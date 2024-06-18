Источник материала: ProBusiness



Андрей Окулич.

В Минске всего пара кофеен варит кофе на песке, а точнее, две. У владельца одной из таких кофеен с запоминающимся названием LiLuOk «Про бизнес» взял интервью. Андрей Окулич рассказал о том, как познакомился с кофе, как пришла идея открыть свое заведение и поделился секретом вкусного напитка.

«В то время такой вид приготовления был самым распространенным, поэтому эта техника варки меня привлекла»

— Когда я начал заниматься кофе, я хотел создать что-то уникальное, не похожее на уже существующие заведения, поэтому долгое время анализировал рынок кофеен у нас, и в какой-то момент понял, что ниша варки кофе на песке пуста. Название же моего заведения произошло от имен моих дочерей — Лиза и Люба, а также фамилии Окулич.





После армии, в 90-х годах, я учился на повара и какое-то время работал в сфере общепита. Именно тогда я научился варить кофе на песке. В то время такой вид приготовления был самым распространенным, поэтому эта техника варки меня привлекла.





До 1998 года я работал поваром и барменом, а затем ушел в другую профессию — водителя. Но страсть к кофе осталась со мной. В 2010 году я начал думать о своем бизнесе и постепенно возвращаться к кофейной индустрии, изучая современные тенденции, а уже в 2023-м открыл LiLuOk.

«Подал заявление в горисполком на разрешение открытия фудтрака, но получил отказ с формулировкой „все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены“».

Предпринимательский опыт у меня был и до этого — в 90-х годах занимался «купи-продай», в конце 2000-х — пошивом одежды. Моя жена шьет, поэтому мы хотели попробовать поработать в этой нише, но наши ожидания не оправдались.





Я поэтапно приобретал все необходимое оборудование, начиная с турок и ложечек: это было мое хобби. Когда уже более серьезно решил заняться кофе и сделать из этого бизнес, подал заявление в горисполком на разрешение открытия фудтрака, но получил отказ с формулировкой «все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены». Тогда я решил сосредоточиться на других точках возможного роста и осознал, что рынок кофе на песке менее конкурентный. Вкус кофе, сваренного на песке, отличается от кофе из кофемашины, он более грубый, насыщенный и объемный.





Это объясняется тем, что в турке кофе соприкасается с водой дольше, поэтому напиток полностью раскрывается. Кроме того, при варке кофе на песке есть больше возможностей «поиграть» с напитком, раскрыть его вкусовые качества, добавить какие-то специи или ингредиенты, с которыми при варке в кофемашине поработать не получится. На мой взгляд, люди устали от вкуса кофе в сетевых кофейнях, он везде однообразный, и недостаточно яркий.





























В Минске открывались и другие заведения с кофе на песке, но они открывались и закрывались, что-то у них не получалось. Раньше был дедушка, который с 90-х варил кофе на песке и был хранителем этого вкуса, однако, он не смог пережить ковид.

«Конкурентов в этой сфере так мало по той причине, что с точки зрения бизнеса это не очень выгодно»

Раньше среди моих клиентов преобладали представители старшего поколения, сейчас — все больше молодежи. После начала моей работы здесь я замечаю, что интерес стал возвращаться.

Конкурентов в этой сфере так мало по той причине, что с точки зрения бизнеса это не очень выгодно. Время приготовления одной маленькой турки занимает 3−3,5 минуты, плюс обслуживание гостя. Это минимум 5 минут на порцию, тогда как на кофемашине этот процесс занимает около 2−3 минут. Мой бизнес начинался как хобби, которое переросло в дело. Главная цель для меня не заработать как можно больше денег, а заниматься тем, что я люблю. Хотя и деньги тоже играют важную роль. Сейчас я думаю о масштабировании и запуске обучения.





Знакомство с кофе у меня произошло еще в детстве, когда родители варили его в турке. Все больше и больше я погружался в это во время поездок на Кавказ, где традиционно варят кофе на песке. Здесь интересен не только сам вкус кофе, но и процесс его приготовления, особая атмосфера.

«Видео белорусских блогеров с моим кофе набрали больше миллиона просмотров, после чего поток людей сильно вырос»

Когда я только открывал свое заведение, клиентов было немного − всего 3−5 человек в день. Ситуация изменилась после того, как два белорусских блогера сняли про меня видео в TikTok. Они завирусились, набрали больше миллиона просмотров, после чего поток людей, которые хотят попробовать необычный кофе, сильно вырос. Теперь ко мне приходят и молодые люди, интересующиеся новым способом приготовления кофе, и взрослые, которые помнят вкус кофе на песке из прошлого. До этого я вел Instagram кофейни, но он не сильно помогал привлекать клиентов. Постепенно я, конечно, собираюсь более тщательно его развивать, но пока решаю текущие вопросы, так как работы очень много.





(Несмотря на будний день, клиентов в LiLuOk достаточно много. Две посетительницы рассказали, что специально с самого утра приехали в заведение попробовать необычный кофе. Как оказалось, одна из девушек уже встречалась раньше с владельцем заведения во время одного из мастер-классов, поэтому была готова встать рано утром ради необычного напитка. Она признается, что, помимо кофе, ее привлекает сам Андрей Окулич — очень интересный человек: можно получить удовольствие не только от напитка, но и от общения с ним, — прим. «Про бизнес»).





— У нас кофе со всего мира. Африканские сорта имеют цветочные ноты, американские — фруктовые. Индийский кофе также отличается фруктовым вкусом. Я работаю с белорусскими поставщиками, считаю, что важно поддерживать отечественный бизнес. И мне отвечают тем же: всячески стараются помочь в рамках наших деловых отношений .





«Заведение можно открыть, уложившись в $ 5 тысяч»

Самая большая сложность — это аренда и погашение текущих расходов. Мне сложно назвать точную цифру, сколько стоило открытие заведения, так как часть оборудования у меня уже была, часть я делал самостоятельно, помещение я арендую у государства, поэтому сумма выходит небольшая. В целом, думаю, что заведение можно открыть, уложившись в $ 5 тысяч.





Тем, кто хочет начать бизнес, хочу сказать, что важно быть профессионалом в своем деле и любить то, что ты делаешь. Поддерживайте друг друга, развивайтесь вместе с коллегами по отрасли. Положительная конкуренция помогает всем расти. Качество и ответственный подход к работе — залог успеха.



