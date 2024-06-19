ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: запад Казахстана изнывает от жары, в Кыргызстане из-за дождей вырос риск селей

19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: запад Казахстана изнывает от жары, в Кыргызстане из-за дождей вырос риск селей
 Фото: МТРК «Мир»

Почти 60% месячной нормы осадков выпало 17 июня в отдельных районах Москвы. Дожди в столице России продолжатся. Дожди придут в компании грозы, града и резкого ветра. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Дожди атакуют Кыргызстан. В такую погоду риск селей в горах становится чрезвычайным. В двух населенных пунктах Ноокенского района Джалал-Абадской области сошли потоки грязи. Погиб ребенок. Спасатели эвакуировали около 300 семей. В ликвидации последствий стихии задействовали более сотни специалистов и 13 единиц техники.

Казахстан

Названы тревожные «звоночки» климатических изменений
Запад Казахстана изнывает от жары. В нескольких районах воздух раскалился почти до 41 градуса. Жители спасаются от солнцепека на водоемах. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Так, в районе Алтай на востоке страны во избежание несчастных случаев на воде инспекторы транспортного контроля патрулируют местные озера. Выявляют нарушителей запрета на купание в необорудованных местах.

Армения

Дожди заливают Армению. Ненастно практически во всех областях. Много воды и на улицах Еревана. К осадкам добавятся и грозы. Из-за обильных дождей уровень воды в озере Севан повысился на 10 см. Заполнены и все водохранилища страны.

Беларусь

Июнь в Беларуси не хочет возвращаться в норму. Жаркие плюс 29 в стране. На юго-западе воздух освежают короткие дожди. Экстремальный зной может отразиться на гнездовании пернатых. В Беларуси начали пересчитывать белых аистов. Такой переучет проводят раз в 10 лет. Это помогает орнитологам лучше понять популяционные изменения пернатых. Посчитать аистов могут и простые жители. Для этого нужно заполнить анкету и выслать ее в Академию наук страны. Согласно результатам последней переписи, в Беларуси гнездятся несколько десятков тысяч пар белого аиста. Это почти 8% мировой популяции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко представили проект указа об оценке состояния нацбезопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2024
Mir24.TV Belarus
19.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика