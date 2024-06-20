«Наш сервис позволяет зарабатывать на консультациях по телефону». Белорусы создали платформу для общения клиентов с экспертами

Источник материала: ProBusiness





Многие авторитетные люди сталкиваются с тем, что им то и дело кто-то звонит с просьбой дать короткую консультацию. Специалисту это не нужно, если он не получает за это ничего взамен. Наталья Темченко и Борис Жуков решили исправить эту ситуацию — и создали сервис звонков Liber, который позволяет сделать входящие звонки к экспертам платными. О своем проекте его создатели рассказали «Про бизнес».

«Мне хотелось создать сервис, который „взял“ бы на себя решение юридических вопросов»

Наталья:

— Когда-то у меня была идея создать платформу, которая позволила бы экспертам в Беларуси зарабатывать на консультациях по телефону (подобные проекты уже существуют за рубежом: например, схожую услугу предлагает Mentorcam, — прим. «Про бизнес»). Возникла эта идея из-за того, что я занимаюсь подключением эквайринга для бизнеса в Беларуси и вижу боль своих клиентов: они не хотят заниматься документами, ездить в банк, что-то подписывать ради подключения цифровых платежей. Для них это долго и сложно. А без подключения эквайринга ИП, например, не имеет права получать оплату с карт на свой расчетный счет.





Мне хотелось создать сервис, который «взял» бы на себя решение юридических вопросов, а эксперт без подключения эквайринга смог бы получать деньги на свой счет за то, что оказывает помощь по телефону. Но я не понимала, как это правильно оформить. Процесс с точки зрения документооборота был слишком сложным. Несколько лет я пыталась решить эту проблему. По моим расчетам получалось, что эксперту все равно пришлось бы заполнить документы и отвезти их на подпись, а это противоречило основной идее платформы.

Потом я встретила Бориса и он сказал, что у него похожая идея и он уже нашел решение этого вопроса. Оно было подсмотрено у маркетплейсов: если вы как продавец присоединяетесь к тому же Wildberries, вам не нужно никуда для этого ехать.

С Борисом мы познакомились на «StartUp ПРОЖАРКЕ» . Я — соорганизатор мероприятия, Борис пришел в качестве зрителя. Меня и мою коллегу Борис стал настойчиво приглашал на встречу, он хотел обговорить с нами свое предложение. Мы согласились. Рассказал нам, что создал сервис тарификации телефонного соединения (это и есть платные входящие звонки) и поделился болью, что никто из тех, с кем бы он хотел этот сервис продвигать, его не понимает.





Большинство инвесторов и потенциальных партнеров не разбираются в теме и поэтому не заходят в проект. А я как раз занимаюсь подключением цифровых платежей. Борис рассказал, что он руководитель в IT-компании, параллельно создает свой проект. Он показал мне прототип сервиса, предложил работать над ним вместе. Я согласилась, быстро вникла в суть и нашла несколько серьезных ошибок, которые нужно было исправить.

«Вы один раз привязываете свою карточку и далее можете звонить любому эксперту, который у нас разместился»

Борис:

— Проект родился из моей личной боли, которую хотелось разрешить. У экспертов, которые загружены разными задачами, есть проблема — их постоянно дергают с целью получить бесплатную помощь. А боль заинтересованных в этой помощи людей заключается в том, что их могут игнорировать. Эти люди даже готовы заплатить, но не знают как. Наш сервис решает проблему обеих сторон: эксперт может легко получить оплату за свою услугу, а клиент — легко ее оплатить. Причем, никто кроме них, не будет знать, о чем велся разговор, т.е. гарантируется конфиденциальность.





Суть сервиса Liber заключается в возможности зарабатывать деньги за счет своих консультаций по телефону. Он работает по принципу маркетплейса: вы один раз привязываете свою карточку и далее можете звонить любому эксперту, который у нас разместился.

Наталья:

— Сейчас мы находимся на этапе MVP — минимально жизнеспособного продукта. Хотя все уже подключено, звонить можно. Сервис работает следующим образом: вы как клиент заходите на сайт либер.бел , привязываете свою банковскую карту, выбираете специалиста на сайте и звоните ему, нажав кнопку. Она находится рядом с фото выбранного эксперта.





Платный звонок осуществляется только при нажатии кнопки на сайте: невозможна ситуация, что даже обычные входящие звонки эксперту станут платными. В первоначальной версии на сайте был виден номер специалиста. Потом мы сделали так, чтобы соединение осуществлялось без классического набора номера. При звонке через Liber оба участника разговора получают предупреждение, что звонок платный.

В сервисе первые 30 секунд бесплатные. Далее каждые десять минут с карты клиента списывается оплата. Это сделано не просто так: есть приложения, которые работают подобным образом, но они списывают деньги только когда разговор завершился. Если на карте денег не было, то ничего не поделаешь — надо ждать, когда пользователь пополнит свой счет. Для того, чтобы этого избежать, мы и сделали снятие оплаты через небольшие промежутки разговора.





Эксперт для регистрации на платформе Liber ничего не платит. Оплата в размере 17% в пользу сервиса будет списываться с его консультаций. Специалисту остается 83%: это довольно много, я считаю.

«Наш сервис решает еще одну проблему: не все готовы смело назначить сумму за свои услуги»

Наталья:

— Наш сервис решает еще одну проблему: не все готовы смело назначить сумму за свои услуги. На данный момент в системе заложена вилка в стоимости одной минуты от 1 BYN (эта цифра установлена по умолчанию) до 10 BYN, эксперт сам выбирает стоимость минуты своей консультации.

Борис:

— Создавая платформу, мы предположили, что она будет особенно удобна для коротких консультаций. В том числе она, как нам кажется, должна вызывать интерес у компаний, которые оказывают консультационные услуги.





Например, это может быть компания, которая осуществляет ремонт машин: у человека сломалась машина посреди дороги, он позвонил мастеру через Liber — получил по телефону устную инструкцию, что ему нужно делать. Либо у него заболела собака в деревне, он не может ее быстро привезти к ветеринару. Позвонил врачу, описал симптомы — получил инструкцию.

Наталья:

— Эзотерики нами очень интересуются, на них я делаю самую большую ставку. С Liber могут зарабатывать бизнес-консультанты, юристы, врачи и многие другие профессионалы. Изначально я делала упор на то, что нашими экспертами могут стать психологи. Оказалось, что успешные психологи обычно работают по предоплате, на сессию они выделяют определенное время для работы и не консультируют между сессиями. Как мне пояснили, психолог должен учить своего клиента обходиться без него: если сессия назначена раз в неделю, то никакого промежуточного общения быть не должно.





Мы все еще пытаемся понять, кто наша идеальная целевая аудитория. Есть такое понятие — ABDCDX-сегментация клиентов. Сегмент A самый лучший: это потребители, которым нужен продукт, они легко принимают решения, быстро платят и так далее. Сейчас мы пытаемся понять, каким является наш А-сегмент.

Еще одна из важнейших задач — как заинтересовать нашей услугой. Мы должны сначала набрать базу экспертов, чтобы привлекать клиентов. Если на сайте нет специалистов, то не будет и потребителей услуги. А когда нет клиентов, то проект не интересен экспертам. Совсем скоро мы начнем обзванивать экспертов и предлагать им бесплатное размещение в нашем каталоге. Пока база у нас небольшая, мы работаем над сервисом всего пару месяцев. Когда наберется хотя бы 30 человек, мы запустим таргетированную рекламу — будем рекламировать сервис для потребителей.





Другая важная задача — правильно подойти к целевой аудитории и правильно преподнести наш продукт, чтобы люди увидели ценность в возможности устных консультаций. Увы, многие люди у нас привыкли, что можно позвонить кому-то и получить помощь на халяву.

Ни про какой стартап нельзя сказать, что он 100% взлетит или не взлетит. В Uber тоже поначалу многие не верили, но в итоге проект стал успешным. Почему я верю в Liber? Я работаю с подключением цифровых платежей и вижу, как бизнесу тяжело подключать прием оплат. Для экспертов, которые могут консультировать в Беларуси по телефону, наша платформа — очень простой способ получения денег. Скоро Борис надолго уедет работать в США и, возможно, будем продвигать наше приложение в Штатах — там все еще звонят друг другу, пишут SMS. В Америке не используют мессенджеры так активно, как это происходит у нас.