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Юные пассажиры «Поезда памяти» рассказали, как прошли отбор в патриотический проект
22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Москвы в Брест
Юных пассажиров «Поезда памяти» встречали торжественно: с оркестром и флагами. Всего на нем прибыли 200 школьников. Впервые к проекту присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, среди встречающих на перроне – белорусские старшеклассники.
«Наши белорусские друзья и братья в этом году отмечают 80-летие освобождения республики. И нам очень хотелось сделать еще один подарок Беларуси, приехав поздравить наших друзей, наших братьев и сестер, с этим праздником в максимально широком интернациональном составе. И у нас это получилось», – заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев.
Активисты, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. Среди участников – талантливая молодежь. Чтобы получить билет на «Поезд памяти», все прошли строгий отбор, написали эссе. Многие использовали эту возможность, чтобы рассказать о воевавших родственниках.
Уже традиционно пассажиры «Поезда памяти» встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Поговорили о сохранении исторической памяти, современности и о будущем. Спикер верхней палаты парламента вместе со своей коллегой Валентиной Матвиенко была инициатором этого проекта.
Главная цель проекта – рассказать детям правду о войне. Они проедут тысячи километров по местам боевой славы тех, кто отдал жизнь за Родину. Всего на маршруте «Поезда памяти»
Брест для старта проекта выбрали неслучайно. Именно там 83 года назад
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Всего на маршруте больше десятка белорусских и российских городов, в каждом школьников из России, Беларуси и еще шести стран Содружества ждет культурная...
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