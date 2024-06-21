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Пограничники СНГ на встрече в Бресте обсудили совместную работу

21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пограничники СНГ на встрече в Бресте обсудили совместную работу
 Фото: МТРК «Мир»

Западные границы Беларуси охраняются в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Погранкомитета республики Константин Молостов во время заседания командующих пограничными войсками стран СНГ.

Главные вопросы совещания – обезвреживание контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, организованных каналов незаконной миграции и торговли людьми. Участвовали во встрече и представители ОДКБ, ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра Содружества. Итогом заседания стало подписание 14 документов.

«Мы приняли ряд решений, которые укрепляют нашу пограничную безопасность. Мы рассмотрели ряд документов, которые будут выноситься на решение глав государств. Прежде всего, это программа по укреплению пограничной безопасности стран СНГ на 2025-30 годы, где предусмотрено более 50 различных практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности», – отметил заместитель председателя Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов.

Также на заседании обсудили проведение патриотической акции «Эстафета Победы» вдоль границ Содружества. Ее посветят 80-летию освобождения Беларуси и памяти героев-пограничников.



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Главные вопросы совещания – обезвреживание контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, организованных каналов незаконной миграции и торговли людьми.
 
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