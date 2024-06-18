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Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности

18.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности. Он включает конкретные критерии рисков во всех сферах жизни: от доходов населения, демографии до биотехнологий, передает «МИР 24».

Создатели документа также опирались на опыт России и Казахстана. Указ станет составной частью Концепции национальной безопасности Беларуси. Она была принята в апреле на Всебелорусском народном собрании.

«Мы говорили о том, что только закрепить отдельные положения в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику, то есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее – военная безопасность, экономика, социальная, политическая сферы и другие. Без прикрас, максимально выверено и объективно», – подчеркнул белорусский лидер.

Состояние национальной безопасности в каждой сфере оценивается по трем критериям: «стабильное», «неустойчивое» и «требует принятия неотложных мер». Особое внимание уделено вопросам биологической безопасности. По словам Лукашенко, сегодня важно вовремя реагировать на вызовы и угрозы.

«Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать – тот услышит», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Сегодня же президенту представили новые образцы военной формы. Это зимняя и летняя одежда. Она более функциональна. Появились и новые предметы гардероба. Например, для курсантов так называемый офисный комплект из брюк и куртки, а летом – футболка поло. Для женщин – шляпа, платье, галстук-бант. Обновленную форму военнослужащие тестировали порядка года. Учтены все предложения и замечания.



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Документ включает конкретные критерии рисков во всех сферах жизни: от доходов населения, демографии до биотехнологий.
 
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