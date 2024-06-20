«Учиться на сделке, от которой зависит судьба компании, никто не будет». Когда бизнесу пора брать юриста в штат и с какими вопросами даже он не сможет справиться

Источник материала: ProBusiness

«„Ты ж юрист!“ — такую фразу хоть раз в жизни, наверное, слышал каждый выпускник юрфака. Для не-юристов любой, кто получил юридический диплом, -- это человек, который знает все законы и может сходу ответить и как земельный участок на даче узаконить, и как выиграть судебный спор в Китае», — делится исполнительный директор REVERA Belarus Артема Хандрико. Однако юридическая сфера многообразна, охватывает множество профессий, специализаций. И если бизнес будет разбираться, кто есть кто в юридической сфере, то сможет быстрее решать свои вопросы, сразу обращаясь к нужному человеку. По нашей просьбе эксперт описал, с кем из юридического мира чаще всего сталкивается бизнес и какие есть возможности при выстраивании юридической функции в компании.

Артём Хандрико

Исполнительный директор REVERA Belarus, руководитель практики IT/IP

Юрист-консалтер или юрист-инхаус?

— Выстраивая юридическую функцию в компании, любой бизнес может пойти двумя путями — либо нанимать юриста в штат, либо обратиться к внешним консультантам, оказывающим юридические услуги.

Для работы в штате компании юристу-инхаусу достаточно иметь юридическое образование. Для оказания юридических услуг юристу необходимо сдать в Минюсте специальный экзамен и получить свидетельство об аттестации.

После сдачи экзамена юристы-лицензиаты на данный момент могут работать или индивидуально (в статусе ИП, но планируемые изменения в законодательстве такую форму оказания юридических услуг могут упразднить ), или являясь работниками юридических компаний (юридические компании, в свою очередь, также должны иметь лицензию на оказание юридических услуг).



Фото: hse.ru

Все юридические компании по объему оказываемых услуг можно разделить на две большие группы: «бутиковые» (то есть узкоспециализированные, например, на банкротстве, ликвидации компаний и т.д.), и full company (компании, развивающие многие востребованные бизнесом практики, которые могут оказать услугу практически по любому правовому вопросу).

Кого же выбрать бизнесу — юриста-консультанта или штатного сотрудника? Правильное решение здесь видится в синергии.

На начальном этапе развития бизнеса нанимать в штат юриста будет преждевременным шагом: у компании еще нет того объема операций, которые должен был бы администрировать внутренний юрдепартамент.

Пакет документов для регистрации компании, оформления трудовых отношений, шаблоны договоров по основной деятельности и т.д. — это все простые юридические продукты, которые легко найти у внешних консультантов. По вопросам кадрового, воинского учета сейчас на рынке также можно найти множество предложений, поэтому на начальном этапе отдать это на аутсорс будет эффективнее.

Если обратиться к методологии Адизеса и его этапам жизненного цикла компании, то появление юриста-инхауса в компании, или целого юридического департамента, целесообразно на стадии «Давай-давай», а для отдельных бизнесов и еще позднее, на этапе «Юности».

Внутренняя юридическая служба должна появляться в тот момент, когда компания переходит на процессное управление: у нее формируется четкая организационная структура, профессиональный менеджмент. Здесь у юридической службы будет «внутренний клиент» в виде собственника бизнеса, отдела продаж, маркетинга, производства и т.д., и отдача бизнесу от юридической службы будет максимальной. Как правило, до этой стадии все юридические вопросы бизнес может успешно аутсорсить.

По ключевым зонам роль юридической функции в бизнесе можно представить так:

Бизнес Юридическая функция Управление (операционное) — проверка управленческих решений на соответствие законодательству — правовое сопровождение реализации управленческих решений Основной бизнес-процесс (услуга, производство, товар) — регуляторные вопросы, соответствие действующему законодательству — договорная и претензионно-исковая работа — лицензирование — антимонопольный комплаенс Финансовый менеджмент — налогообложение — валютное регулирование — ВЭД — механика расчетов Стратегический менеджмент — изменение регуляторных требований и законодательства в целом — корпоративное право — масштабирование и выход на международные рынки Безопасность, комплаенс — защита интеллектуальной собственности — коммерческая тайна — персональные данные — налоговый, регуляторный комплаенс, работа с рисками Маркетинг-реклама — регуляторные вопросы рекламы, маркетинга HR (подбор персонала) — трудовое право — непереманивание — неконкуренция Бухгалтерский (налоговый) учет — договорная работа — первичные учетные документы — налогообложение сделок

Именно для обеспечения функционирования бизнеса и служит синергия юриста-инхауса и юриста-консалтера. Бизнес, да и многие юристы сами, часто видят здесь модель «или-или». Однако инхаусы и консалтеры не являются конкурентами, они работают на пользу бизнеса, но с разных сторон: у каждого есть своя зона ответственности и функции, задачи, которые они решают.

Основная задача внутренней юридической службы — обеспечение повседневной работы бизнеса (бизнес-процессов). Это текущие корпоративные вопросы (оформление собраний участников, одобрение крупных и аффилированных сделок, разработка локальных актов и пр.), контрактная работа (разработка форм контрактов по основной деятельности, ведение реестров, шаблонизация, экспертиза договоров контрагентов, переговоры и согласование условий и т.д.), регуляторные аспекты бизнеса (соблюдение лицензионных требований, условий льготных налоговых режимов, законодательства о рекламе, персональных данных и пр.), кадровая работа (разработка типовых трудовых договоров, кадровый учет и пр.), претензионно-исковая (составление претензий, взыскание дебиторской задолженности, ответы на получаемые претензии и пр.), работа с входящей документацией, подготовка ответов на запросы, обращения граждан и т.д.

Привлечение юристов-консультантов эффективно не в текущих, а в проектных задачах, как правило, более сложных по уровню и требующих глубокой экспертизы и понимания правоприменительной практики.

У внешних консультантов есть возможность, за счет работы со многими клиентами, наработать практику и опыт, сформировать готовые решения по тем вопросам, с которыми внутренние юридические службы не сталкиваются в повседневной работе. При этом, нарабатывать эту практику, обучать персонал — это не всегда эффективно и в целом возможно (учиться английскому праву на многомиллионной M&A сделке, от которой зависит дальнейшая судьба бизнеса, конечно же никто не будет).

Поэтому привлечение внешних юристов эффективно в таких проектах, как выстраивание партнерских отношений между собственниками бизнеса, M&A сделки, реструктуризация группы компаний, получение согласий антимонопольных органов, построение системы внутреннего комплаенса, международный арбитраж, сопровождение проверок и оспаривание их результатов, сопровождение инвестиционных проектов, налоговый комплаенс, юридический аудит бизнеса, получения различных льготных статусов и т.д.

Таким образом, основное решение для построения юридической функции в компании — синергия юриста-инхауса и юриста-консалтера. Но есть ряд узких задач, для решения которых бизнесу понадобятся юристы иного порядка.

Адвокат

Адвокат — это юрист, который прошел стажировку в адвокатуре и сдал квалификационный экзамен в Минюсте. Адвокаты должны быть членами территориальной коллегии адвокатов и осуществляют свою деятельность на основании лицензии.

На данный момент адвокаты вправе осуществлять максимально широкий объем юридической помощи: как гражданам, там и юридическим лицам.

Это одно из ключевых отличий статуса адвоката от юриста-лицензиата на данный момент — только адвокаты в Беларуси могут оказывать помощь физическим лицам по любым правовым вопросам, а также представлять интересы физических и юридических лиц в суде.

Юристы-лицензиаты могут консультировать физических лиц только по юридическим вопросам, связанным с запуском бизнеса.

Поэтому любому бизнесу, вынужденному часто участвовать в судебных разбирательствах, необходимо сформировать панель адвокатов с пониманием их специализации, чтобы иметь возможность делегировать адвокату представительство своих интересов в суде, или усилить команду внутренних юристов.

Налоговый консультант

Для анализа налоговых вопросов, получения заключений по ним, бизнесу целесообразно обращаться к специализирующемуся на этих вопросах эксперту — налоговому консультанту. Для получения этого статуса специалисты сдают экзамен и получают квалификационный аттестат, а также становятся членом Палаты налоговых консультантов.



Фото: leader-id.ru

Налоговые консультанты могут консультировать юридических и физических лиц, в том числе ИП, по таким направлениям, как:

вопросы налогообложения, в том числе в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях, подготовка рекомендаций, заключений, определение оптимальных решений по вопросам налогообложения;

услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов;

представление интересов в налоговых и иных госорганах по налоговым провоотношениям;

проведение независимой оценки соблюдения налогового законодательства.

Патентный поверенный

Если среди ключевых активов вашего бизнеса много объектов интеллектуальной собственности, то, скорее всего, у вас есть контакт высококвалифицированного патентного поверенного, который помогает защищать бренд вашей компании.

Патентным поверенным в Беларуси является специалист, отвечающий требованиям Положения о патентных поверенных, аттестованный и зарегистрированный в Государственном реестре патентных поверенных. Он вправе представлять интересы как физических, так и юридических лиц.

Основные направления работы патентного поверенного:

представление интересов по вопросам охраны и реализации прав на объекты промышленной собственности перед патентным и иными органами;

консультирование и разъяснение по вопросам, связанным с охраной и реализацией прав на объекты промышленной собственности;

оформление и подача заявок на получение охранных документов на объекты промышленной собственности, их патентование;

представление интересов при распоряжении правами на охраняемые объекты промышленной собственности, в том числе при уступке и передаче имущественных прав на них;

услуги по вопросам оспаривания охранных документов на объекты промышленной собственности;

проведение патентных исследований, проверка на патентную чистоту и охраноспособность результатов интеллектуальной деятельности, подготовка заключений и пр.

Медиатор

Развитие медиации в Беларуси началось с принятия 12 июля 2013 года закона «О медиации». Это один из методов взаимовыгодного разрешения конфликтов. Основная задача медиатора — участие в переговорах сторон в качестве незаинтересованного лица в целях содействия им в урегулировании спора.

Медиатором может быть физическое лицо с высшим юридическим или иным образованием, прошедшее подготовку в сфере медиации, либо имеющее опыт работы в качестве примирителя, получившее в Минюсте свидетельство медиатора.

Медиатор управляет переговорным процессом, поддерживает его конструктивный характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин возникновения спора и целей, которые стороны намерены достичь посредством проведения медиации, контролирует культуру ведения переговорного процесса, снижает уровень агрессивности оценок, даваемых сторонами действиям друг друга, не допускает некорректности в высказываниях сторон, создает благоприятную обстановку для переговоров и прочее.



Фото: smi2.ru

Аудитор

Ряд компаний в Беларуси обязаны ежегодно проводить обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. Например, такая обязанность есть у банков, бирж, страховых организаций и страховых брокеров; резидентов ПВТ, компаний с объемом выручки свыше 500 тысяч базовых величин и др.

Некоторые бизнесы также проводят добровольный аудит с целью проверки правильности ведения учета в компании. Во всех этих случаях необходим аудитор. Это специалист, имеющий выдаваемый Минфином квалификационный аттестат аудитора и включенный в реестр аудиторов. По форме оказания услуг на рынке вы можете встретить как аудиторские организации, так и аудиторов-ИП.

По объему услуг, помимо непосредственно аудита отчетности, аудиторы могут оказывать и такие услуги:

ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление бухгалтерской, финансовой и (или) иной отчетности, в том числе в соответствии с МСФО, законодательством других государств, составление налоговых деклараций (расчетов) и иные услуги по налоговому консультированию;

постановка и восстановление бухгалтерского и (или) иного учета;

анализ деятельности компании, оценка предпринимательских рисков, финансовое планирование;

разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;

оценка стоимости объектов гражданских прав;

проведение судебных экспертиз на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности;

автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий и пр.

Бухгалтер

Любые процессы и операции бизнеса, сопровождаемые юридической службой, подлежат отражению в учете компании. Эти функции стоят рядом.

В зависимости от объема учетной работы компания может:

возложить ведение бухучета и составление отчетности на главного бухгалтера;

создать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;

передать эти процессы на аутсорс компании (ИП).

Как правило, основное взаимодействие в работе юриста и бухгалтера касается договорной работы и первичных учетных документов. Например, я всегда рекомендую клиентам перед внедрением договора в работу провести его оценку на предмет отражения операций в учете. Это позволяет избежать в будущем разночтений между службами, снять все вопросы на этапе внедрения.