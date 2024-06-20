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«Учиться на сделке, от которой зависит судьба компании, никто не будет». Когда бизнесу пора брать юриста в штат и с какими вопросами даже он не сможет справиться
20.06.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«„Ты ж юрист!“ — такую фразу хоть раз в жизни, наверное, слышал каждый выпускник юрфака. Для не-юристов любой, кто получил юридический диплом, -- это человек, который знает все законы и может сходу ответить и как земельный участок на даче узаконить, и как выиграть судебный спор в Китае», — делится исполнительный директор REVERA Belarus Артема Хандрико. Однако юридическая сфера многообразна, охватывает множество профессий, специализаций. И если бизнес будет разбираться, кто есть кто в юридической сфере, то сможет быстрее решать свои вопросы, сразу обращаясь к нужному человеку. По нашей просьбе эксперт описал, с кем из юридического мира чаще всего сталкивается бизнес и какие есть возможности при выстраивании юридической функции в компании.
Юрист-консалтер или юрист-инхаус?
— Выстраивая юридическую функцию в компании, любой бизнес может пойти двумя путями — либо нанимать юриста в штат, либо обратиться к внешним консультантам, оказывающим юридические услуги.
Для работы в штате компании юристу-инхаусу достаточно иметь юридическое образование. Для оказания юридических услуг юристу необходимо сдать в Минюсте специальный экзамен и получить свидетельство об аттестации.
После сдачи экзамена юристы-лицензиаты на данный момент могут работать или индивидуально (в статусе ИП, но планируемые изменения в законодательстве такую форму оказания юридических услуг
Все юридические компании по объему оказываемых услуг можно разделить на две большие группы: «бутиковые» (то есть узкоспециализированные, например, на банкротстве, ликвидации компаний и т.д.), и full company (компании, развивающие многие востребованные бизнесом практики, которые могут оказать услугу практически по любому правовому вопросу).
Кого же выбрать бизнесу — юриста-консультанта или штатного сотрудника? Правильное решение здесь видится в синергии.
На начальном этапе развития бизнеса нанимать в штат юриста будет преждевременным шагом: у компании еще нет того объема операций, которые должен был бы администрировать внутренний юрдепартамент.
Пакет документов для регистрации компании, оформления трудовых отношений, шаблоны договоров по основной деятельности и т.д. — это все простые юридические продукты, которые легко найти у внешних консультантов. По вопросам кадрового, воинского учета сейчас на рынке также можно найти множество предложений, поэтому на начальном этапе отдать это на аутсорс будет эффективнее.
Если обратиться к методологии Адизеса и его этапам жизненного цикла компании, то появление юриста-инхауса в компании, или целого юридического департамента, целесообразно на стадии «Давай-давай», а для отдельных бизнесов и еще позднее, на этапе «Юности».
Внутренняя юридическая служба должна появляться в тот момент, когда компания переходит на процессное управление: у нее формируется четкая организационная структура, профессиональный менеджмент. Здесь у юридической службы будет «внутренний клиент» в виде собственника бизнеса, отдела продаж, маркетинга, производства и т.д., и отдача бизнесу от юридической службы будет максимальной. Как правило, до этой стадии все юридические вопросы бизнес может успешно аутсорсить.
По ключевым зонам роль юридической функции в бизнесе можно представить так:
Именно для обеспечения функционирования бизнеса и служит синергия юриста-инхауса и юриста-консалтера. Бизнес, да и многие юристы сами, часто видят здесь модель «или-или». Однако инхаусы и консалтеры не являются конкурентами, они работают на пользу бизнеса, но с разных сторон: у каждого есть своя зона ответственности и функции, задачи, которые они решают.
Привлечение юристов-консультантов эффективно не в текущих, а в проектных задачах, как правило, более сложных по уровню и требующих глубокой экспертизы и понимания правоприменительной практики.
У внешних консультантов есть возможность, за счет работы со многими клиентами, наработать практику и опыт, сформировать готовые решения по тем вопросам, с которыми внутренние юридические службы не сталкиваются в повседневной работе. При этом, нарабатывать эту практику, обучать персонал — это не всегда эффективно и в целом возможно (учиться английскому праву на многомиллионной M&A сделке, от которой зависит дальнейшая судьба бизнеса, конечно же никто не будет).
Таким образом, основное решение для построения юридической функции в компании — синергия юриста-инхауса и юриста-консалтера. Но есть ряд узких задач, для решения которых бизнесу понадобятся юристы иного порядка.
Адвокат
Адвокат — это юрист, который прошел стажировку в адвокатуре и сдал квалификационный экзамен в Минюсте. Адвокаты должны быть членами территориальной коллегии адвокатов и осуществляют свою деятельность на основании лицензии.
На данный момент адвокаты вправе осуществлять максимально широкий объем юридической помощи: как гражданам, там и юридическим лицам.
Юристы-лицензиаты могут консультировать физических лиц только по юридическим вопросам, связанным с запуском бизнеса.
Поэтому любому бизнесу, вынужденному часто участвовать в судебных разбирательствах, необходимо сформировать панель адвокатов с пониманием их специализации, чтобы иметь возможность делегировать адвокату представительство своих интересов в суде, или усилить команду внутренних юристов.
Налоговый консультант
Для анализа налоговых вопросов, получения заключений по ним, бизнесу целесообразно обращаться к специализирующемуся на этих вопросах эксперту — налоговому консультанту. Для получения этого статуса специалисты сдают экзамен и получают квалификационный аттестат, а также становятся членом Палаты налоговых консультантов.
Налоговые консультанты могут консультировать юридических и физических лиц, в том числе ИП, по таким направлениям, как:
Патентный поверенный
Если среди ключевых активов вашего бизнеса много объектов интеллектуальной собственности, то, скорее всего, у вас есть контакт высококвалифицированного патентного поверенного, который помогает защищать бренд вашей компании.
Патентным поверенным в Беларуси является специалист, отвечающий требованиям Положения о патентных поверенных, аттестованный и зарегистрированный в Государственном реестре патентных поверенных. Он вправе представлять интересы как физических, так и юридических лиц.
Основные направления работы патентного поверенного:
Медиатор
Развитие медиации в Беларуси началось с принятия 12 июля 2013 года закона «О медиации». Это один из методов взаимовыгодного разрешения конфликтов. Основная задача медиатора — участие в переговорах сторон в качестве незаинтересованного лица в целях содействия им в урегулировании спора.
Медиатором может быть физическое лицо с высшим юридическим или иным образованием, прошедшее подготовку в сфере медиации, либо имеющее опыт работы в качестве примирителя, получившее в Минюсте свидетельство медиатора.
Медиатор управляет переговорным процессом, поддерживает его конструктивный характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин возникновения спора и целей, которые стороны намерены достичь посредством проведения медиации, контролирует культуру ведения переговорного процесса, снижает уровень агрессивности оценок, даваемых сторонами действиям друг друга, не допускает некорректности в высказываниях сторон, создает благоприятную обстановку для переговоров и прочее.
Аудитор
Ряд компаний в Беларуси обязаны ежегодно проводить обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. Например, такая обязанность есть у банков, бирж, страховых организаций и страховых брокеров; резидентов ПВТ, компаний с объемом выручки свыше 500 тысяч базовых величин и др.
Некоторые бизнесы также проводят добровольный аудит с целью проверки правильности ведения учета в компании. Во всех этих случаях необходим аудитор. Это специалист, имеющий выдаваемый Минфином квалификационный аттестат аудитора и включенный в реестр аудиторов. По форме оказания услуг на рынке вы можете встретить как аудиторские организации, так и аудиторов-ИП.
По объему услуг, помимо непосредственно аудита отчетности, аудиторы могут оказывать и такие услуги:
Бухгалтер
Любые процессы и операции бизнеса, сопровождаемые юридической службой, подлежат отражению в учете компании. Эти функции стоят рядом.
В зависимости от объема учетной работы компания может:
Как правило, основное взаимодействие в работе юриста и бухгалтера касается договорной работы и первичных учетных документов. Например, я всегда рекомендую клиентам перед внедрением договора в работу провести его оценку на предмет отражения операций в учете. Это позволяет избежать в будущем разночтений между службами, снять все вопросы на этапе внедрения.
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«Учиться на сделке, от которой зависит судьба компании, никто не будет». Когда бизнесу пора брать юриста в штат и с какими вопросами даже он не сможет справиться
«"Ты ж юрист!" - такую фразу хоть раз в жизни, наверное, слышал каждый выпускник юрфака. Для не-юристов любой, кто получил юридический диплом, -- это человек, который...
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