Лукашенко: В профсоюзах должно быть меньше бюрократии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко принял председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько. Он стал лидером организации в апреле, но 19 июня – впервые с докладом у президента. Глава государства пояснил, дал время вникнуть в процессы и разобраться в деталях.

«Немало претензий к профсоюзам: то где-то малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощь и поддержку. Это будет всегда, но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы этой бюрократии было меньше, потому что это народная партия, народные профсоюзы», – заявил президент Беларуси.

«Понимание общее, как единого центра, у нас есть – единые подходы, связанные с тем, чтобы максимально дойти до каждого рабочего», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Общественная организация – самая массовая в стране – объединяет четыре миллиона человек. Президент поручил профсоюзам активно подключиться к уборочной кампании, проконтролировать условия работы тружеников села: от душевых комнат и питания до своевременной выплаты зарплат.