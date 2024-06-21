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Лукашенко открыл спортивный центр в Дзержинске
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл 21 июня спортивный центр в Дзержинске. Это город-спутник Минска и находится в часе езды от столицы, передает «МИР 24».
Оздоровительный комплекс построили меньше, чем за два года. Здесь несколько залов: универсальный, тренажерный, зал для единоборств и для занятий фитнесом. Кроме того, есть бассейн, сауна, купель. Одновременно здоровым образом жизни смогут заниматься порядка 300 человек, причем не только из Дзержинска, но и близлежащих деревень. Такие центры Александр Лукашенко называет «фабрикой здоровья» и считает, что в следующей пятилетке подобные комплексы должны быть в каждом районе.
Президент встретился с ветеранами футбола Минской области. Вспомнил, как в молодости увлекался «спортом номер один». Спортсмены вручили Лукашенко фотографию 1996 года, где он на стадионе «Динамо» играл в товарищеском матче и предложили сделать символический первый удар по мячу в новом спортзале.
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Оздоровительный комплекс построили меньше, чем за два года. Одновременно заниматься там смогут порядка 300 человек.
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