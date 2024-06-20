Лукашенко призвал профсоюзы подключиться к уборочной кампании

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил профсоюзным организациям подключиться к уборочной кампании. Она уже стартовала на юге страны. Аграрии убирают озимый ячмень.

«Чтобы это была прежде всего помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Насколько я помню свою работу, особенно в сельском хозяйстве, они всегда были у меня правой рукой, и мы вместе организовывали и питание, и обслуживание, особенно механизаторов, в период уборочной кампании. Ну и контроль за выплатой зарплаты», – отметил глава государства.

Юрий Сенько возглавил Федерацию профсоюзов Беларуси в апреле и сегодня впервые пришел с докладом к президенту. Александр Лукашенко дал ему время вникнуть в суть деятельности самой массовой общественной организации республики, а сейчас покритиковал и призвал, чтобы было меньше бюрократии. Обсудили на встрече и стимулирование работающих пенсионеров. Для того, чтобы они продолжали трудиться на привлекательных условиях, повысят коэффициент заработка.

«Пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше», – пояснил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Сегодня в Беларуси более 400 тысяч работающих пенсионеров.