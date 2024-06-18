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Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности
18.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности. Он включает конкретные критерии рисков во всех сферах жизни: от доходов населения, демографии до биотехнологий, передает «МИР 24».
Создатели документа также опирались на опыт России и Казахстана. Указ станет составной частью Концепции национальной безопасности Беларуси. Она была принята в апреле на Всебелорусском народном собрании.
Состояние национальной безопасности в каждой сфере оценивается по трем критериям: «стабильное», «неустойчивое» и «требует принятия неотложных мер». Особое внимание уделено вопросам биологической безопасности. По словам Лукашенко, сегодня важно вовремя реагировать на вызовы и угрозы.
Сегодня же президенту представили новые образцы военной формы. Это зимняя и летняя одежда. Она более функциональна. Появились и новые предметы гардероба. Например, для курсантов так называемый офисный комплект из брюк и куртки, а летом – футболка поло. Для женщин – шляпа, платье, галстук-бант. Обновленную форму военнослужащие тестировали порядка года. Учтены все предложения и замечания.
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Документ включает конкретные критерии рисков во всех сферах жизни: от доходов населения, демографии до биотехнологий.
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