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Лукашенко: Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять

17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси доложил президенту Александру Лукашенко о перевыполнении таких экономических показателей как валовый внутренний продукт, инвестиции, доходы населения и стабильность цен. Небольшое отставание есть лишь по экспорту.

«Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. Дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять. Пусть у нас будут излишки зерна и так далее. Но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас», – отметил Лукашенко.

Есть и проблемные моменты: незначительное отрицательное сальдо, кредиторская заложенность. Александр Лукашенко потребовал ускорить открытие новых сервисных центров по обслуживанию белорусской сельхозтехники в России, Китае и других странах-партнерах. Обратить пристальное внимание на сельское хозяйство.



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Премьер-министр Беларуси доложил президенту о перевыполнении ряда экономических показателей.
 
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