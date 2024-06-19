Погода в СНГ: казахстанцы спасаются от зноя на водоемах, в Кыргызстане из-за жары зацвела сурепка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва выбралась из дождей. Сегодня самый солнечный день на неделе – плюс 27. А уже завтра осадки вернутся в столицу России. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Армения

В Ереване плюс 28, переменная облачность, ни ветра, ни осадков. При этом в некоторых регионах Армении прошел град, были сильные порывы ветра. В Сюникской области из-за непогоды местами полностью уничтожен урожай. Градом сбивало плоды с деревьев, ломало ветви. Виноградные лозы тоже серьезно пострадали. Ущерб сельскому хозяйству оценили в 34 млн драмов. В переводе на российские рубли это почти 7,5 млн.

Казахстан





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