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Россия и Беларусь провели репетицию парада к 80-летию освобождения республики
19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парадные расчеты из России провели совместную тренировку с белорусами. Это часть
На саму тренировку отводятся два часа. За это время пешие расчеты отрабатывают полный ритуал праздничного парада до пяти раз. Всего участвует более пяти тысяч человек. Есть среди них и женщины.
Головные уборы – парадные. Так обеспечивается равнение по фуражкам. Правда, форма пока тренировочная. Есть амуниция солдат Второй мировой войны, форма образца милиции в годы Великой Отечественной и одежда партизан.
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Учебный прогон прошел на строевом плацу Минской военной комендатуры. Это – традиционная площадка для масштабных тренировок.
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