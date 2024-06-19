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Беларусь и Россия подписали соглашение в сфере надзора и контроля за финансовым рынком

19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Об этом сообщили в Нацбанке Беларуси (НББ).

В центре обсуждения на заседании Евразийского совета центробанков оказались итоги деятельности банковского сектора за прошлый год и перспективы его развития на этот, главные направления денежно-кредитной политики, работа по направлению ESG (Environmental, Social, Governance).

На заседании консультативного совета по валютной политике были рассмотрены вопросы по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка и влияние решений в сфере бюджетно-налоговой политики на денежно-кредитную политику.

Ранее сообщалось, что Центробанк России начал определять курс доллара и евро по данным с внебиржевого рынка. Регулятор принял такое решение после того, как США применили санкции против Московской биржи.



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В центре обсуждения – итоги деятельности банковского сектора за прошлый год и перспективы его развития на 2024-й.
 
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