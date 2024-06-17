ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Казахстане сохраняется риск схода селей, в Беларусь придут дожди

17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане сохраняется риск схода селей, в Беларусь придут дожди
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве полный пасмурный набор: дождь, гроза и град. На термометрах – до плюс 27. Ненастье задержится до среды. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане жаркое лето: в Мангистауской, Улытауской и Актюбинской областях воздух раскалился до 43 градусов, зной – и на востоке республики. Помимо экстремальной жары, в горах южного Алтая сохраняется риск схода селей. Спасатели отработали порядок действий на случай чрезвычайной ситуации. По сценарию учений, поток грязи накрыл село.

«Особая опасность возникает в период обильных ливневых осадков либо продолжительной сильной жары, когда тают снега в высокогорьях. В этот период предлагаем следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями, изучать туристические тропы, чтобы избегать наиболее селеопасных мест», – заявил руководитель Риддерского производственно-эксплуатационного отдела Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» Алексей Кочетков.

Беларусь

Неустойчивая погода в Беларуси: утром – знойно и солнечно, днем прогнозируют дожди на большей части страны. Воздух прогреется до плюс 27. В жару кто-то бережет энергию и старается меньше двигаться, но только не мангусты в Гродненском зоопарке. Они придумали себе развлечение и дают мастер-классы по разбиванию яиц. Публика довольна, мангусты тоже. Приехали они три года назад из Московского зоопарка. Сейчас обитают в просторном вольере Гродненского.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Казахстане жаркое лето – кое-где воздух прогреется до 43 градусов. Неустойчивая погода в Беларуси: утром – знойно и солнечно, днем – дожди.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс ручной косьбы в Беларуси собрал умельцев со всей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2024
Mir24.TV Belarus
17.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика