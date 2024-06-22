Юные пассажиры «Поезда памяти» рассказали, как прошли отбор в патриотический проект

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Брест прибыл «Поезд памяти» . Это патриотический проект Союзного государства. В этом году он расширил свою географию участников. К школьникам из Беларуси и России присоединились юноши и девушки еще из шести стран Содружества, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Юных пассажиров «Поезда памяти» встречали торжественно: с оркестром и флагами. Всего на нем прибыли 200 школьников. Впервые к проекту присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, среди встречающих на перроне – белорусские старшеклассники.

«Люблю путешествовать и я приложила все усилия, чтобы попасть в этот проект. Я хочу познакомиться со многими ребятами из России, из других стран, очень интересно посмотреть нашу историю, потому что это очень важно для нас», – призналась участница проекта «Поезд памяти» (Азербайджан) Амина Асминкина.

«Наши белорусские друзья и братья в этом году отмечают 80-летие освобождения республики. И нам очень хотелось сделать еще один подарок Беларуси, приехав поздравить наших друзей, наших братьев и сестер, с этим праздником в максимально широком интернациональном составе. И у нас это получилось», – заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев.

Активисты, победители олимпиад и военно-патриотических конкурсов. Среди участников – талантливая молодежь. Чтобы получить билет на «Поезд памяти», все прошли строгий отбор, написали эссе. Многие использовали эту возможность, чтобы рассказать о воевавших родственниках.

«Сочинение «Память в моей семье». Я очень долго думала, как написать это сочинение, но в итоге у меня все получилось. Мой прадед учувствовал в Великой Отечественной войне, они дошли до Бреста, и я о нем знаю не так уж и много, но я написала сочинение о нем», – рассказала участница проекта «Поезд памяти» (Армения) Шогер Саакян.

Уже традиционно пассажиры «Поезда памяти» встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Поговорили о сохранении исторической памяти, современности и о будущем. Спикер верхней палаты парламента вместе со своей коллегой Валентиной Матвиенко была инициатором этого проекта.