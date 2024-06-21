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Пограничники СНГ на встрече в Бресте обсудили совместную работу
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Западные границы Беларуси охраняются в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Погранкомитета республики Константин Молостов во время заседания командующих
Также на заседании обсудили проведение патриотической акции «Эстафета Победы» вдоль границ Содружества. Ее посветят 80-летию освобождения Беларуси и памяти героев-пограничников.
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Главные вопросы совещания – обезвреживание контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, организованных каналов незаконной миграции и торговли людьми.
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