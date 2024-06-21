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«Поезд памяти»: 200 школьников стран Содружества прибыли в Брест
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБрест" height="100%" width="670">
Все они – активисты, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. Пока друг с другом почти не знакомы, но их объединяет любовь к истории.
Следующую остановку состав сделает в Гродно. А всего на маршруте «Поезда памяти» больше десятка белорусских и российских городов. И в каждом пассажиров ждет культурная программа.
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Это школьники из Беларуси, России, Азербайджана, Армении и других стран Содружества Независимых Государств.
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