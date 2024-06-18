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«Получил отказ с формулировкой “все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены"». Владелец кофейни — о том, почему кофе на песке набирает популярность
18.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Минске всего пара кофеен варит кофе на песке, а точнее, две. У владельца одной из таких кофеен с запоминающимся названием
«В то время такой вид приготовления был самым распространенным, поэтому эта техника варки меня привлекла»
— Когда я начал заниматься кофе, я хотел создать что-то уникальное, не похожее на уже существующие заведения, поэтому долгое время анализировал рынок кофеен у нас, и в какой-то момент понял, что ниша варки кофе на песке пуста. Название же моего заведения произошло от имен моих дочерей — Лиза и Люба, а также фамилии Окулич.
После армии, в 90-х годах, я учился на повара и какое-то время работал в сфере общепита. Именно тогда я научился варить кофе на песке. В то время такой вид приготовления был самым распространенным, поэтому эта техника варки меня привлекла.
До 1998 года я работал поваром и барменом, а затем ушел в другую профессию — водителя. Но страсть к кофе осталась со мной. В 2010 году я начал думать о своем бизнесе и постепенно возвращаться к кофейной индустрии, изучая современные тенденции, а уже в 2023-м открыл LiLuOk.
«Подал заявление в горисполком на разрешение открытия фудтрака, но получил отказ с формулировкой „все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены“».
Предпринимательский опыт у меня был и до этого — в 90-х годах занимался «купи-продай», в конце 2000-х — пошивом одежды. Моя жена шьет, поэтому мы хотели попробовать поработать в этой нише, но наши ожидания не оправдались.
Я поэтапно приобретал все необходимое оборудование, начиная с турок и ложечек: это было мое хобби. Когда уже более серьезно решил заняться кофе и сделать из этого бизнес, подал заявление в горисполком на разрешение открытия фудтрака, но получил отказ с формулировкой «все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены». Тогда я решил сосредоточиться на других точках возможного роста и осознал, что рынок кофе на песке менее конкурентный. Вкус кофе, сваренного на песке, отличается от кофе из кофемашины, он более грубый, насыщенный и объемный.
Это объясняется тем, что в турке кофе соприкасается с водой дольше, поэтому напиток полностью раскрывается. Кроме того, при варке кофе на песке есть больше возможностей «поиграть» с напитком, раскрыть его вкусовые качества, добавить какие-то специи или ингредиенты, с которыми при варке в кофемашине поработать не получится. На мой взгляд, люди устали от вкуса кофе в сетевых кофейнях, он везде однообразный, и недостаточно яркий.
В Минске открывались и другие заведения с кофе на песке, но они открывались и закрывались, что-то у них не получалось. Раньше был дедушка, который с 90-х варил кофе на песке и был хранителем этого вкуса, однако, он не смог пережить ковид.
«Конкурентов в этой сфере так мало по той причине, что с точки зрения бизнеса это не очень выгодно»
Раньше среди моих клиентов преобладали представители старшего поколения, сейчас — все больше молодежи. После начала моей работы здесь я замечаю, что интерес стал возвращаться.
Конкурентов в этой сфере так мало по той причине, что с точки зрения бизнеса это не очень выгодно. Время приготовления одной маленькой турки занимает 3−3,5 минуты, плюс обслуживание гостя. Это минимум 5 минут на порцию, тогда как на кофемашине этот процесс занимает около 2−3 минут. Мой бизнес начинался как хобби, которое переросло в дело. Главная цель для меня не заработать как можно больше денег, а заниматься тем, что я люблю. Хотя и деньги тоже играют важную роль. Сейчас я думаю о масштабировании и запуске обучения.
Знакомство с кофе у меня произошло еще в детстве, когда родители варили его в турке. Все больше и больше я погружался в это во время поездок на Кавказ, где традиционно варят кофе на песке. Здесь интересен не только сам вкус кофе, но и процесс его приготовления, особая атмосфера.
«Видео белорусских блогеров с моим кофе набрали больше миллиона просмотров, после чего поток людей сильно вырос»
Когда я только открывал свое заведение, клиентов было немного − всего 3−5 человек в день. Ситуация изменилась после того, как два белорусских блогера сняли про меня видео в TikTok.Они завирусились, набрали больше миллиона просмотров, после чего поток людей, которые хотят попробовать необычный кофе, сильно вырос. Теперь ко мне приходят и молодые люди, интересующиеся новым способом приготовления кофе, и взрослые, которые помнят вкус кофе на песке из прошлого. До этого я вел Instagram кофейни, но он не сильно помогал привлекать клиентов. Постепенно я, конечно, собираюсь более тщательно его развивать, но пока решаю текущие вопросы, так как работы очень много.
— У нас кофе со всего мира. Африканские сорта имеют цветочные ноты, американские — фруктовые. Индийский кофе также отличается фруктовым вкусом. Я работаю с белорусскими поставщиками, считаю, что важно поддерживать отечественный бизнес. И мне отвечают тем же: всячески стараются помочь в рамках наших деловых отношений.
«Заведение можно открыть, уложившись в $ 5 тысяч»
Самая большая сложность — это аренда и погашение текущих расходов. Мне сложно назвать точную цифру, сколько стоило открытие заведения, так как часть оборудования у меня уже была, часть я делал самостоятельно, помещение я арендую у государства, поэтому сумма выходит небольшая. В целом, думаю, что заведение можно открыть, уложившись в $ 5 тысяч.
Тем, кто хочет начать бизнес, хочу сказать, что важно быть профессионалом в своем деле и любить то, что ты делаешь. Поддерживайте друг друга, развивайтесь вместе с коллегами по отрасли. Положительная конкуренция помогает всем расти. Качество и ответственный подход к работе — залог успеха.
У меня есть планы по масштабированию бизнеса и обучению новых специалистов, сейчас я собираю команду. Хочется развиваться и расти, но всему свое время. Также я собираюсь обучать людей варке кофе. Недавно ко мне уже приехали первые ученики — семейная пара. Если рассматривать это как способ масштабирования и открытия новых заведений с теми людьми, которых я обучил, хотелось бы, чтобы это были семейные пары, которые смогли бы развивать небольшой семейный бизнес.
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«Получил отказ с формулировкой “все потребности в местах общественного питания у жителей города удовлетворены"». Владелец кофейни — о том, почему кофе на песке набирает популярность
В Минске всего пара кофеен варит кофе на песке, а точнее, две. У владельца одной из таких кофеен с запоминающимся названием LiLuOk «Про бизнес» взял интервью. Андрей...
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