«Поезд памяти»: 200 школьников стран Содружества прибыли в Брест

Все они – активисты, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. Пока друг с другом почти не знакомы, но их объединяет любовь к истории.

Следующую остановку состав сделает в Гродно. А всего на маршруте «Поезда памяти» больше десятка белорусских и российских городов. И в каждом пассажиров ждет культурная программа.



Финиширует акция в столице страны. Город встретит участников проекта 3 июля в День независимости Беларуси. В этот день 80-лет назад бойцы Красной армии освободили Минск.



Брест для старта проекта выбрали неслучайно. Именно здесь 83 года назад с нападения немецко-фашистских захватчиков началась Великая Отечественная.