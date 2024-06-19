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Погода в СНГ: запад Казахстана изнывает от жары, в Кыргызстане из-за дождей вырос риск селей
19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 60% месячной нормы осадков выпало 17 июня в отдельных районах Москвы. Дожди в столице России продолжатся. Дожди придут в компании грозы, града и резкого ветра. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Дожди атакуют Кыргызстан. В такую погоду риск селей в горах становится чрезвычайным. В двух населенных пунктах Ноокенского района Джалал-Абадской области сошли потоки грязи. Погиб ребенок. Спасатели эвакуировали около 300 семей. В ликвидации последствий стихии задействовали более сотни специалистов и 13 единиц техники.
Казахстан
Армения
Дожди заливают Армению. Ненастно практически во всех областях. Много воды и на улицах Еревана. К осадкам добавятся и грозы. Из-за обильных дождей уровень воды в озере Севан повысился на 10 см. Заполнены и все водохранилища страны.
Беларусь
Июнь в Беларуси не хочет возвращаться в норму. Жаркие плюс 29 в стране. На юго-западе воздух освежают короткие дожди. Экстремальный зной может отразиться на гнездовании пернатых. В Беларуси начали пересчитывать белых аистов. Такой переучет проводят раз в 10 лет. Это помогает орнитологам лучше понять популяционные изменения пернатых. Посчитать аистов могут и простые жители. Для этого нужно заполнить анкету и выслать ее в Академию наук страны. Согласно результатам последней переписи, в Беларуси гнездятся несколько десятков тысяч пар белого аиста. Это почти 8% мировой популяции.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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