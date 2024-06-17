Погода в СНГ: в Казахстане сохраняется риск схода селей, в Беларусь придут дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве полный пасмурный набор: дождь, гроза и град . На термометрах – до плюс 27. Ненастье задержится до среды. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане жаркое лето: в Мангистауской, Улытауской и Актюбинской областях воздух раскалился до 43 градусов, зной – и на востоке республики. Помимо экстремальной жары, в горах южного Алтая сохраняется риск схода селей. Спасатели отработали порядок действий на случай чрезвычайной ситуации. По сценарию учений, поток грязи накрыл село.

«Особая опасность возникает в период обильных ливневых осадков либо продолжительной сильной жары, когда тают снега в высокогорьях. В этот период предлагаем следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями, изучать туристические тропы, чтобы избегать наиболее селеопасных мест», – заявил руководитель Риддерского производственно-эксплуатационного отдела Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» Алексей Кочетков.

Беларусь

Неустойчивая погода в Беларуси: утром – знойно и солнечно, днем прогнозируют дожди на большей части страны. Воздух прогреется до плюс 27. В жару кто-то бережет энергию и старается меньше двигаться, но только не мангусты в Гродненском зоопарке. Они придумали себе развлечение и дают мастер-классы по разбиванию яиц. Публика довольна, мангусты тоже. Приехали они три года назад из Московского зоопарка. Сейчас обитают в просторном вольере Гродненского.