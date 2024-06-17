Что бизнесу нужно знать о новых правилах рекламы, которые начнут действовать с июля 2024 года

Источник материала: ProBusiness

С принятием в январе 2024 года закона № 353-З «Об изменении законов по вопросам рекламы» правила игры на этом рынке стали другими. Документ вступает в силу с 12 июля 2024 года, то есть через месяц. Однако до сих пор многие не понимают, что можно, а что нельзя в новых условиях. Поэтому «Про бизнес» попросил экспертов GRATA International сделать обзор по важным изменениям.

Часть требований, возникающих в новой редакции закона о рекламе, уже была закреплена в нормативных правовых актах. Например, требование о согласовании содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве было ранее закреплено в Декрете от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства». Но некоторые нормы появились впервые и вызывают ряд вопросов с точки зрения их практического применения.

Наталия Жук

Советник GRATA International, Belarus



Александра Васильева

Младший юрист GRATA International, Belarus

Изменения в терминологии

— К объектам рекламирования отнесены доменное имя сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, иное обозначение (логотип, эмблема, знак, символ и другое), информационный ресурс сети Интернет, а также капитальное строение (здание, сооружение), иное имущество.

В марте 2024 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснение о порядке отнесения информационного ресурса сети Интернет к рекламе. Так, не признается рекламой информационный ресурс, находящийся в поисковых системах или в первых строчках поисковых запросов. А вот наличие в сети Интернет наименования интернет-ресурса в виде активной ссылки или указание доменного имени интернет-ресурса будет являться размещением рекламы.

При этом следует разграничивать рекламу и обязательную к размещению информацию. Так, при проведении рекламной игры с использованием Интернет-ресурса в правилах ее проведения должно указываться название Интернет-ресурса в сети Интернет, на котором будут опубликованы результаты проведения рекламной игры (требование Положения о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, Указ от 30.01.2003 № 51). Это также может затронуть вопросы уплаты рекламного сбора.





Новые требования к порядку оказания услуг размещения рекламы

В новой редакции закона о рекламе особое внимание уделяется включению как рекламораспространителей, так и рекламодателей в соответствующие реестры.

Реклама, содержащая информацию о деятельности организации или гражданина, право на осуществление которой предоставляется после их включения в реестр, допускается только при наличии сведений об этой организации или гражданине в указанном реестре. Поэтому до распространения такой рекламы следует проверять наличие рекламируемого лица в реестре. В противном случае за размещение рекламы о деятельности лиц, не включенных в реестр, рекламораспространители могут быть привлечены к административной ответственности по п. 1 ст.13.9 КоАП.

Сами рекламораспространители имеют право оказывать услуги по размещению рекламы только при условии включения в Реестр рекламораспространителей. Кстати, эта норма действует с 1 января 2022 года. Реестр рекламораспространителей ведется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Включение в Реестр осуществляется в уведомительном порядке. Стоит учитывать, что существует ряд исключений, когда включение в Реестр рекламораспространителей не обязательно, например: при оказании услуг по размещению наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах. Данные исключения нашли свое отражение в п. 14 ст. 10 новой редакции закона о рекламе. Особое внимание стоит уделить оказанию услуг по размещению рекламы в сети Интернет: с 12 июля 2024 года это будет разрешено только при включении в Реестр.

Новое в вопросах согласования рекламы

Согласование наружной рекламы

На уровне закона о рекламе закреплена необходимость согласования наружной рекламы с исполнительным комитетом по месту ее размещения.

Исключения: социальная реклама;

наружная реклама, размещаемая на средствах наружной рекламы, включенных в соответствующий перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения (Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 07.07.2021 № 395). Несколько примеров из вышеуказанного перечня: вывески; зонты, навесы, тенты, роллеты и ограждения, используемые при организации работы летних кафе и других нестационарных объектов; неспециализированные средства наружной рекламы, выполненные в виде строительных сеток, используемых для ограждения строительных объектов;

реклама, подлежащая согласованию с Министерством здравоохранения.

С принятием изменений в закон о рекламе, только организации смогут размещать наружную рекламу третьих лиц на принадлежащих им средствах наружной рекламы.

Согласование рекламы на транспортном средстве

Аналогично наружной рекламе на уровне закона закреплена необходимость согласования рекламы на транспортном средстве с исполнительным комитетом по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся владельцем транспортного средства.

Исключения: социальная реклама;

реклама, подлежащая согласованию с Министерством здравоохранения;

реклама, содержащая исключительно: информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, осуществляющих на данном транспортном средстве перевозку пассажиров и (или) грузов; информацию о владельце данного транспортного средства; товарные знаки и (или) знаки обслуживания, используемые для обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц; информацию о продаже данного транспортного средства; номер телефона диспетчера такси.

Согласование рекламы медицинского характера

С июля 2024 года будет подлежать согласованию только с Министерством здравоохранения наружная реклама, а также реклама на транспортных средствах в отношении:

лекарственных препаратов;

БАДов;

методов оказания медицинской помощи;

работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность;

изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Новшеством стало введение нормы об отсутствии необходимости согласования с Министерством здравоохранения рекламы лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, размещаемой на телевидении.



Фото: ​​​​tver.mk.ru

Иные вопросы размещения рекламы

В новой редакции закона о рекламе регламентированы полномочия ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» на выдачу, продление действия и переоформление разрешения на размещение средства наружной рекламы, согласование проекта привязки средства наружной рекламы к участку местности (в пределах территории индустриального парка), хотя фактически вышеуказанные полномочия уже реализовывались Администрацией и ранее.

На рекламораспространителей может быть возложена обязанность по размещению социальной рекламы (государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения государственной и (или) общественной безопасности) на принадлежащих им средствах наружной рекламы.

Реклама о трудоустройстве и обучении за пределами Беларуси допускается только на сайтах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность.

Новой редакций закона регулируется реклама безалкогольного пива и безалкогольных пивных напитков. В частности, дано определение этих понятий, регламентированы отдельные вопросы содержания и размещения такой рекламы.