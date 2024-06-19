Третий трудовой семестр: заявки в студотряды Беларуси подали около 30 тыс. человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси дан официальный старт третьему трудовому семестру. В этом году заявку на работу в студотрядах подали около 30 тысяч человек .

На площади Государственного флага в Минске собрались сотни юношей и девушек со всей страны. Им торжественно вручили трудовые путевки. Теперь ребята разъедутся по стройкам и предприятиям, будут трудиться проводниками в поездах и участвовать в реконструкции Национального футбольного стадиона. Это хороший шанс не только провести лето с пользой, но и заработать.

«У молодежи есть возможность в летний период не только заняться любимыми увлечениями и оздоровиться, но и приобщиться к рабочим профессиям. Возможно, они даже свяжут свою будущую жизнь с профессиями, о которых даже не думали до получения путевки в студотряд», – заявил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Владимир Перцов.

«На свою целину мы отправимся в национальный детский центр «Зубренок» – на третью, четвертую и пятую смены. На самом деле студенческий отряд – это место, которое закаляет тебя как человека, как личность и учит чему-то новому. Здесь нет нераскрытых талантов», – отметила командир студенческого педагогического отряда «Пламя» Наталья Коровико.

Приедут трудиться в Беларусь также сотни юношей и девушек из России. Работать они будут в так называемых сводных студотрядах. На Всебелорусскую молодежную стройку отправятся 20 человек. В этом году студенты будут возводить Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, а белорусские педагогические и медицинские отряды, в свою очередь, выедут на работу в Татарстан и Пермь.