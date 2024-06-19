«Я не готов продавать бизнес по цене стиральной машины». Что стало с провокационным столичным барбершопом спустя год после открытия

Источник материала: ProBusiness





Года назад начинающий предприниматель Максим Курень исполнил свою мечту и открыл в центре Минска барбершоп «Milfhunter» , надеясь на взрывной успех благодаря провокационной концепции и креативному подходу. А на днях «Про бизнес» заметил, что заведение выставлено на продажу . Мы связались с Максимом и узнали, что после открытия барбершопа его история превратилась в цепочку сложных вызовов. Несмотря на финансовые потери в течение первых 6 месяцев, молодой человек не сдался и взял заемные средства, чтобы выиграть время и найти выход из непростой ситуации. Читайте, что из этого вышло.

«Первая проблема — серьезная перенасыщенность рынка»

— Больше четырех лет я вынашивал идею начать свое дело, а в июле 2023-го, наконец, исполнил мечту: барбершоп под вывеской «Milfhuner» с моим авторским дизайном начал принимать первых клиентов. Открытие салона обошлось в $ 25 тысяч — и средств на хороший маркетинг не осталось, поэтому ставка была сделана на резонанс среди посетителей за счет нетривиальной концепции. Но, к сожалению, за прошедший год истории успеха не вышло.

Первая проблема — серьезная перенасыщенность рынка и вытекающий из этого недостаток средств на продвижение в социальных сетях. Сейчас средний ежемесячный чек за работу таргетолога, включая рекламный бюджет, — $ 700−800, т.е. непозволительно много в условиях моих финансовых ограничений.





Вторая проблема — отсутствие квалифицированных мастеров, которые готовы работать за процент от выручки или через аренду рабочего кресла. Одним ребятам нужна финансовая определенность, а у других просто не хватает объема клиентской базы, чтобы покрывать постоянные расходы на аренду: 50 рублей в день или 700−800 рублей в месяц.





Мастеров, которые готовы столько платить, — единицы, остальные хотят арендовать кресло заметно дешевле.

Выходом из ситуации могло бы стать обучение новичков, но опять же обеспечить их достаточным объемом работы можно только через маркетинг, потому что постоянные клиенты приходят к конкретному мастеру, а новых лиц было не так много.





Теплилась надежда, что с клиентским трафиком мне поможет проходимость локации и общественный интерес к провокационной тематике. Мне самому очень нравится атмосфера на улице Октябрьской: здесь куча драйва и молодых людей, поэтому казалось, что необычный барбершоп идеально вписывается в окружающую обстановку. Да, возможно в спальных районах, находясь в пешей доступности от людей, я бы зарабатывал в разы больше, но там совсем другой контингент и условия работы — такой формат никогда не вызывал интереса. Некоторые СМИ оценили мой креативный подход и сделали ряд публикаций о салоне, но вирусной истории не получилось. Обычно динамика появлялась на две-три недели, мы замечали 10−15 новых клиентов, а потом все забывалось. В этом была третья большая проблема…

Я так и не смог понять, что реально влияет на активность людей и помогает увеличить трафик. Все будто происходит стихийно, без оглядки на сезонность или любой другой фактор, хотя казалось бы: стрижки нужны всем и всегда. Это лишало шансов на любую финансовую стабильность. С момента открытия салон ежемесячно приносил убытки в районе $ 1000, но в феврале 2024 года ситуация стала патовой. Чтобы остаться на плаву, я брал займы и кредиты (в сумме около $ 4 тысяч, — прим. «Про бизнес»), рассчитывая, что дотерплю до самоокупаемости, но ресурса не хватило.





Я пытался привлечь партнеров, которые могли бы инвестировать в проект или взять на себя отдельные аспекты бизнеса, чтобы не приходилось тянуть все самому. Однако эти истории заканчивались тем, что потенциальный партнер демонстрировал изначальное желание, а когда речь заходила о реальных финансовых вложениях, то интерес быстро выветривался. Думаю, сейчас такое время, когда люди не уверены в завтрашнем дне, поэтому никто не готов рисковать даже небольшими суммами до $ 5 тысяч.

«На старте я допускал сценарий с неудачей, но не был готов к такому исходу»

4 месяца назад я временно закрыл салон и решил, что буду продавать этот бизнес, но останусь в индустрии и продолжу искать новые возможности. Сейчас я работаю мастером в другом столичном барбершопе и пытаюсь закрыть вопрос с продажей. Правда, пока без особых успехов.

Цена сделки — 15 тысяч белорусских рублей, т.е. продаю с серьезным дисконтом, но предметного интереса все равно мало.





Я тестировал разные каналы: профильные интернет-платформы, контакты знакомых и даже агентов по продажам. Все сводится к тому, что люди либо задают глупые вопросы («А это цена с правом собственности на помещение?»), либо хотят забрать проект вообще бесплатно. Я не готов продавать этот бизнес по цене стиральной машины, потому что это мое идейное наследие с большим количеством вложенных усилий. Пока что продолжаю поиски покупателей и открыт к новым предложениям.





Безусловно, прошедший год выдался тяжелым. Из-за отсутствия успехов в бизнесе пришлось изрядно понервничать, и возникали ощущения постоянной «запары», но нервных срывов точно не было. На старте я допускал сценарий с неудачей, но не был готов к такому исходу. Я много раз думал, что именно пошло не так, но не нашел значимых ошибок в решениях. Разве что теперь никогда не буду тащить все единолично, потому что понимаю: в бизнесе обязательно должен быть партнер, который разделит круг обязанностей. А в остальном мне сложно что-то советовать, потому что каждый путь уникален и никогда не знаешь, где будет развязка. Я думаю, что если есть желание, то человеку обязательно нужно попробовать, не взирая на чужой опыт.



