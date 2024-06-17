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Погода в СНГ: в Казахстане сохраняется риск схода селей, в Беларусь придут дожди
17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
В Казахстане жаркое лето: в Мангистауской, Улытауской и Актюбинской областях воздух раскалился до 43 градусов, зной – и на востоке республики. Помимо экстремальной жары, в горах южного Алтая сохраняется риск схода селей. Спасатели отработали порядок действий на случай чрезвычайной ситуации. По сценарию учений, поток грязи накрыл село.
Беларусь
Неустойчивая погода в Беларуси: утром – знойно и солнечно, днем прогнозируют дожди на большей части страны. Воздух прогреется до плюс 27. В жару кто-то бережет энергию и старается меньше двигаться, но только не мангусты в Гродненском зоопарке. Они придумали себе развлечение и дают мастер-классы по разбиванию яиц. Публика довольна, мангусты тоже. Приехали они три года назад из Московского зоопарка. Сейчас обитают в просторном вольере Гродненского.
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В Казахстане жаркое лето – кое-где воздух прогреется до 43 градусов. Неустойчивая погода в Беларуси: утром – знойно и солнечно, днем – дожди.
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