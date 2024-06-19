Россия и Беларусь провели репетицию парада к 80-летию освобождения республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парадные расчеты из России провели совместную тренировку с белорусами. Это часть подготовки ко Дню независимости и годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Учебный прогон прошел на строевом плацу Минской военной комендатуры, самом большом в стране. Это – традиционная площадка для масштабных тренировок.

На саму тренировку отводятся два часа. За это время пешие расчеты отрабатывают полный ритуал праздничного парада до пяти раз. Всего участвует более пяти тысяч человек. Есть среди них и женщины.

«В строю стоит два парадных расчета от Вооруженных сил Российской Федерации. В ближайшее время мы ожидаем прибытие еще одного парадного расчета кадетов Кемеровского президентского кадетского училища от РФ и, соответственно, от Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Китая. Здесь уже совместно будем проводить гарнизонные тренировки», – заявил начальник штаба, первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Денис Бильман.

Головные уборы – парадные. Так обеспечивается равнение по фуражкам. Правда, форма пока тренировочная. Есть амуниция солдат Второй мировой войны, форма образца милиции в годы Великой Отечественной и одежда партизан.