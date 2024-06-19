life:) запустил максимальный тариф. Полный безлимит с подпиской Яндекс Плюс

Источник материала: ProBusiness

Мобильный оператор life:) пополнил линейку Бесконечных максимальным тарифом. За 20,9 руб/мес на Бесконечном Pro Max абонент получает полный безлимит интернета, звонков во все сети и премиальный пакет услуг с подпиской Яндекс Плюс.

В премиум-пакет входит:

защита от случайных подписок. Дополнительная аутентификация для подписок в интернете и блокировка всплывающих сообщений о подключении допуслуг;

Дополнительная аутентификация для подписок в интернете и блокировка всплывающих сообщений о подключении допуслуг; приоритетное обслуживание в контакт-центре . Выделенная линия с максимально быстрым ответом и отдельной командой сотрудников;

. Выделенная линия с максимально быстрым ответом и отдельной командой сотрудников; выбор номера . Запоминающаяся и красивая комбинация цифр вместо случайно выпавшей опции;

. Запоминающаяся и красивая комбинация цифр вместо случайно выпавшей опции; подписка Яндекс Плюс. Плюс позволяет слушать треки и подкасты на Яндекс Музыке, смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, читать книги в Букмейте, а ещё пользоваться баллами Плюса, которые можно получать и тратить в сервисах Яндекса.

— С Бесконечным Pro Max абоненты могут проживать свою лучшую смартфоновую жизнь, — рассказывает Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу life:). — Тариф был создан на основе реальной обратной связи от пользователей. Каждый компонент тарифа, будь то защита от подписок, приоритетное обслуживание в контакт-центре, безлимит без всяких ограничений — это результат комплексного исследования потребностей аудитории.

Мы соединили популярные запросы абонентов с их digital-привычками. Сервисы Яндекс Плюса пользуются высоким спросом у абонентов life:), поэтому добавить подписку в тариф оказалось лучшим решением. Финансовую выгоду предложения трудно переоценить. Только подписка Яндекс Плюс отдельно стоит 11,99 руб/мес.