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Соцвыплаты на карточку будут получать пенсионеры в Беларуси с 1 июля
19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 июля пенсионеры в Беларуси будут получать соцвыплаты на карточку либо в банке. Раньше это можно было делать на почте, теперь обязателен расчетный счет. Однако новшества коснутся не всех, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
В социальном центре для пенсионеров только и разговоров, что про нововведения. Валентина Вайнерович успокаивает подруг – пенсию на карточку получает уже несколько лет. Говорит: удобно.
А вот Алла Черняк ходила за пенсией по старинке – на почту. Когда узнала про новый закон, сразу пошла в банк и открыла счет. Признается: самый большой страх пенсионера – забыть ПИН-код или потерять карту. Сотрудники соццентра рассказали, как поступать и в таких ситуациях.
Новшество касается пенсионеров до 70-летнего возраста. При этом они должны жить в Минске, областных городах или районных центрах. Им открыть счет нужно до 21 июня. Для остальных все будет по-прежнему. В результате нововведения удастся значительно сэкономить.
Специалисты уверяют: большинство пенсионеров новшества не почувствуют. При желании деньги, как и раньше, можно будет получать в кассе. Только придется сменить маршрут с почты на отделение банка.
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Новшество касается пенсионеров до 70-летнего возраста. При этом они должны жить в Минске, областных городах или районных центрах.
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