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В вузах Беларуси обучается около 2,5 тысячи россиян, в вузах России – порядка 12 тысяч белорусов

17.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах Беларуси обучается около 2,5 тысячи россиян, в вузах России – порядка 12 тысяч белорусов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 12 тысяч белорусских студентов учатся в российских вузах. Об этом заявил министр образования республики Андрей Иванец на сессии Парламентского Собрания Союза двух стран, передает «МИР 24».

Также 2,5 тысячи россиян проходят обучение в Беларуси. В этом году для них выделено более тысячи бюджетных мест по педагогическим, инженерным, сельскохозяйственным и другим направлениям. С этого года ребята из России могут поступить в вузы Беларуси по результатам сдачи единого государственного экзамена.

Кроме того, восемь белорусских вузов реализуют программы совместной подготовки: студенты по два года учатся на базе университетов двух стран.



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Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец на сессии Парламентского Собрания Союза двух стран.
 
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