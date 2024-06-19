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Погода в СНГ: казахстанцы спасаются от зноя на водоемах, в Кыргызстане из-за жары зацвела сурепка
19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва выбралась из дождей. Сегодня самый солнечный день на неделе – плюс 27. А уже завтра осадки вернутся в столицу России. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Армения
В Ереване плюс 28, переменная облачность, ни ветра, ни осадков. При этом в некоторых регионах Армении прошел град, были сильные порывы ветра. В Сюникской области из-за непогоды местами полностью уничтожен урожай. Градом сбивало плоды с деревьев, ломало ветви. Виноградные лозы тоже серьезно пострадали. Ущерб сельскому хозяйству оценили в 34 млн драмов. В переводе на российские рубли это почти 7,5 млн.
Казахстан
Беларусь
В Беларуси чересчур жарко: на градусниках плюс 32. И даже ливни не смоют зной. В стране действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Экстремальное тепло провоцирует клещей. В этом году их в полтора раза больше обычного, предупреждают специалисты. За последние несколько месяцев более шести с половиной тысяч человек обратились в больницы после укусов этих паукообразных.
Кыргызстан накрыла очередная волна жары. Плюс 34 в Бишкеке, дожди взяли паузу. После обильных осадков поля на окраине столицы покрылись желтыми цветами – сурепкой. Растение не только красивое, но и полезное. Повышает иммунитет, уничтожает микробов, инфекции. Сурепку назначают при бронхите, ларингите и астме. Также ее добавляют в корма для животных.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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