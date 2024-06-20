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Тест. Ваш офис — это актив или пассив?
20.06.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Средний сотрудник проводит треть своей жизни в офисе. А многие руководители и самые «горящие» сотрудники, как правило, имеют привычку задерживаться на работе или приходить пораньше. Это значит, что пространство, в котором работает ваша команда принципиально влияет на эффективность бизнеса. Выходит, ваш офис — это либо значимый актив, либо тянущий назад пассив. Решили проверить, насколько белорусские компании довольны своим рабочим пространством.
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Средний сотрудник проводит треть своей жизни в офисе. А многие руководители и самые «горящие» сотрудники, как правило, имеют привычку задерживаться на работе или...
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