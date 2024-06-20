Погода в СНГ: экстремальную жару в Беларуси сбили дожди, на солнце в Кыргызстане поспел рис

В Ереване плюс 35, палящее солнце и ни капли дождя. Вечером жара спадет, и можно будет погулять по городу. Июнь – время фестивалей под открытым небом. Мэрия города старается воспользоваться благоприятной погодой и превратить его в центр культурных событий. В одной части походит фестиваль балета, в другой – кулинарные мастер-классы.



Кыргызстан

В Бишкеке солнечная идиллия. Плюс 35 в столице Кыргызстана. Такая же погода и на юге страны, в Ошской области. Там в Узгенском районе на рисовых полях начали появляться первые всходы. Местный злак славится на всю страну. Элитный сорт оценили и за рубежом. Узгенский рис растет в экологически чистой зоне, его поливают горной водой.

