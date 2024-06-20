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Форум по Целям устойчивого развития в Беларуси: экоплатья, «умные» города и другие проекты по улучшению планеты

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум по Целям устойчивого развития в Беларуси: экоплатья, «умные» города и другие проекты по улучшению планеты
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит II Национальный форум по целям устойчивого развития. Эксперты даже обменялись идеями по развитию планеты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Платья свободного кроя, сорочки элегантных фасонов, национальные орнаменты на рукавах и подолах. В основе летней коллекции белорусских дизайнеров – культурный колорит и забота о природе. Использование льняного волокна отражает и стремление сохранить традиции национальной моды Беларуси, и сберечь природу – при выращивании льна химикаты не используются.

«Нам хотелось показать, что даже на примере одного, но очень значимого продукта, льна, мы можем и понять лучше белорусов, и представить себя лучше. Это здравоохранение, это экология – лен уже известный всем материал, который можно использовать, и, как мне кажется, история, это и женские, гендерные вопросы», – отметила дизайнер коллекции Валентина Дынич.

Главный акцент на форуме – цели устойчивого развития. Например, жизнь без нищеты и голода, доступное образование и лечение, сохранение природы. Всего 17, а идей, как их достичь, многократно больше. Но чтобы повысить качество жизни на всей планете, начинать нужно «с себя».

«Страна уделяет огромное значение устойчивому развитию, и этот митинг – наглядное подтверждение тому, насколько страна привержена этим целям. И, конечно, Беларусь во многом впереди планеты всей. Всегда есть возможность для дальнейшего усиления, и в этом направлении мы и стараемся двигаться», – заявил координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.

Над устойчивым развитием Беларусь работает почти 10 лет. Среди всех стран мира в этом рейтинге республика занимает 30 место. Здесь доступны комфортное жилье, чистая вода, качественная еда, электроэнергия, медикаменты и образование. Это не только показатель стабильности. Достичь всего этого помогли ценные знания. Теперь их нужно передать развивающимся странам.

«Мы открыты в интернет-пространстве. Все технологии, порталы, которые есть сегодня в системе образования, как, например, Национальный образовательный портал, абсолютно открыты, там нет никаких монетизирующих составляющих, и мы видим, что коллеги активно берут наши методические, учебно-методические разработки и пользуются ими», – отметил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

На форуме не только демонстрируют достижения, но и обмениваются мнениями. Эксперты обсудили проекты «умных» городов и регионов будущего, социальные инновации, зеленые производства. В перспективе их реализация сможет улучшить позиции Беларуси на мировой арене и сделать жизнь в стране комфортнее для простых граждан.

Проект «Цели устойчивого развития» поддерживают 193 государства. Реализовать идеи участники планируют до конца 2030 года.



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В Беларуси проходит II Национальный форум по целям устойчивого развития. Эксперты представили ведущие проекты в различных сферах и обменялись идеями по развитию...
 
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