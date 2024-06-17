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Лукашенко: Мы ожидаем неплохой урожай, но его надо взять
17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси доложил президенту
Есть и проблемные моменты: незначительное отрицательное сальдо, кредиторская заложенность. Александр Лукашенко потребовал ускорить открытие новых сервисных центров по обслуживанию белорусской сельхозтехники в России, Китае и других странах-партнерах. Обратить пристальное внимание на сельское хозяйство.
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Премьер-министр Беларуси доложил президенту о перевыполнении ряда экономических показателей.
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