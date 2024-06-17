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Национальный аэропорт «Минск» победил в авиаконкурсе Содружества
17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальная воздушная гавань «Минск» победила в конкурсе среди стран СНГ. Оценивали безопасность полетов и комфорт для пассажиров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Видимость нулевая, самолет садится на взлетно-посадочную полосу. Оборудование национального аэропорта позволяет приземлиться в любую погоду. Безопасность – первое условие авиаконкурса.
«70% времени посадок осуществляется при вертикальной видимости менее 60 метров. Благодаря нашему техническому оснащению мы безопасно можем принимать воздушные суда», – рассказал заместитель начальника службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Национального аэропорта «Минск» Александр Бураков.
«У нас есть биоакустическая система отпугивания птиц. Cистема отслеживает воздушную обстановку, и, когда птица появляется в ее объективе, выстреливает акустическая пушка, обеспечивая тем самым защиту воздушных судов», – пояснил Александр Бураков.
Сегодня акцент аэропорта на реконструкцию перрона. Аэродромное покрытие испытывает высокие нагрузки и должно быть максимально прочным.
«Материалы – это бетон. Конечно, он белорусских заводов. При ремонте применяются материалы стран СНГ, российские прежде всего. Используется также белорусская техника: самосвалы, тракторы, нарезчики швов, виброрейки и другое оборудование», –рассказал заместитель генерального директора по строительству и развитию инфраструктуры Национального аэропорта «Минск» Дмитрий Островко.
Довольные пассажиры – это главный критерий качества. Пропускная способность Национального аэропорта – почти шесть миллионов человек. Для них запустили специальный проект «Тайный пассажир». Предложения после полета оценят и, возможно, внедрят в работу.
Минский аэропорт наращивает количество рейсов с регионами России. Так, за первые пять месяцев этого года в этих направлениях перевезли более 600 тысяч пассажиров, что почти на треть больше аналогичного периода прошлого.
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Эксперты оценивали безопасность полетов и комфорт для пассажиров.
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