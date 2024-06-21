Погода в СНГ: в Беларуси утихли дожди, в Кыргызстане ожидают грозу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Дожди в Беларуси утихли. Днем в стране будет облачно. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Теплые дни хороши для аграриев. Идет покос травы. Вот только в ней можно встретить неожиданный сюрприз. Белорус во время работы в поле заметил детенышей оленя и вовремя остановил технику. Прощаться с ним малыши долго не хотели. Оленята продолжили греться на солнце в траве.

Кыргызстан

В Бишкеке солнце – в избытке, на градусниках – плюс 32. К обеду наплывут облака, прогремит гроза и начнется дождь. Жарко и на севере страны, в Чуйской области. Местные фермеры рассчитывают на хороший урожай овощей. В этом сезоне воды для полива достаточно. Сейчас сажают поздние сорта капусты. К концу осени продукт тоннами отправят на экспорт в Россию и Казахстан.