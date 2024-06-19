Беларусь и Россия подписали соглашение в сфере надзора и контроля за финансовым рынком

На заседании консультативного совета по валютной политике были рассмотрены вопросы по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка и влияние решений в сфере бюджетно-налоговой политики на денежно-кредитную политику.

Ранее сообщалось, что Центробанк России начал определять курс доллара и евро по данным с внебиржевого рынка. Регулятор принял такое решение после того, как США применили санкции против Московской биржи.