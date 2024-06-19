Соцвыплаты на карточку будут получать пенсионеры в Беларуси с 1 июля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 июля пенсионеры в Беларуси будут получать соцвыплаты на карточку либо в банке. Раньше это можно было делать на почте, теперь обязателен расчетный счет. Однако новшества коснутся не всех, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В социальном центре для пенсионеров только и разговоров, что про нововведения. Валентина Вайнерович успокаивает подруг – пенсию на карточку получает уже несколько лет. Говорит: удобно.

«Я заключила с собесом договор, чтобы мне по карточке приходили сообщения, когда приходит моя пенсия, сколько у меня осталось денег после моих покупок. Меня это очень устраивает», – рассказала пенсионерка Валентина Вайнерович.

А вот Алла Черняк ходила за пенсией по старинке – на почту. Когда узнала про новый закон, сразу пошла в банк и открыла счет. Признается: самый большой страх пенсионера – забыть ПИН-код или потерять карту. Сотрудники соццентра рассказали, как поступать и в таких ситуациях.

«Карточку получила и прошла курс обучения в соццентре, где меня обучили, как пользоваться, за услуги платить. Не надо, с одной стороны, в очереди стоять – нажал и заплатил. Экономия времени», – объяснила пенсионерка Алла Черняк.

Новшество касается пенсионеров до 70-летнего возраста. При этом они должны жить в Минске, областных городах или районных центрах. Им открыть счет нужно до 21 июня. Для остальных все будет по-прежнему. В результате нововведения удастся значительно сэкономить.

«Сегодня из средств бюджета фонда на доставку пенсий через почту выделяются значительные денежные средства. Оплачивается порядка 100 миллионов рублей в год. В то же время, если мы выплачиваем пенсии через банк , то для бюджета фонда это бесплатно. То есть мы не оплачиваем услуги банка, чтобы зачислить социальные выплаты на счет их получателя», – заявила начальник Главного управления пенсионного обеспечения Елена Гоморова.

Специалисты уверяют: большинство пенсионеров новшества не почувствуют. При желании деньги, как и раньше, можно будет получать в кассе. Только придется сменить маршрут с почты на отделение банка.