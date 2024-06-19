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life:) запустил максимальный тариф. Полный безлимит с подпиской Яндекс Плюс
19.06.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мобильный оператор life:) пополнил линейку Бесконечных максимальным тарифом. За 20,9 руб/мес на Бесконечном Pro Max абонент получает полный безлимит интернета, звонков во все сети и премиальный пакет услуг с подпиской Яндекс Плюс.
В премиум-пакет входит:
— С Бесконечным Pro Max абоненты могут проживать свою лучшую смартфоновую жизнь, — рассказывает Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу life:). — Тариф был создан на основе реальной обратной связи от пользователей. Каждый компонент тарифа, будь то защита от подписок, приоритетное обслуживание в контакт-центре, безлимит без всяких ограничений — это результат комплексного исследования потребностей аудитории.
Мы соединили популярные запросы абонентов с их digital-привычками. Сервисы Яндекс Плюса пользуются высоким спросом у абонентов life:), поэтому добавить подписку в тариф оказалось лучшим решением. Финансовую выгоду предложения трудно переоценить. Только подписка Яндекс Плюс отдельно стоит 11,99 руб/мес.
Для новых абонентов life:) первые шесть месяцев Бесконечный Pro Max предлагают за 20,9 руб/мес, далее — 29,9 руб/мес. Подробнее
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Мобильный оператор life:) пополнил линейку Бесконечных максимальным тарифом. За 20,9 руб/мес на Бесконечном Pro Max абонент получает полный безлимит интернета, звонков во...
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