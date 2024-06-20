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Форум по Целям устойчивого развития в Беларуси: экоплатья, «умные» города и другие проекты по улучшению планеты
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит II Национальный форум по целям устойчивого развития. Эксперты даже обменялись идеями по развитию планеты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Платья свободного кроя, сорочки элегантных фасонов, национальные орнаменты на рукавах и подолах. В основе летней коллекции белорусских дизайнеров – культурный колорит и забота о природе. Использование льняного волокна отражает и стремление сохранить традиции национальной моды Беларуси, и сберечь природу – при выращивании льна химикаты не используются.
«Нам хотелось показать, что даже на примере одного, но очень значимого продукта, льна, мы можем и понять лучше белорусов, и представить себя лучше. Это здравоохранение, это экология – лен уже известный всем материал, который можно использовать, и, как мне кажется, история, это и женские, гендерные вопросы», – отметила дизайнер коллекции Валентина Дынич.
Главный акцент на форуме – цели устойчивого развития. Например, жизнь без нищеты и голода, доступное образование и лечение, сохранение природы. Всего 17, а идей, как их достичь, многократно больше. Но чтобы повысить качество жизни на всей планете, начинать нужно «с себя».
Над устойчивым развитием Беларусь работает почти 10 лет. Среди всех стран мира в этом рейтинге республика занимает 30 место. Здесь доступны комфортное жилье, чистая вода, качественная еда, электроэнергия, медикаменты и образование. Это не только показатель стабильности. Достичь всего этого помогли ценные знания. Теперь их нужно передать развивающимся странам.
На форуме не только демонстрируют достижения, но и обмениваются мнениями. Эксперты обсудили проекты «умных» городов и регионов будущего, социальные инновации, зеленые производства. В перспективе их реализация сможет улучшить позиции Беларуси на мировой арене и сделать жизнь в стране комфортнее для простых граждан.
Проект «Цели устойчивого развития» поддерживают 193 государства. Реализовать идеи участники планируют до конца 2030 года.
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Форум по Целям устойчивого развития в Беларуси: экоплатья, «умные» города и другие проекты по улучшению планеты
В Беларуси проходит II Национальный форум по целям устойчивого развития. Эксперты представили ведущие проекты в различных сферах и обменялись идеями по развитию...
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