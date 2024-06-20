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Глава МЧС России: Учения спасателей СНГ планируется провести в 2025 году в Подмосковье

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учения представителей спасательных ведомств стран СНГ планируется провести в России весной 2025 года. Об этом на проходящем в Минске заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран-участниц СНГ сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Корпус сил СНГ на базе Ногинского центра в Подмосковье проведет учения в мае следующего года, отметил он.

«Этот полигон позволяет выполнить различные вводные задачи для реализации операций чрезвычайного характера. Там есть водоемы, завалы – все, что необходимо для проведения этих учений. Такие учения проводились последний раз в 2021 году, участниками этих учений были Беларусь, Россия, Казахстан и Узбекистан. Они имели отклик достаточно высокий», – заявил Александр Куренков.

В свою очередь глава МЧС Беларуси Вадим Синявский отметил, что учения Корпуса сил СНГ планируется провести в 2025 году не только в России, но и на территории Таджикистана, передает ТАСС.

«За долгие годы работы накопился серьезный опыт в развитии спасательных ведомств, поэтому нам есть, чем поделиться, в частности, опытом работы каждого министерства по чрезвычайным ситуациям наших стран в вопросах предупреждения, профилактики чрезвычайных ситуаций, в вопросах реагирования и ликвидации», – подчеркнул Вадим Синявский.

Акцент был сделан и на техническом обеспечении. Беларусь готова поставлять пожарную технику в страны Содружества. Сейчас на одном из республиканских предприятий проходит испытания машина с 52-метровой лестницей. Она способна доставить спасателей на высоту 18 этажа.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран-участниц СНГ.
 
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