Глава МЧС России: Учения спасателей СНГ планируется провести в 2025 году в Подмосковье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учения представителей спасательных ведомств стран СНГ планируется провести в России весной 2025 года. Об этом на проходящем в Минске заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран-участниц СНГ сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Корпус сил СНГ на базе Ногинского центра в Подмосковье проведет учения в мае следующего года, отметил он.