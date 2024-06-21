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«Поезд памяти»: 200 школьников стран Содружества прибыли в Брест

21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд памяти»: 200 школьников стран Содружества прибыли в <a href=Брест" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

«Поезд памяти» прибыл в белорусский Брест. Масштабный проект Союзного государства в этом году расширил географию и состав участников. К белорусским и российским старшеклассникам присоединились юноши и девушки из шести стран Содружества. Они отправятся в путешествие по местам боевой славы тех, кто сражался на Великой Отечественной войне, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пассажиров «Поезда памяти» встречают с оркестром. Из Москвы в Брест прибыли 200 участников проекта. Это школьники из Беларуси, России, Азербайджана, Армении и других стран Содружества Независимых Государств.

Все они – активисты, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. Пока друг с другом почти не знакомы, но их объединяет любовь к истории.

Следующую остановку состав сделает в Гродно. А всего на маршруте «Поезда памяти» больше десятка белорусских и российских городов. И в каждом пассажиров ждет культурная программа.

Финиширует акция в столице страны. Город встретит участников проекта 3 июля в День независимости Беларуси. В этот день 80-лет назад бойцы Красной армии освободили Минск.

Брест для старта проекта выбрали неслучайно. Именно здесь 83 года назад с нападения немецко-фашистских захватчиков началась Великая Отечественная.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Это школьники из Беларуси, России, Азербайджана, Армении и других стран Содружества Независимых Государств.
 
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