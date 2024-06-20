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Погода в СНГ: экстремальную жару в Беларуси сбили дожди, на солнце в Кыргызстане поспел рис

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В Москве штормовая погода – с ливнями, грозами, градом и резким ветром. В ожидании стихии закрыли столичные парки и фестивальные площадки. Владельцам летних веранд рекомендуют укрепить конструкции и временно не принимать гостей. О том, какая погода в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

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Экстремальную жару в Беларуси сбили дожди. Днем всего плюс 23. Из-за грозы, осадков и резкого ветра в стране продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Спасатели предупреждают жителей: в случае экстренных ситуаций немедленно сообщать об этом по номерам 101 и 112. На помощь приходят не только людям, но и животным. Так, в Брестской области помогли собаке, которая упала в колодец. Местная жительница услышала лай и вызвала сотрудников МЧС. Один из спасателей спустился на веревке и поднял собаку на поверхность.

Армения

В Ереване плюс 35, палящее солнце и ни капли дождя. Вечером жара спадет, и можно будет погулять по городу. Июнь – время фестивалей под открытым небом. Мэрия города старается воспользоваться благоприятной погодой и превратить его в центр культурных событий. В одной части походит фестиваль балета, в другой – кулинарные мастер-классы.

Кыргызстан

В Бишкеке солнечная идиллия. Плюс 35 в столице Кыргызстана. Такая же погода и на юге страны, в Ошской области. Там в Узгенском районе на рисовых полях начали появляться первые всходы. Местный злак славится на всю страну. Элитный сорт оценили и за рубежом. Узгенский рис растет в экологически чистой зоне, его поливают горной водой.



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