Лукашенко открыл спортивный центр в Дзержинске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл 21 июня спортивный центр в Дзержинске. Это город-спутник Минска и находится в часе езды от столицы, передает «МИР 24».

Оздоровительный комплекс построили меньше, чем за два года. Здесь несколько залов: универсальный, тренажерный, зал для единоборств и для занятий фитнесом. Кроме того, есть бассейн, сауна, купель. Одновременно здоровым образом жизни смогут заниматься порядка 300 человек, причем не только из Дзержинска, но и близлежащих деревень. Такие центры Александр Лукашенко называет «фабрикой здоровья» и считает, что в следующей пятилетке подобные комплексы должны быть в каждом районе.

«Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье, хотя бы по минимуму, не надо будет в аптеку ходить и в больницу. И для того, чтобы вы не ходили, мы строим центры здоровья. В каждом районе спрос на такие центры большой. Люди особенно хотят, чтобы был бассейн. Мы и построили хороший физкультурно-оздоровительный комплекс», – отметил белорусский лидер.

Президент встретился с ветеранами футбола Минской области. Вспомнил, как в молодости увлекался «спортом номер один». Спортсмены вручили Лукашенко фотографию 1996 года, где он на стадионе «Динамо» играл в товарищеском матче и предложили сделать символический первый удар по мячу в новом спортзале.