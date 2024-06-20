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Глава МЧС России: Учения спасателей СНГ планируется провести в 2025 году в Подмосковье
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Учения представителей спасательных ведомств стран СНГ планируется провести в России весной 2025 года. Об этом на проходящем в Минске заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран-участниц СНГ сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
Корпус сил СНГ на базе Ногинского центра в Подмосковье проведет учения в мае следующего года, отметил он.
В свою очередь глава МЧС Беларуси Вадим Синявский отметил, что учения Корпуса сил СНГ планируется провести в 2025 году не только в России, но и на территории Таджикистана, передает
«За долгие годы работы накопился серьезный опыт в развитии спасательных ведомств, поэтому нам есть, чем поделиться, в частности, опытом работы каждого министерства по чрезвычайным ситуациям наших стран в вопросах предупреждения, профилактики чрезвычайных ситуаций, в вопросах реагирования и ликвидации», – подчеркнул Вадим Синявский.
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В Минске состоялось заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран-участниц СНГ.
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