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life:) запустил максимальный тариф. Полный безлимит с подпиской Яндекс Плюс

19.06.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Мобильный оператор life:) пополнил линейку Бесконечных максимальным тарифом. За 20,9 руб/мес на Бесконечном Pro Max абонент получает полный безлимит интернета, звонков во все сети и премиальный пакет услуг с подпиской Яндекс Плюс.

В премиум-пакет входит:

  • защита от случайных подписок. Дополнительная аутентификация для подписок в интернете и блокировка всплывающих сообщений о подключении допуслуг;
  • приоритетное обслуживание в контакт-центре. Выделенная линия с максимально быстрым ответом и отдельной командой сотрудников;
  • выбор номера. Запоминающаяся и красивая комбинация цифр вместо случайно выпавшей опции;
  • подписка Яндекс Плюс. Плюс позволяет слушать треки и подкасты на Яндекс Музыке, смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, читать книги в Букмейте, а ещё пользоваться баллами Плюса, которые можно получать и тратить в сервисах Яндекса.

— С Бесконечным Pro Max абоненты могут проживать свою лучшую смартфоновую жизнь, — рассказывает Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу life:). — Тариф был создан на основе реальной обратной связи от пользователей. Каждый компонент тарифа, будь то защита от подписок, приоритетное обслуживание в контакт-центре, безлимит без всяких ограничений — это результат комплексного исследования потребностей аудитории.

Мы соединили популярные запросы абонентов с их digital-привычками. Сервисы Яндекс Плюса пользуются высоким спросом у абонентов life:), поэтому добавить подписку в тариф оказалось лучшим решением. Финансовую выгоду предложения трудно переоценить. Только подписка Яндекс Плюс отдельно стоит 11,99 руб/мес.

Для новых абонентов life:) первые шесть месяцев Бесконечный Pro Max предлагают за 20,9 руб/мес, далее — 29,9 руб/мес. Подробнее здесь.

 
 
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Мобильный оператор life:) пополнил линейку Бесконечных максимальным тарифом. За 20,9 руб/мес на Бесконечном Pro Max абонент получает полный безлимит интернета, звонков во...
 
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