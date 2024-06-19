Погода в СНГ: запад Казахстана изнывает от жары, в Кыргызстане из-за дождей вырос риск селей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 60% месячной нормы осадков выпало 17 июня в отдельных районах Москвы. Дожди в столице России продолжатся. Дожди придут в компании грозы, града и резкого ветра. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Дожди атакуют Кыргызстан. В такую погоду риск селей в горах становится чрезвычайным. В двух населенных пунктах Ноокенского района Джалал-Абадской области сошли потоки грязи. Погиб ребенок. Спасатели эвакуировали около 300 семей. В ликвидации последствий стихии задействовали более сотни специалистов и 13 единиц техники.

Казахстан

Названы тревожные «звоночки» климатических изменений