Национальный аэропорт «Минск» победил в авиаконкурсе Содружества

«У нас есть биоакустическая система отпугивания птиц. Cистема отслеживает воздушную обстановку, и, когда птица появляется в ее объективе, выстреливает акустическая пушка, обеспечивая тем самым защиту воздушных судов», – пояснил Александр Бураков.

Сегодня акцент аэропорта на реконструкцию перрона. Аэродромное покрытие испытывает высокие нагрузки и должно быть максимально прочным.

«Материалы – это бетон. Конечно, он белорусских заводов. При ремонте применяются материалы стран СНГ, российские прежде всего. Используется также белорусская техника: самосвалы, тракторы, нарезчики швов, виброрейки и другое оборудование», –рассказал заместитель генерального директора по строительству и развитию инфраструктуры Национального аэропорта «Минск» Дмитрий Островко.

Довольные пассажиры – это главный критерий качества. Пропускная способность Национального аэропорта – почти шесть миллионов человек. Для них запустили специальный проект «Тайный пассажир». Предложения после полета оценят и, возможно, внедрят в работу.

«Аэропорт постоянно ведет работы по улучшению качества обслуживания пассажиров для обеспечения комфорта. Мы любим своих пассажиров», – подчеркнул Дмитрий Островко.

Минский аэропорт наращивает количество рейсов с регионами России. Так, за первые пять месяцев этого года в этих направлениях перевезли более 600 тысяч пассажиров, что почти на треть больше аналогичного периода прошлого.