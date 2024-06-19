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Лукашенко: В профсоюзах должно быть меньше бюрократии
19.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко принял председателя
«Понимание общее, как единого центра, у нас есть – единые подходы, связанные с тем, чтобы максимально дойти до каждого рабочего», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Общественная организация – самая массовая в стране – объединяет четыре миллиона человек. Президент поручил профсоюзам активно подключиться к уборочной кампании, проконтролировать условия работы тружеников села: от душевых комнат и питания до своевременной выплаты зарплат.
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Президент Беларуси принял с докладом председателя Федерации профсоюзов республики Юрия Сенько.
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