокошения из разных регионов страны. Среди зрителей праздничного конкурса была и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.



Братья Александр и Виталий ждут начала конкурса в хорошем настроении. На них вышиванки – традиционные белорусские костюмы, а в руках – коса.

«Мы выросли в деревне. Косим с детства»; «Три коровы, хозяйство большое. Мне батька в пять часов утра сказал: «Поехали на болото косить». Вот так было»; «Это уже старое ремесло. Мы от этого не отходим. Нам нравится», – поделились Александр и Виталий Кель.

Среди любителей сенокошения и Светлана Коробач, единственная женщина-участница. Приехала на конкурс уже в третий раз. Сначала поддерживала мужа, в этом году решила попробовать свои силы.